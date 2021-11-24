Türkiye-BAE ilişkilerinde yeni dönem! Dünya basını yakından takip ediyor! Masada ekonomik yatırımlar var

Türkiye ve BAE arasında bir süredir soğuk olan ilişkiler yeni bir aşamaya geldi. BAE Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayed al-Nahyan, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek üzere bugün Türkiye'yi ziyaret edecek. Görüşmede büyük ekonomik yatırımlar ve devasa projeler ele alınacak.

Özellikle dünya ticaret zinciri tedariğinin önde gelen sağlayıcılarından biri olan BAE merkezli şirket DP World, Türkiye'de geniş hacimli yatırımlara imza atacak.

YATIRIM DÜNYA GÜNDEMİNDE

Kritik görüşme öncesi Türkiye'nin potansiyeli ve coğrafi avantajının, büyük yatırımlar için önemli bir rol oynayacağına ilişkin açıklamalarda bulunan DP World'ün bu açıklamaları, dünya basınında da büyük ilgi çekti.