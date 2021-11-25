Körfez ile yeni dönem! Başkan Erdoğan - Al Nahyan zirvesinde ticaret alanında 10 anlaşma imzalandı





10 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM ZİYARETİ!

Başkan Erdoğan, ağustosta önce BAE Ulusal Güvenlik Danışmanı Şeyh Tahnun bin Zayed El Nahyan'la yüz yüze daha sonra da Veliaht Prens Nahyan'la telefonla görüşmeler yapmıştı.



Nahyan, dünkü ziyaretinde önemli anlaşmalar imzalandı.

