Türkiye-BAE ilişkilerinde yeni dönem! Dünya basını yakından takip ediyor! Masada ekonomik yatırımlar var

Türkiye ve BAE arasında bir süredir soğuk olan ilişkiler yeni bir aşamaya geldi. BAE Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayed al-Nahyan, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek üzere bugün Türkiye'yi ziyaret edecek. Görüşmede büyük ekonomik yatırımlar ve devasa projeler ele alınacak.
Özellikle dünya ticaret zinciri tedariğinin önde gelen sağlayıcılarından biri olan BAE merkezli şirket DP World, Türkiye'de geniş hacimli yatırımlara imza atacak.
YATIRIM DÜNYA GÜNDEMİNDE
Kritik görüşme öncesi Türkiye'nin potansiyeli ve coğrafi avantajının, büyük yatırımlar için önemli bir rol oynayacağına ilişkin açıklamalarda bulunan DP World'ün bu açıklamaları, dünya basınında da büyük ilgi çekti.
Sabah'ın haberine göre yabancı medya kuruluşları, Başkan Erdoğan ve El-Nahyan görüşmesini manşete taşıdı.
Londra merkezli haber sitesi Middle East Eye'ın dün duyurduğu yatırım haberinin ardından birçok gazete, yatırım hacminin büyüklüğünü duyurdu.
El Nahyan'ın, bu yılın başlarında Türkiye'de 100 milyar dolarlık yatırım yapmaya hazır olduğunu Başkan Erdoğan'a ilettiğini belirten MEA, yatırım miktarının en az 10 milyar dolar düzeyinde olduğu detayını da paylaştı.
Türkiye'deki yatırım detayını gündemine taşıyan bir diğer yayın kuruluşu da Bloomberg oldu. Bloomberg, kritik ziyaretin iki ülke arasındaki bağları önemli ölçüde geliştireceğini vurguladı.
Manşetten duyurduğu haberinde Bloomberg, "BAE lideri Muhammed Bin Zayed El Nahyan'ın Türkiye ziyareti, ticaret ve yatırımda milyarlarca doların kilidini açabilecek bir gelişme." ifadelerini kullandı.
Katar merkezli yayın kuruluşu El Cezire de, görüşmeyi gündeme taşıyan yayın kuruluşlarından oldu. El Nahyan'ın Başkan Erdoğan'ın davetiyle önemli bir ziyaret yaptığını vurgulayan El Cezire büyük ticaret hacmi ışığı altında ikili ilişkilerin tüm boyutlarıyla ele alınacağı ve bunun ilişkilerin iyileştirilmesine yönelik adımları beraberinde getireceğini vurguladı.
Yunan Kathimerini gazetesi de, iki ülkenin ilişkilerine olumlu yönde önemli bir ivme kazandıracağını vurguladı.