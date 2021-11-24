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    • 24.11.2021 11:54
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    Türkiye-BAE ilişkilerinde yeni dönem! Dünya basını yakından takip ediyor! Masada ekonomik yatırımlar var

    Başkan Erdoğan, bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayed El Nahyan'ı resmi törenle karşılayacak. Erdoğan, bin Zayed ile baş başa görüşmenin ardından heyetler arası görüşmelere iştirak edecek, anlaşmaların imza törenin sonrasında bin Zayed onuruna resmi akşam yemeği verecek. Liderlerin ikili ilişkileri ve ekonomik yatırımları gündeme alması bekleniyor. Yıllar sonra gerçekleşen temas, dünya basını tarafından da ilgiyle takip ediliyor.

    Masada ekonomik yatırımlar var

    Türkiye ve BAE arasında bir süredir soğuk olan ilişkiler yeni bir aşamaya geldi. BAE Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayed al-Nahyan, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek üzere bugün Türkiye'yi ziyaret edecek. Görüşmede büyük ekonomik yatırımlar ve devasa projeler ele alınacak.

    Özellikle dünya ticaret zinciri tedariğinin önde gelen sağlayıcılarından biri olan BAE merkezli şirket DP World, Türkiye'de geniş hacimli yatırımlara imza atacak.

    BAE ile hangi anlaşmalar imzalanacak?

    YATIRIM DÜNYA GÜNDEMİNDE
    Kritik görüşme öncesi Türkiye'nin potansiyeli ve coğrafi avantajının, büyük yatırımlar için önemli bir rol oynayacağına ilişkin açıklamalarda bulunan DP World'ün bu açıklamaları, dünya basınında da büyük ilgi çekti.

    Sabah'ın haberine göre yabancı medya kuruluşları, Başkan Erdoğan ve El-Nahyan görüşmesini manşete taşıdı.

    Londra merkezli haber sitesi Middle East Eye'ın dün duyurduğu yatırım haberinin ardından birçok gazete, yatırım hacminin büyüklüğünü duyurdu.

    El Nahyan'ın, bu yılın başlarında Türkiye'de 100 milyar dolarlık yatırım yapmaya hazır olduğunu Başkan Erdoğan'a ilettiğini belirten MEA, yatırım miktarının en az 10 milyar dolar düzeyinde olduğu detayını da paylaştı.

    Türkiye'deki yatırım detayını gündemine taşıyan bir diğer yayın kuruluşu da Bloomberg oldu. Bloomberg, kritik ziyaretin iki ülke arasındaki bağları önemli ölçüde geliştireceğini vurguladı.

    Manşetten duyurduğu haberinde Bloomberg, "BAE lideri Muhammed Bin Zayed El Nahyan'ın Türkiye ziyareti, ticaret ve yatırımda milyarlarca doların kilidini açabilecek bir gelişme." ifadelerini kullandı.

    Katar merkezli yayın kuruluşu El Cezire de, görüşmeyi gündeme taşıyan yayın kuruluşlarından oldu. El Nahyan'ın Başkan Erdoğan'ın davetiyle önemli bir ziyaret yaptığını vurgulayan El Cezire büyük ticaret hacmi ışığı altında ikili ilişkilerin tüm boyutlarıyla ele alınacağı ve bunun ilişkilerin iyileştirilmesine yönelik adımları beraberinde getireceğini vurguladı.



    Yunan Kathimerini gazetesi de, iki ülkenin ilişkilerine olumlu yönde önemli bir ivme kazandıracağını vurguladı.

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    Masada ekonomik yatırımlar var
    Haberler Güncel Türkiye-BAE ilişkilerinde yeni dönem! Dünya basını yakından takip ediyor! Masada ekonomik yatırımlar var
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