Elebaşı Gülen bilincini kaybetti konuşamıyor! CIA devrede: FETÖ'de liderlik savaşı başladı

YENİ LİDERİ CIA BELİRLEYECEK

FETÖ'de "Gülensiz dönem"in başladığını belirten gazeteci Hüseyin Gülerce, CIA'in olaya müdahil olduğunu ve yeni ismin ABD gizli servisi tarafından belirleneceğini söyledi. Türkiye gazetesinde yer alan habere göre, Gülerce, şu an en güçlü adayın örgütün CIA ile ilk iletişimini kuran kişi olan Mustafa Özcan olduğu bilgisini paylaştı. Araştırmacı Said Alpsoy ise "İsmail Büyükçelebi, Abdullah Aymaz ile birlikte Cevdet Türkyolu örgütün mal varlığı ve yönetimi konusunda uzun süredir çekişme hâlinde. Şu an bu kavga iyice kızıştı" diye konuştu.