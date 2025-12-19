Karadeniz'deki doğal gaz keşifleri ekonomiye can suyu oldu!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan 'ın "enerjide tam bağımsızlık" hedefi ile keşfine öncülük ettiği Karadeniz 'deki doğal gaz rezervleri ekonomiye de can suyu oluyor. Keşfin gerçekleştiği günden bu yana 5 milyar metreküp doğal gaz üretilirken; 1.5 milyar dolar ekonomiye kazandırıldı.

Başkan Erdoğan, Temmuz 2020'de dev gaz keşfini müjdelerken; Karadeniz gazı ilk kez 2023 Eylül ayında sisteme verilmeye başlandı. 2023 sonuna kadar 337 milyon, 2024'te 1 milyar 660 milyon metreküp yerli gaz üretilirken, bu yıl ise yaklaşık 3 milyar metreküp üretildi.

Karadeniz gazı rakamlarla konuştu, AA



EN GÜZEL CEVAP



Muhalefet partileri keşfi bir "yalan" olarak nitelerken, buna en güzel cevabı üretim ve gelir rakamları verdi. Sakarya Gaz Sahası'nda keşfi yapılan 785 milyar metreküpten 5 milyar metreküpü ekonomiye kazandırıldı.

Uluslararası spot piyasada mevcutta bin metreküp doğal gazın bedeli 300 dolar olarak hesaplandığında, bugüne kadar yaklaşık 64 milyar liraya denk gelen 1.5 milyar dolarlık üretim yapılmış oldu. Toplam rezervin şu an spot piyasadaki değeri ise 235 milyar dolara ulaşıyor.