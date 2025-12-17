Şişli'de otomobil yayalara çarptı: 5 yaralı var
İstanbul Şişli Halide Edip Adıvar Mahallesi'nde bir otomobil yaya geçidindekilere çarptı. Kazada ilk belirlemelere göre 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Halide Edip Adıvar Mahallesi Darülaceze Caddesi'nde bir otomobil ters yöne girerek ilerledi. Otomobil önce motosiklete ardından yaya geçidindeki yayalara çarptı.
5 YARALI
Kazada ilk belirlemelere göre 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar ambulanslarla hastaneye götürüldü. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.