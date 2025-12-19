Karadeniz'deki doğal gaz keşifleri ekonomiye can suyu oldu!
Karadeniz’deki doğal gaz rezervleri ekonomiye de can suyu oldu. Yerli gaz üretimi 3 milyar metreküpü bu yıl olmak üzere 5 milyar metreküpe ulaşırken, ekonomiye şimdiden 1.5 milyar dolar kazandırıldı...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "enerjide tam bağımsızlık" hedefi ile keşfine öncülük ettiği Karadeniz'deki doğal gaz rezervleri ekonomiye de can suyu oluyor. Keşfin gerçekleştiği günden bu yana 5 milyar metreküp doğal gaz üretilirken; 1.5 milyar dolar ekonomiye kazandırıldı.
Başkan Erdoğan, Temmuz 2020'de dev gaz keşfini müjdelerken; Karadeniz gazı ilk kez 2023 Eylül ayında sisteme verilmeye başlandı. 2023 sonuna kadar 337 milyon, 2024'te 1 milyar 660 milyon metreküp yerli gaz üretilirken, bu yıl ise yaklaşık 3 milyar metreküp üretildi.
EN GÜZEL CEVAP
Muhalefet partileri keşfi bir "yalan" olarak nitelerken, buna en güzel cevabı üretim ve gelir rakamları verdi. Sakarya Gaz Sahası'nda keşfi yapılan 785 milyar metreküpten 5 milyar metreküpü ekonomiye kazandırıldı.
Uluslararası spot piyasada mevcutta bin metreküp doğal gazın bedeli 300 dolar olarak hesaplandığında, bugüne kadar yaklaşık 64 milyar liraya denk gelen 1.5 milyar dolarlık üretim yapılmış oldu. Toplam rezervin şu an spot piyasadaki değeri ise 235 milyar dolara ulaşıyor.
İKİ KATINA ÇIKACAK
İlk faz tamamlanırken, günlük 9.5 milyon metreküp gaz üretiliyor, 4 milyon evin ihtiyacı Karadeniz sahasından karşılanıyor. Faz-2'de ise 2026 ortasında Osman Gazi Yüzer Üretim Ünitesi devreye alınacak. Böylece günlük üretim 20 milyon metreküpe ulaşacak ve 8 milyon hanenin ihtiyacı yerli kaynaklarla karşılanacak. Faz-3 kapsamında üretilecek gazın da 2028'de devreye alınması beklenen ikinci yüzer üretim platformu tarafından işlenmesi planlanıyor. Yeni platformla kapasite günlük 40 milyon metreküpe çıkacak. 16-17 milyon haneye yerli gaz ulaşacak.
YURT DIŞINDA PETROL ARANACAK
Türkiye bugün 6 sondaj ve 2 sismik araştırma gemisiyle dünyanın en büyük 4'üncü enerji filosuna sahip ülke konumunda bulunuyor. Bu filoyla yurt içinde denizlerde yaptığı hidrokarbon aramacılığını bir adım daha ileri taşıyarak şimdi yurt dışında da aramalar gerçekleştirecek. Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar, 2026'da Somali'de ilk sondajı gerçekleştirmeyi hedeflediklerini anlatırken, Pakistan ile de 2 kara ve 3 deniz sahasında petrol ve doğal gaz aranmasına yönelik anlaşma imzaladıklarını söyledi. Bayraktar, "Petrol ve gaz arama ve üretim alanında Libya, Irak, Umman, Kazakistan, Macaristan, Bulgaristan, Romanya ve Nijer ile faaliyetlerimizi somut projelere dönüştürmek için de çalışıyoruz" dedi.
Haber: Barış Şimşek