Pensilvanya'da kaos: FETÖ elebaşı Gülen öldü mü? Zehirlenme iddialarını güçlendiren kayıt!

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in zehirlenerek öldürüldüğü iddia edildi.
15 Temmuz hain darbe girişimi emrini veren elebaşı Gülen'in özel sekreteri Cevdet Türkyolu'nun bir adamı tarafından zehirlendiği ve olayın üstünü örtmek için toplanan örgütün mollaları istişare heyetinin saatlerdir açıklama yapmak için bekliyordu.
PENSILVANYA SAYLORSBURG'DAKİ KAMPTA TOPLANDILAR
İddiaları sosyal medyada gündeme gelmesinin ardından paniğe kapılan FETÖ'cüler Pensilvanya Saylorsburg'daki kampta toplandı. Zehirlenme olayından haberi olmayan hainler büyük şok yaşadı.
DOĞRU OLMADIĞINI AÇIKLAYACAKLARDI
Gelen bilgilere göre saatlerdir hiçbir açıklama yapmayan örgütün mollaları istişare heyeti ve tayin heyetinin bu bilgilerin doğru olmadığına dair bir karşı açıklama yapmayı planlıyorlardı.