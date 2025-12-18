3 puan Ahmed Kutucu'dan! Galatasaray - Başakşehir: 1-0 | MAÇ SONUCU

Ahmed Kutucu (AA) BURUK'TAN 6 DEĞİŞİKLİK Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ilk hafta mücadelesinde RAMS Başakşehir'i konuk eden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, kadro tercihiyle dikkat çekti. Sarı-kırmızılı ekipte ilk 11'de son maça göre 6 değişiklik yapıldı.

Gökdeniz Gürpüz (AA) YILDIZLAR KULÜBEDE RAMS Park'ta oynanan karşılaşmada Galatasaray, mücadeleye şu 11'le başladı: Günay Güvenç, Roland Sallai, Arda Ünyay, Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Gökdeniz Gürpüz, Gabriel Sara, Leroy Sane, İlkay Gündoğan, Ahmed Kutucu ve Mauro Icardi. Yedek kulübesinde ise Batuhan Şen, Davinson Sanchez, Yunus Akgün, Yusuf Demir, Lucas Torreira, Barış Alper Yılmaz, Necati Oğulcan Yançel, Yusuf Dağhan Kahraman, Ege Araç ve Cihan Akgün yer aldı.

Leroy Sane (AA) FORVETTE YİNE ICARDI Teknik direktör Okan Buruk, Trendyol Süper Lig'de oynanan Hesap.com Antalyaspor maçının ilk 11'ine kıyasla 6 futbolcuyu değiştirdi.

Ismail Jakobs ve Victor Osimhen, 2025 Afrika Uluslar Kupası'na gittikleri için kadroda yer almadı. Yunus Akgün, Torreira, Barış Alper Yılmaz ve Davinson Sanchez ise teknik tercihle yedek kulübesine çekildi. Bu isimlerin yerine Arda Ünyay, Kazımcan Karataş, Gökdeniz Gürpüz, Gabriel Sara, Ahmed Kutucu ve Mauro Icardi ilk 11'de sahaya çıktı.

Ahmed Kutucu (AA) AHMED KUTUCU İLK KEZ 11'DE Galatasaray'ın 25 yaşındaki hücum oyuncusu Ahmed Kutucu, bu sezon ilk kez ilk 11'de görev aldı. Ocak ayında kadroya katılan milli futbolcu, daha önce 5 Süper Lig ve 1 UEFA Şampiyonlar Ligi maçında oyuna sonradan girmişti.