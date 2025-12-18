3 puan Ahmed Kutucu'dan! Galatasaray - Başakşehir: 1-0 | MAÇ SONUCU
Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan Rams Park'ta sürdü. Galatasaray evinde Başakşehir'i ağırladı. Cimbom, bir süredir eleştirilerin hedefinde olan Ahmed Kutucu'nun golüyle rakibini 1-0 mağlup etmeyi başardı ve 3 puanla gruplara merhaba dedi. İşte atılan gol...
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki ilk maçında Başakşehir'i konuk etti.
Geniş bir rotasyonla sahada yer alan Cimbom, 22. dakikada Ahmed Kutucu'nun golüyle 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla sona erdi.
İkinci devrede iki takım da tabelayı değiştiremedi. Mücadele 1-0 bitti.
Okan Buruk ve öğrencileri gruplara 3 puanla başlarken bir sonraki maçında Fethiyespor'a konuk olacak. Evine eli boş dönen Başakşehir ise Boluspor'u ağırlayacak.
MAÇIN GOLÜ
GALATASARAY 1 - 0 BAŞAKŞEHİR | AHMED KUTUCU
MAÇTAN DAKİKALAR
9. dakikada Sallai'nin ceza yayı önünden yaptığı sert vuruşta kaleci Muhammed sağına uzanarak topu kornere çeldi.
14. dakikada Ahmed Kutucu'nun ceza sahası dışı sol çaprazından sert şutunda savunma araya girerek topu kornere gönderdi.
22. dakikada Sane'nin pasında ceza sahası dışı sol çaprazında topu alan Ahmed Kutucu, savunmayı çalımlayarak ceza sahasına girdi. Bu oyuncunun ceza sahası içi sol çaprazından vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-0
29. dakikada Bertuğ Yıldırım'ın ceza sahası içinden pasında topla buluşan Shomurodov, kale önünde müsait pozisyonda yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı yandan auta attı.
58. dakikada Shomurodov'un pasında topla buluşan Brnic, ceza sahası dışı sol çaprazından kaleye sert bir şut gönderdi. Yerden gelen şuta soluna uzanarak müdahale eden kaleci Günay, meşin yuvarlağı kornere çeldi.
61. dakikada Barış Alper, sağ kanattan topu ceza sahasına çevirdi. Kale önünde Icardi'nin vuruşunda top kaleci Muhammed'ten döndü. Pozisyonun devamında Icardi, dar açıdan bir kez daha vurdu, kaleci Muhammed direk dibinde dokunarak topu kornere gönderdi.
64. dakikada Brnic, sol kanattan topu ceza sahasına çevirdi. Savunmada Arda'nın dokunduğu top kaleye yöneldi, kaleci Günay topu son anda çıkardı. Pozisyonun devamında Arda, topu uzaklaştırdı.
70. dakikada Hamza'nın savunma arkasına attığı uzun pasa Bertuğ hareketlendi. Bu oyuncunun kaleci Günay'ı çalımlamaya çalıştığı esnada Sanchez araya girerek topu kornere gönderdi.
90+4. dakikada sol kanattan Ebosele topu ceza sahasına ortaladı. Kale önünde Bertuğ'un kafa vuruşunda kaleci Günay topu çıkardı.
BURUK'TAN 6 DEĞİŞİKLİK
Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ilk hafta mücadelesinde RAMS Başakşehir'i konuk eden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, kadro tercihiyle dikkat çekti. Sarı-kırmızılı ekipte ilk 11'de son maça göre 6 değişiklik yapıldı.
YILDIZLAR KULÜBEDE
RAMS Park'ta oynanan karşılaşmada Galatasaray, mücadeleye şu 11'le başladı: Günay Güvenç, Roland Sallai, Arda Ünyay, Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Gökdeniz Gürpüz, Gabriel Sara, Leroy Sane, İlkay Gündoğan, Ahmed Kutucu ve Mauro Icardi.
Yedek kulübesinde ise Batuhan Şen, Davinson Sanchez, Yunus Akgün, Yusuf Demir, Lucas Torreira, Barış Alper Yılmaz, Necati Oğulcan Yançel, Yusuf Dağhan Kahraman, Ege Araç ve Cihan Akgün yer aldı.
FORVETTE YİNE ICARDI
Teknik direktör Okan Buruk, Trendyol Süper Lig'de oynanan Hesap.com Antalyaspor maçının ilk 11'ine kıyasla 6 futbolcuyu değiştirdi.
Ismail Jakobs ve Victor Osimhen, 2025 Afrika Uluslar Kupası'na gittikleri için kadroda yer almadı. Yunus Akgün, Torreira, Barış Alper Yılmaz ve Davinson Sanchez ise teknik tercihle yedek kulübesine çekildi.
Bu isimlerin yerine Arda Ünyay, Kazımcan Karataş, Gökdeniz Gürpüz, Gabriel Sara, Ahmed Kutucu ve Mauro Icardi ilk 11'de sahaya çıktı.
AHMED KUTUCU İLK KEZ 11'DE
Galatasaray'ın 25 yaşındaki hücum oyuncusu Ahmed Kutucu, bu sezon ilk kez ilk 11'de görev aldı. Ocak ayında kadroya katılan milli futbolcu, daha önce 5 Süper Lig ve 1 UEFA Şampiyonlar Ligi maçında oyuna sonradan girmişti.
ARDA VE GÖKDENİZ'DEN SİFTAH
Genç oyuncular Arda Ünyay ve Gökdeniz Gürpüz, Galatasaray formasıyla ilk kez bir maça ilk 11'de başladı. Arda daha önce 1 Şampiyonlar Ligi ve 6 Süper Lig maçında sonradan oyuna dahil olmuştu. Gökdeniz ise A Takım'da ilk resmi maçına RAMS Başakşehir karşısında ilk 11'de çıktı.
BURUK'TAN GENÇLERE ŞANS
Okan Buruk, karşılaşmanın maç kadrosuna toplam 4 genç oyuncu dahil etti. Necati Oğulcan Yançel, Yusuf Dağhan Kahraman, Ege Araç ve Cihan Akgün, RAMS Başakşehir maçında yedek kulübesinde forma şansı bekleyen isimler oldu.
ZTK'DA GRUPLAR VE EŞLEŞMELER ŞÖYLE
A GRUBU
Galatasaray
Başakşehir
Trabzonspor
Corendon Alanyaspor
Fatih Karagümrük
İstanbulspor
Boluspor
Fethiyespor
B GRUBU
Samsunspor
İkas Eyüpspor
Konyaspor
Antalyaspor
Gençlerbirliği
Sipay Bodrum FK
Iğdır FK
Aliağa FK
C GRUBU
Fenerbahçe
Beşiktaş
Çaykur Rizespor
Gaziantep FK
Kocaelispor
Erzurumspor
Keçiörengücü
Beyoğlu Yeniçarsıspor