Son dakika haberi... Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından Türkiye'ye yapılacak üst düzey ziyarette ana gündem maddesi ekonomik yatırımlar olacak.
İLİŞKİLERDE YENİ DÖNEM
Türkiye ve BAE arasında bir süredir soğuk olan ilişkiler yeni bir aşamaya geldi. BAE Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayed al-Nahyan, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek üzere bugün Türkiye'yi ziyaret edecek. Görüşmede büyük ekonomik yatırımlar ve devasa projeler ele alınacak.
HEDEF TİCARET HACMİNİ BÜYÜTMEK
Türkiye ile BAE arasındaki ikili ticaret yaklaşık 9 milyar dolar seviyesinde bulunuyor. Her iki ülkenin hedefi de ticaret hacmini iki katına çıkarmak olacak.
Görüşme tarihi yaklaştıkça, geçmişteki görüş ayrılıklarına rağmen, toplantıdan olumlu sonuçlar çıkacağına dair beklentiler ağırlık kazanıyor. Toplantıdan önce, BAE kaynakları, ülkenin kurucusu Şeyh Zayed döneminden bu yana katılımcı projelere devam edildiği ve siyasi gerilimlerin BAE'nin yararlı projelere olan bağlılığını değiştirmediği mesajını verdi.
OLUMLU KATKILAR YAPACAK BAŞLIKLAR MASADA
BAE Veliaht Prensinin yıllar sonra Türkiye'ye yapacağı ziyarette yıpranan ilişkilerin onarılması ve ekonomik ilişkilerin artması ilk hedef olarak görülüyor. Ancak toplantıda ülkelerin ekonomik faaliyetlerinin yanı sıra bütün bir bölgenin siyasi, ekonomik ve güvenlik konularında da olumlu katkılar yapabilecek başlıklar masada olacak.