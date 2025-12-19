Yüzyılın Konut Projesi’nde başvurular bugün sona eriyor

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi Yüzyılın Konut Projesi kapsamında 81 ilde inşa edilecek 500 bin konut için başvurular bugün sona erecek. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda, TOKİ tarafından 81 ilde dar gelirli vatandaşların uygun koşullarda ev sahibi olmalarını sağlayacak Yüzyılın Konut Projesi için başvurular 10 Kasım'da başladı.

Şehirlerin barınma talebi, nüfus yoğunluğu ve ekonomik yapısı dikkate alınarak planlanan 500 bin sosyal konut için e-Devlet üzerinden başvurular dün sona ererken, Ziraat Bankası, Halk Bankası, Emlak Katılım Bankası üzerinden ise bugün saat 17.00'de sona erecek. Başvuru sürecinin bitmesinin ardından hak sahipliğini belirleyecek kuralar ise 29 Aralık'ta başlatılıp 27 Şubat'a kadar devam edecek. Konutların teslimatlarının ise Mart 2027 itibarıyla başlaması planlanıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum 27 Kasım'da yaptığı açıklamada başvuru sayısının gün itibarıyla 5 milyon 314 bine ulaştığını belirtmişti.

YÜZDE 10 PEŞİN 240 AY VADE



"Ev Sahibi Türkiye" sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında evler yüzde 10 peşinat, 240 aya varan vade imkânlarıyla satışa sunulacak. Evlerin yüzde 40'ı yani 200 bini, 80 metrekarelik 2+1 konutlardan oluşacak. Yüzde 30'u yani 150 bini, 65 metrekarelik 2+1, kalan 150 bini ise 55 metrekarelik 1+1 konutlardan oluşacak.

BEŞTE BİRİ İSTANBUL'DA



Konutlar, 2+1 ve 1+1 şeklinde yatay mimari ve geleneksel dokuya uygun tasarlanacak. Projede en fazla konutun inşa edileceği ilk 5 şehir, İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Konya olarak kayıtlara geçti. Proje kapsamında toplam konutun beşte biri İstanbul'da inşa edilecek.

ÖZEL KONTENJAN

Projede şehit yakınları, gaziler, engelliler, emekliler, gençler ile 3 ve daha fazla çocuğu bulunan ailelere özel kontenjanlar oluşturuldu. Hak sahiplerinin yüzde 5'ini şehit aileleri ve gaziler, yüzde 5'ini engelliler, yüzde 20'sini emekliler, yüzde 10'unu 3 ve daha fazla çocuğa sahip aileler, yüzde 20'sini 18-30 yaş arası gençler, kalan yüzde 40'lık kısmını ise diğer alıcılar oluşturacak.