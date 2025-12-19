Giriş Tarihi: 19 Aralık 2025

Güllü'nün eski patronu Ferdi Aydın. (Takvim.com.tr arşiv)

"GÜLLÜ'NÜN HABERİ VARDI"

Aydın, "Öldürme planından Güllü'nün haber vardı. Evinde sesli kamera, özel korunaklı çelik kapı ve yatak odasında parmak iziyle açılan şifreli kapı var. Neden kamera ve şifreli kapı var? Bu ya paramı çalma diyedir ya da canıma kastetme diyedir" dedi.