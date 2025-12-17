SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Türkiye Kupası Haberleri

Trabzonspor - Alanyaspor | CANLI YAYIN

Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor sahne alıyor. Bordo mavililer, ilk maçında Alanyaspor'u konuk ediyor. Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren ve bu turnuvayı da kazanmak isteyen bordo mavililer, sahadan kazanarak ayrılmak amacında. A Spor'dan canlı yayınlanan maçı takvim.com.tr'den canlı izleyebilirsiniz.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :17 Aralık 2025 , 19:28 Güncelleme Tarihi :17 Aralık 2025 , 20:28
Trabzonspor - Alanyaspor | CANLI YAYIN

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki ilk maçında Alanyaspor'u konuk ediyor.

CANLI YAYIN

A Spor'dan canlı yayınlanan maçı takvim.com.tr'den canlı izleyebilirsiniz.

ASpor CANLI YAYIN

Trabzonspor son maçında Beşiktaş ile 3-3 berabere kaldı (AA)Trabzonspor son maçında Beşiktaş ile 3-3 berabere kaldı (AA)

İLK 11'LER

Trabzonspor: Onuralp, Pina, Serdar, Batagov, Arif, Ozan, Bouchouari, Sikan, Olaigbe, Cihan, Augusto

Alanyaspor: Victor, Lima, Aliti, Fatih , Hadergjonaj, Baran, İbrahim, Makouta, Ogundu, Efecan, Güven

Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası'nı 9 kez kazandı (AA)Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası'nı 9 kez kazandı (AA)

EKSİKLER VAR

Karadeniz ekibinde Afrika Uluslar Kupası nedeniyle ülkelerinin milli takım kamplarına giden Onuachu ve Oulai, ameliyat edilen Visca ve Baniya, sakatlığından dolayı Türkiye Futbol Federasyonuna ismi bildirilmeyen Nwakaeme, forma giyemiyor.

Ziraat Türkiye Kupası (Takvim.com.tr Foto Arşiv)Ziraat Türkiye Kupası (Takvim.com.tr Foto Arşiv)

ZTK'DA GRUPLAR VE EŞLEŞMELER ŞÖYLE

A GRUBU

Galatasaray
Başakşehir
Trabzonspor
Corendon Alanyaspor
Fatih Karagümrük
İstanbulspor
Boluspor
Fethiyespor

B GRUBU

Samsunspor
İkas Eyüpspor
Konyaspor
Antalyaspor
Gençlerbirliği
Sipay Bodrum FK
Iğdır FK
Aliağa FK

C GRUBU

Fenerbahçe
Beşiktaş
Çaykur Rizespor
Gaziantep FK
Kocaelispor
Erzurumspor
Keçiörengücü
Beyoğlu Yeniçarsıspor

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Terörsüz Türkiye’de rapor süreci! Grup başkanvekilleri bir araya geldi: MHP’den müşterek rapor çıkışı | Komisyonun süresi uzuyor mu?
Şişli’de otomobil yayalara çarptı: Acı haber geldi | İşte kaza anı
Borsa İstanbul
Trabzonspor - Alanyaspor | CANLI YAYIN
CHP’de paralel genel merkez ve aday ofisi krizi! Özgür Özel ipleri Silivri’ye bıraktı: Parti içi muhalefet ayaklandı
Uyuşturucu testi pozitif çıkmıştı! Yeniden ifade veren Ela Rümeysa Cebeci tutuklandı
Atletico Madrid’in yıldızı Galatasaray’a! Yeni çilek bulundu
CHP fondaşlarının terminalde evsiz emekli yalanı çöktü!
Asgari ücrette ikinci toplantıda masaya rakam gelecek mi? Bakan Işıkhan açıkladı
Bakanlık Büyükçekmece’deki özel huzurevi skandalında devrede! Çalışma onayı iptal edildi
Mert Hakan Yandaş cephesinden bahis açıklaması! Mahrem yazışmaları...
Son dakika: Adli emanet hırsızı Erdal Timurtaş hakkında kırmızı bülten
İBB yönetemedi CHP medyası hazırlığa başladı: İstanbul’da su kesintisi yolda!
Galatasaray için Armand Lauriente iddiası!
Trump’a alkolik JD Vance’e siyasi bukalemun dedi! Beyaz Saray Genel Sekreteri’nin başı dertte
Takvim BES’i yazdı savcılık Güllü dosyasını genişletti! Cinayette miras kuşkusu
Netanyahu ABD’ye rest mi çekti? Barrack’ın ziyaretinden sonra dikkat çeken konuşma
Nur Köşker’den Habertürk ifşası! Mehmet Akif Ersoy’un kurduğu düzeni Kenan Tekdağ biliyordu
Ödülleri Başkan Erdoğan takdim edecek: İşte Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri’ne layik görülen isimler
FETÖ’nün 17-25 Aralık 2023’te yargı üzerinden kurduğu ihanet girişimi üzerinden 12 yıl geçti!