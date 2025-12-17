Atletico Madrid'in yıldızı Galatasaray'a! Yeni çilek bulundu

İLK TEMAS GALATASARAY'DAN Pino, Icardi ile ilk resmi temasın Galatasaray tarafından sağlandığını net bir dille açıkladı. Bu sürecin Erden Timur ve George Gardi aracılığıyla başladığını belirten menajer, o dönemde Arjantinli futbolcunun Paris Saint-Germain'deki pozisyonunu korumayı hedeflediğini vurguladı. Galatasaray'ın sunduğu sportif projenin ise oyuncu için son derece cazip olduğunu dile getirdi.

FENERBAHÇE DETAYI Elio Pino, Galatasaray ile temasların ardından Fenerbahçe cephesinden de kendileriyle iletişime geçildiğini doğruladı. Bu kapsamda kulübün başkanı ve başkan yardımcısı ile birebir görüşmeler yaptığını aktaran Pino, sürecin sonunda Mauro Icardi'nin tercihini Galatasaray'dan yana kullandığını söyledi.

SELAHATTİN BAKİ NE DEMİŞTİ? Fenerbahçe'nin eski yöneticisi Selahattin Baki, katıldığı bir canlı yayında Mauro Icardi'nin ilk olarak Fenerbahçe'ye önerildiğini savunmuştu. Baki, teknik ekip ve yönetimin futbolcuyu yaşam tarzı nedeniyle uygun bulmadığını, bu yüzden resmi bir teklif yapılmadığını ifade etmişti. Ayrıca yalnızca bilgi almak amacıyla oyuncunun avukatıyla bir kez temas kurduklarını, ancak transfer için somut bir girişimde bulunmadıklarını dile getirmişti.

UDINESE KARARINI VERDİ Galatasaray'da devre arası transfer planlaması sürerken, Nicolo Zaniolo cephesinden sarı-kırmızılıları yakından ilgilendiren önemli bir gelişme yaşandı. Udinese formasıyla yeniden çıkış yakalayan İtalyan futbolcu için satın alma kararı gündeme geldi.