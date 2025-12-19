Koğuşta Tuğyan Ülkem Gülter'e protesto! Yüksek sesle Güllü'nün şarkılarını çaldılar
Şarkıcı Güllü’yü kasten öldürmekle suçlanan Tuğyan Ülkem Gülter, cezaevinde 4 kişilik koğuşa gönderildi. Gülter’in yan koğuşunda kalan mahkumların tepki olarak yüksek sesle Güllü şarkıları çaldığı iddia edildi.
Yalova Çınarcık'ta yaşayan ünlü sanatçı Güllü, 26 Eylül'de 6. kattaki apartmanın penceresinden düşerek yaşamını yitirdi.
Olayla ilgili 3 ifadesinde de farklı konuşan kızı Tuğyan Ülkem Gülter, kasten adam öldürme suçundan tutuklanarak Gebze Cezaevi'ne gönderildi. Cinayeti ilk günden beri dile getiren Güllü'nün eski patronu Ferdi Aydın, ezber bozan sözler söyledi.
"GÜLLÜ'NÜN HABERİ VARDI"
Aydın, "Öldürme planından Güllü'nün haber vardı. Evinde sesli kamera, özel korunaklı çelik kapı ve yatak odasında parmak iziyle açılan şifreli kapı var. Neden kamera ve şifreli kapı var? Bu ya paramı çalma diyedir ya da canıma kastetme diyedir" dedi.
Öte yandan Tuğyan Gülter'in cezaevi sürecine ilişkin çarpıcı iddialar ortaya çıktı.
Gülter'in 4 kişilik bir koğuşta kaldığı, yemek yemediği ve psikolojik olarak zor bir süreç geçirdiği öne sürüldü. Ayrıca yan koğuşta kalan mahkumların Gülter'e tepki olarak yüksek sesle Güllü'nün şarkılarını çaldığı iddia edildi.