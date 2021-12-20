Göbek attığı için Habertürk'ten kovulmuştu! Hande Sarıoğlu'ndan tokatçı Muharrem Sarıkaya'ya sert tepki: Karaktersizsiniz
Habertürk Ankara temsilcisi Muharrem Sarıkaya canlı yayında ses teknisyeni Ahmet Demir'e tokat atarak büyük bir skandala imza atmıştı. Kamuoyu tarafından büyük tepkinin geldiği olayın yankıları sürerken Habertürk'te bir dönem spikerlik yapan ve oryantal dans ettiği için kovulan Hande Sarıoğlu, tokatçı Muharrem Sarıkaya'yla ilgili bir paylaşım yaptı. İşte sert bir dille Habertürk'e tepki gösteren Hande Sarıoğlu'nun o paylaşımı...
20.12.2021 10:29
- Son Güncelleme: 20.12.2021 10:31
Habertürk Ankara Temsilcisi gazeteci Muharrem Sarıkaya Gaziantep'te büyük bir skandala imza atarak, ses ayarı yapan teknisyene tokat attı.
Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından Sarıkaya'ya tepkiler çığ gibi büyürken saldırıya uğrayan İhlas Haber Ajansı (İHA) personeli Ahmet Demir'e destek mesajları geldi.
İHA personeli Ahmet Demir'e tokat atarak gazeteciliğe yakışmayan skandal bir hareket sergileyen Habertürk Ankara Temsilcisi Muharrem Sarıkaya, gelen tepkiler üzerine açıklama yapmak zorunda kaldı.
Skandal olay sonrası daha önce Habertürk'te bir dönem spikerlik yapan ve oryantal dans ettiği için işine son verilen Hande Sarıoğlu verdi veriştirdi.