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    Tacizci başkan rüşvetten gözaltında

    CHP’li Kıyıköy Belde Belediye Başkanı Ender Sevinç’in de aralarında bulunduğu 13 şüpheli “rüşvet” ve “usulsüzlük” suçlarından sorguya alındı. Sevinç hakkında, taciz ettiği 4 mağdur kadının şikayeti 9 yıldan 34 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

    Tacizci başkan rüşvetten gözaltında

    Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı, Kıyıköy Beldesi'nin CHP'li Belediye Başkanı Ender Sevinç hakkında "usulsüzlük" ve "rüşvet" suçlamasıyla soruşturma başlattı.

    Savcılığın talimatı doğrultusunda harekete geçen ekipler, Kırklareli, Tekirdağ ve İstanbul'da düzenlediği eş zamanlı operasyonda Sevinç'in de aralarında bulunduğu 13 şüpheliyi gözaltına aldı.

    Sevinç'in, belediyede mimar olarak çalışan D. S.'ye, kaçak inşaatlarla ilgili tutanak tutturmak istemesi üzerine, "İnşaatı durdurmak senin ne haddine. Adamların işini zorlaştıramazsın" diyerek baskı uyguladığı da öne sürüldü.

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    DEVA Partili casusun sorgusu ortaya çıktı!
    Haberler Güncel Tacizci başkan rüşvetten gözaltında
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