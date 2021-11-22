Elebaşı Gülen bilincini kaybetti konuşamıyor! CIA devrede: FETÖ'de liderlik savaşı başladı

ZEHİRLEME PLANINI FETÖ'CÜ MUSTAFA ÖZCAN MI YAPTI?

Avukat Bekiroğlu, Fetullah Gülen'in nasıl zehirlendiğine ilişkin detaylar paylaşırken, örgütün önde gelenlerinden Mustafa Özcan'ı adres gösterdi. FETÖ içinde büyük bir liderlik kavgası olduğuna dikkat çeken Bekiroğlu şunları kaydetti;

"Cevdet, Mustafa Özcan'ın talimatıyla, Özcan'ın başa geçebilmesi için, Fetulah'ın fişinin çekilmesi için harekete geçmiş. Fetulah'ın yanından ayrılmayan doktoru Kudret Ünal'ı bir şekilde oyalamış, yanındaki mollaya Fetulah'ı zehirletmiş.

Örgütün başına geçmek isteyen Mustafa Özcan'ın, Cevdet Türkyolu'nu avucuna alabilmek için, onun ve ailesinin tüm kayıtlarını aldığını, kayda aldırdığını ve bu vesile ile Cevdeti kontrol altında tuttuğunu anlatmıştım…

Fetulah'ın ilerleyen yaşı nedeniyle ve bazı rahatsızlıkları yanında demans rahatsızlığının baş gösterdiği ve bu süreçte Cevdet Türkyolu'nun kendi çıkarları doğrultusunda, bazı kararlar verip, Fetulah ile görüşmek isteyenleri görüştürmediği ve bu durumu kullandığını duyuyorduk."

O RÖMORKTA ELEBAŞI GÜLEN Mİ VAR?

Bekiroğlu ayrıca, yayımladığı fotoğrafta, Cevdet Türkyolu'nun Pensilvanya'daki evinin önüne park etmiş olan aracının arkasına takılan römorka dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı;

"Mustafa Özcan'ın talimatı ile yanındaki mollaya Gülen'i zehirleten Cevdet, aracının arkasına taktığı römorkla o gün Gülen'i kampın yakınında olan evine götürmüş. Evinin etrafında hareketlik olmasının nedeni Gülen'i römork ile oraya taşımalarıymış."

FETÖ kampından bir fotoğraf daha paylaşan Bekiroğlu, Pensilvanya'daki kampın ayin salonu girişine dedektör kapı koyulduğunu bildirdi. Bu kapının 2018 yılında kampa yapılan silahlı saldırı olduğınu aktardı.