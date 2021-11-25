Körfez ile yeni dönem! Başkan Erdoğan - Al Nahyan zirvesinde ticaret alanında 10 anlaşma imzalandı

Körfez'in yatırım rotası Türkiye'ye çevrildi. 9 yıl aradan sonra Birleşik Arap Emirlikleri'nin Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan ikili ticari ilişkileri geliştirmek ve bölgesel sorunları çözme konusunda görüşme yapmak üzere Ankara'ya geldi.
Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karışlandı. Ardından Baş başa ve heyetler arası görüşmelere başkanlık eden Erdoğan ve bin Zayed'in buluşmasında en önemli gündem maddesi ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi oldu. Görüşmelerde Türkiye ile BAE arasında enerji, çevre, finans ve ticaret alanlarında tam 10 anlaşma imzalandı.
Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed Al Nahyan'ın Türkiye'ye 10 milyar dolarlık yatırım planı ile geldiği belirtildi.
İmza töreni sonrası Erdoğan ve Al Nahyan, basın toplantısı düzenledi.
10 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM ZİYARETİ!
Başkan Erdoğan, ağustosta önce BAE Ulusal Güvenlik Danışmanı Şeyh Tahnun bin Zayed El Nahyan'la yüz yüze daha sonra da Veliaht Prens Nahyan'la telefonla görüşmeler yapmıştı.
Nahyan, dünkü ziyaretinde önemli anlaşmalar imzalandı.