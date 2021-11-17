Pensilvanya'da kaos: FETÖ elebaşı Gülen öldü mü? Zehirlenme iddialarını güçlendiren kayıt!

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16 Kasım akşam saat 19:30 dan itibaren Cevdet Türkyolu'nun adamının Fetullah Gülen'i zehirlediğini ve Türkyolu'nun evinde birinin intihar ettiğini, intihar edenin olanları hazmedemeyen Türkyolu mu yoksa Gülen'i zehirleyene zarar verip intihar süsümü verdiklerinin belli olmadığını yazan sosyal medya kullanıcısı anlattıklarını FETÖ'cülerin http://herkul.org'da 2019 yılındaki bir videosunun 3 dakika 41 saniyesini yayınlaması sonrası daha da netleştiğini duyurdu. Elebaşı Gülen'in videonun sonunda, "Başınıza gelen her şeyden dolayı onu şükürle karşılarsanız şayet bir adım daha o miraçta onu doğru yaklaşmış olursunuz." ifadelerini kullandığı görüldü.