Trabzonspor - Alanyaspor | CANLI YAYIN

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki ilk maçında Alanyaspor'u konuk ediyor.
CANLI YAYIN
A Spor'dan canlı yayınlanan maçı takvim.com.tr'den canlı izleyebilirsiniz.
Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki ilk maçında Alanyaspor'u konuk ediyor.
CANLI YAYIN
A Spor'dan canlı yayınlanan maçı takvim.com.tr'den canlı izleyebilirsiniz.
İLK 11'LER
Trabzonspor: Onuralp, Pina, Serdar, Batagov, Arif, Ozan, Bouchouari, Sikan, Olaigbe, Cihan, Augusto
Alanyaspor: Victor, Lima, Aliti, Fatih , Hadergjonaj, Baran, İbrahim, Makouta, Ogundu, Efecan, Güven
EKSİKLER VAR
Karadeniz ekibinde Afrika Uluslar Kupası nedeniyle ülkelerinin milli takım kamplarına giden Onuachu ve Oulai, ameliyat edilen Visca ve Baniya, sakatlığından dolayı Türkiye Futbol Federasyonuna ismi bildirilmeyen Nwakaeme, forma giyemiyor.
ZTK'DA GRUPLAR VE EŞLEŞMELER ŞÖYLE
A GRUBU
Galatasaray
Başakşehir
Trabzonspor
Corendon Alanyaspor
Fatih Karagümrük
İstanbulspor
Boluspor
Fethiyespor
B GRUBU
Samsunspor
İkas Eyüpspor
Konyaspor
Antalyaspor
Gençlerbirliği
Sipay Bodrum FK
Iğdır FK
Aliağa FK
C GRUBU
Fenerbahçe
Beşiktaş
Çaykur Rizespor
Gaziantep FK
Kocaelispor
Erzurumspor
Keçiörengücü
Beyoğlu Yeniçarsıspor