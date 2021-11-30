Tacizci başkan rüşvetten gözaltında

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı, Kıyıköy Beldesi'nin CHP'li Belediye Başkanı Ender Sevinç hakkında "usulsüzlük" ve "rüşvet" suçlamasıyla soruşturma başlattı.

Savcılığın talimatı doğrultusunda harekete geçen ekipler, Kırklareli, Tekirdağ ve İstanbul'da düzenlediği eş zamanlı operasyonda Sevinç'in de aralarında bulunduğu 13 şüpheliyi gözaltına aldı.

Sevinç'in, belediyede mimar olarak çalışan D. S.'ye, kaçak inşaatlarla ilgili tutanak tutturmak istemesi üzerine, "İnşaatı durdurmak senin ne haddine. Adamların işini zorlaştıramazsın" diyerek baskı uyguladığı da öne sürüldü.