Atletico Madrid'in yıldızı Galatasaray'a! Yeni çilek bulundu
Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren ve katıldığı tüm organizasyonlarda kupa kazanmak isteyen Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor. Sarı kırmızılılar, kadrosunu güçlendirmek üzere çok önemli bir yıldızı gündemine aldı. İşte detaylar...
Victor Osimhen, Leroy Sane, Lucas Torreira, Davinson Sanchez ve Mauro Icardi gibi yıldız isimlere sahip olan Galatasaray, yeni bir çilek için kolları sıvadı.
ICARDI İÇİN FLAŞ AÇIKLAMA
Mauro Icardi'nin transfer süreciyle ilgili tartışmalar sürerken, Galatasaray'ın yıldız futbolcusunun menajeri Elio Pino'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Pino, Fenerbahçe'nin eski yöneticisi Selahattin Baki'nin sözlerine yanıt vererek sürecin perde arkasını anlattı.
BAKİ'YE YANIT
Elio Pino, Selahattin Baki'nin Mauro Icardi hakkında yaptığı değerlendirmelerin ardından kamuoyunu bilgilendirme gereği duyduğunu belirtti. Deneyimli menajer, transfer sürecindeki temasların kronolojik olarak yanlış aktarıldığını ifade etti.
İLK TEMAS GALATASARAY'DAN
Pino, Icardi ile ilk resmi temasın Galatasaray tarafından sağlandığını net bir dille açıkladı. Bu sürecin Erden Timur ve George Gardi aracılığıyla başladığını belirten menajer, o dönemde Arjantinli futbolcunun Paris Saint-Germain'deki pozisyonunu korumayı hedeflediğini vurguladı. Galatasaray'ın sunduğu sportif projenin ise oyuncu için son derece cazip olduğunu dile getirdi.
FENERBAHÇE DETAYI
Elio Pino, Galatasaray ile temasların ardından Fenerbahçe cephesinden de kendileriyle iletişime geçildiğini doğruladı. Bu kapsamda kulübün başkanı ve başkan yardımcısı ile birebir görüşmeler yaptığını aktaran Pino, sürecin sonunda Mauro Icardi'nin tercihini Galatasaray'dan yana kullandığını söyledi.
SELAHATTİN BAKİ NE DEMİŞTİ?
Fenerbahçe'nin eski yöneticisi Selahattin Baki, katıldığı bir canlı yayında Mauro Icardi'nin ilk olarak Fenerbahçe'ye önerildiğini savunmuştu. Baki, teknik ekip ve yönetimin futbolcuyu yaşam tarzı nedeniyle uygun bulmadığını, bu yüzden resmi bir teklif yapılmadığını ifade etmişti. Ayrıca yalnızca bilgi almak amacıyla oyuncunun avukatıyla bir kez temas kurduklarını, ancak transfer için somut bir girişimde bulunmadıklarını dile getirmişti.
UDINESE KARARINI VERDİ
Galatasaray'da devre arası transfer planlaması sürerken, Nicolo Zaniolo cephesinden sarı-kırmızılıları yakından ilgilendiren önemli bir gelişme yaşandı. Udinese formasıyla yeniden çıkış yakalayan İtalyan futbolcu için satın alma kararı gündeme geldi.
SEVİNDİRİCİ HABER GELDİ
Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde kadro yapılanmasına hazırlanan Galatasaray'da, transfer edilecek oyuncular kadar ayrılması muhtemel isimler de netleşmeye başladı. Bonservis geliri hedefleyen sarı-kırmızılılar, sezon başında Udinese'ye kiralanan Nicolo Zaniolo ile ilgili olumlu bir gelişme aldı.
YENİDEN FORM TUTTU
Daha önce Aston Villa, Atalanta ve Fiorentina'da kiralık olarak forma giyen Nicolo Zaniolo, Udinese'de istikrarlı bir performans sergileyerek dikkatleri üzerine çekti. 26 yaşındaki futbolcu, kısa sürede takımın önemli parçalarından biri haline gelirken Udine taraftarının da beğenisini kazandı.
İKİ FORMÜL MASADA
Tutto Sport'ta yer alan habere göre Udinese, Zaniolo'nun bonservisini almaya sıcak bakıyor. İtalyan kulübünün önünde iki farklı seçenek bulunuyor. Buna göre Udinese, oyuncuyu 10 milyon euro karşılığında tamamen kadrosuna katabilir. Diğer ihtimalde ise 5 milyon euro ödenmesi ve futbolcunun ilerideki satışından elde edilecek gelirin yüzde 50'sinin Galatasaray'a bırakılması gündemde.
BONSERVİSİ ALINACAK
Haberde, Nicolo Zaniolo'nun İtalya'da kalıcı bir sözleşmeye imza atmasının neredeyse kesin olduğu ifade edildi. Udinese yönetiminin, hangi satın alma modelini tercih edeceğine önümüzdeki haftalarda karar vermesi bekleniyor.
MİLLİ TAKIMA GİDEBİLİR
Zaniolo'nun Udinese'deki performansı, İtalya A Milli Takımı cephesinde de yakından takip ediliyor. Teknik direktör Gennaro Gattuso'nun, tecrübeli oyuncunun form grafiğinden memnun olduğu ve geniş aday kadroda kendisine yer verebileceği belirtiliyor.
6 GOLLÜK KATKI
Bu sezon Udinese formasıyla 19 resmi karşılaşmada görev alan Nicolo Zaniolo, 1.063 dakika sahada kaldı. İtalyan futbolcu, bu süreçte 5 gol ve 1 asistlik skor katkısı sağladı. Galatasaray ile sözleşmesi 2027 yılında sona erecek olan Zaniolo'nun geleceği, sarı-kırmızılı kulüp açısından önemli bir gelir kalemi olmaya aday.
GIMENEZ ŞOKU
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın ara transfer dönemi planlarında önemli yer tutan Santiago Gimenez ile ilgili beklenmedik bir gelişme yaşandı. İtalyan basını, yıldız golcünün uzun süre sahalardan uzak kalacağını duyurdu.
TRANSFERE SAKATLIK ENGELİ
Devre arasında forvet hattını güçlendirmeyi hedefleyen Fenerbahçe ve Galatasaray, ortak transfer hedeflerinden biri olan Santiago Gimenez cephesinden olumsuz haber aldı. Gianluca Di Marzio'nun aktardığı bilgilere göre Meksikalı futbolcu, yaşadığı sakatlık nedeniyle planlarını ertelemek zorunda kaldı.
ATALANTA MAÇINDA SAKATLANDI
28 Ekim'de oynanan Atalanta karşılaşmasında ayak bileğinden sakatlanan Gimenez, o tarihten bu yana tam anlamıyla iyileşemedi. Tedavi sürecine rağmen problemlerini aşamayan genç oyuncunun durumu detaylı şekilde yeniden değerlendirildi.
AMELİYAT OLACAK
24 yaşındaki futbolcu, 16 Aralık Salı günü Hollanda'da yapılan kontrollerin ardından ameliyat olmaya karar verdi. Bu operasyonun ardından Gimenez'in en iyi ihtimalle yaklaşık iki ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.
TRANSFERE SEKTE
Yaşanan bu gelişme, ara transfer döneminde golcü arayışında olan kulüplerin planlarını doğrudan etkiledi. Fenerbahçe ve Galatasaray cephesinde, Santiago Gimenez için sürecin yeniden gözden geçirileceği ifade ediliyor.
1 GOL ATABİLDİ
Bu sezon Milan formasıyla 11 resmi maçta görev alan Santiago Gimenez, takımına 1 gol ve 2 asistlik katkı sağladı. Genç forvetin sahalara dönüş tarihi ve performans durumu, transfer sürecinin seyrini belirleyecek en önemli faktörlerden biri olacak.
BİR ÇİLEK DAHA GÜNDEMDE
Galatasaray, ara transfer dönemi yaklaşırken kadrosunu güçlendirmek adına dikkat çekici hamleler üzerinde çalışıyor. Sarı-kırmızılılarda gündeme gelen son isim, Avrupa futbolunun en önemli yıldızları arasında yer alan Antoine Griezmann oldu.
HEDEF FARKLI MEVKİLERDE OYNAYABİLEN BİR OYUNCU
Ara transfer dönemi öncesinde planlamasını sürdüren Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, hücum hattına dinamizm katacak bir orta saha oyuncusu talep ediyor. Yönetim, bu doğrultuda hem skor katkısı sağlayabilecek hem de farklı mevkilerde görev alabilecek üst düzey bir futbolcu arayışına yöneldi.
GRIEZMANN DEFTERİ AÇILDI
Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan Antoine Griezmann, daha önce de sarı-kırmızılılarla anılmıştı. Fransız yıldız, hücumcu orta saha rolünün yanı sıra sol kanat ve santrafor pozisyonlarında da oynayabilmesiyle öne çıkıyor. La Liga ekibiyle olan sözleşmesi Haziran 2027'ye kadar devam eden deneyimli futbolcu için şartların yakından takip edildiği ifade ediliyor.
ARA TRANSFERDE TEMAS
TRT Spor'da yer alan bilgilere göre Galatasaray, 34 yaşındaki oyuncu için ocak ayında ilk temasları kurmayı planlıyor. Sarı-kırmızılı yönetimin, mali şartları ve oyuncunun transfer yaklaşımını netleştirmek adına nabız yoklaması yapması bekleniyor.
İLGİ YÜKSEK
Antoine Griezmann'a yalnızca Galatasaray değil, farklı kıtalardan da ilgi bulunuyor. MLS ve Birleşik Arap Emirlikleri kulüplerinin Fransız futbolcuyu kadrosuna katmak istediği belirtilirken, yıldız ismin özellikle Amerika seçeneğine sıcak baktığı öne sürülüyor.
8 GOLDE ADI VAR
Bu sezon 26 resmi maçta 1.076 dakika sahada kalan Griezmann, 7 gol ve 1 asistlik katkı sağladı. Fransa Milli Takımı formasıyla 134 kez görev alan tecrübeli oyuncu, kariyerinin zirve dönemlerinden birini Barcelona'ya 2019-2020 sezonunda 120 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olarak yaşamıştı.
Galatasaray cephesinde, ocak ayına girilmesiyle birlikte bu transferin somut adımlara dönüşüp dönüşmeyeceği merakla bekleniyor.