takvim-logo

Koğuşta Tuğyan Ülkem Gülter'e protesto! Yüksek sesle Güllü'nün şarkılarını çaldılar

Şarkıcı Güllü’yü kasten öldürmekle suçlanan Tuğyan Ülkem Gülter, cezaevinde 4 kişilik koğuşa gönderildi. Gülter’in yan koğuşunda kalan mahkumların tepki olarak yüksek sesle Güllü şarkıları çaldığı iddia edildi.

takvim.com.tr
takvim.com.tr GAZETE
Koğuşta Tuğyan Ülkem Gülter’e protesto! Yüksek sesle Güllü’nün şarkılarını çaldılar

Yalova Çınarcık'ta yaşayan ünlü sanatçı Güllü, 26 Eylül'de 6. kattaki apartmanın penceresinden düşerek yaşamını yitirdi.

Olayla ilgili 3 ifadesinde de farklı konuşan kızı Tuğyan Ülkem Gülter, kasten adam öldürme suçundan tutuklanarak Gebze Cezaevi'ne gönderildi. Cinayeti ilk günden beri dile getiren Güllü'nün eski patronu Ferdi Aydın, ezber bozan sözler söyledi.

Güllü'nün eski patronu Ferdi Aydın. (Takvim.com.tr arşiv)Güllü'nün eski patronu Ferdi Aydın. (Takvim.com.tr arşiv)

"GÜLLÜ'NÜN HABERİ VARDI"
Aydın, "Öldürme planından Güllü'nün haber vardı. Evinde sesli kamera, özel korunaklı çelik kapı ve yatak odasında parmak iziyle açılan şifreli kapı var. Neden kamera ve şifreli kapı var? Bu ya paramı çalma diyedir ya da canıma kastetme diyedir" dedi.

Tuğyan Gülter. (Takvim.com.tr arşiv)Tuğyan Gülter. (Takvim.com.tr arşiv)

Öte yandan Tuğyan Gülter'in cezaevi sürecine ilişkin çarpıcı iddialar ortaya çıktı.

Gülter'in 4 kişilik bir koğuşta kaldığı, yemek yemediği ve psikolojik olarak zor bir süreç geçirdiği öne sürüldü. Ayrıca yan koğuşta kalan mahkumların Gülter'e tepki olarak yüksek sesle Güllü'nün şarkılarını çaldığı iddia edildi.

Güllü. (Takvim.com.tr arşiv)Güllü. (Takvim.com.tr arşiv)

EV HAPSİNE İTİRAZ

Tuğyan Ülkem Gülter'in 'ev hapsi' cezası verilen arkadaşı Sultan Nur Ulu'nun (24), adli kontrol kapsamında cezasını çektiği kentteki güvenlikli site görüntülendi. Ulu'nun, temel ihtiyaçlarını internet üzerinden sipariş vererek karşıladığı, avukatının ise ev hapsi kararına itiraz ettiği kaydedildi.

Ferdi Aydın, Tuğyan'ın "Annemi öldüreyim. Kervan'la hayatıma devam edeyim" şeklinde bir mesajının olduğunu söyledi.

Tuğyan cinayeti böyle planladı! Güllüyü içirip kameraları kapattı... Pencereden itip Bay Bay dedi | Ses kaydı çıktı: Mezarımda ağlarsınTuğyan cinayeti böyle planladı! Güllüyü içirip kameraları kapattı... Pencereden itip Bay Bay dedi | Ses kaydı çıktı: Mezarımda ağlarsın
Güllünün ölümünde videoyu TÜBİTAK deşifre etti! Kızı Tuğyanın kan donduran planı: Atacağım şimdi seniGüllünün ölümünde videoyu TÜBİTAK deşifre etti! Kızı Tuğyanın kan donduran planı: Atacağım şimdi seni