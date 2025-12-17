PODCAST CANLI YAYIN

Şişli'de otomobil yayalara çarptı: 5 yaralı var

İstanbul Şişli Halide Edip Adıvar Mahallesi'nde bir otomobil yaya geçidindekilere çarptı. Kazada ilk belirlemelere göre 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

İstanbul Şişli'de bir otomobil yayalara çarptı.

Olay yerinden görüntülerOlay yerinden görüntüler

Halide Edip Adıvar Mahallesi Darülaceze Caddesi'nde bir otomobil ters yöne girerek ilerledi. Otomobil önce motosiklete ardından yaya geçidindeki yayalara çarptı.

Kaza sonrası bölgede güvenlik önlemleri alındı (Fotoğraf: ahaber.com.tr)Kaza sonrası bölgede güvenlik önlemleri alındı (Fotoğraf: ahaber.com.tr)

5 YARALI
Kazada ilk belirlemelere göre 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulanslarla hastaneye götürüldü. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

