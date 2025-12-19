Yüzyılın Konut Projesi’nde başvurular bugün sona eriyor
81 ilde hayata geçirilecek olan 500 bin konut projesine başvurular bugün sona eriyor. Hak sahipliğini belirleyecek kuralar, 29 Aralık’ta başlatılıp 27 Şubat’a kadar devam edecek. Konutların teslimatlarının ise Mart 2027 itibarıyla başlaması planlanıyor.
Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi Yüzyılın Konut Projesi kapsamında 81 ilde inşa edilecek 500 bin konut için başvurular bugün sona erecek. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda, TOKİ tarafından 81 ilde dar gelirli vatandaşların uygun koşullarda ev sahibi olmalarını sağlayacak Yüzyılın Konut Projesi için başvurular 10 Kasım'da başladı.
29 ARALIK'TA İLK KURA
Şehirlerin barınma talebi, nüfus yoğunluğu ve ekonomik yapısı dikkate alınarak planlanan 500 bin sosyal konut için e-Devlet üzerinden başvurular dün sona ererken, Ziraat Bankası, Halk Bankası, Emlak Katılım Bankası üzerinden ise bugün saat 17.00'de sona erecek. Başvuru sürecinin bitmesinin ardından hak sahipliğini belirleyecek kuralar ise 29 Aralık'ta başlatılıp 27 Şubat'a kadar devam edecek. Konutların teslimatlarının ise Mart 2027 itibarıyla başlaması planlanıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum 27 Kasım'da yaptığı açıklamada başvuru sayısının gün itibarıyla 5 milyon 314 bine ulaştığını belirtmişti.
YÜZDE 10 PEŞİN 240 AY VADE
"Ev Sahibi Türkiye" sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında evler yüzde 10 peşinat, 240 aya varan vade imkânlarıyla satışa sunulacak. Evlerin yüzde 40'ı yani 200 bini, 80 metrekarelik 2+1 konutlardan oluşacak. Yüzde 30'u yani 150 bini, 65 metrekarelik 2+1, kalan 150 bini ise 55 metrekarelik 1+1 konutlardan oluşacak.
BEŞTE BİRİ İSTANBUL'DA
Konutlar, 2+1 ve 1+1 şeklinde yatay mimari ve geleneksel dokuya uygun tasarlanacak. Projede en fazla konutun inşa edileceği ilk 5 şehir, İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Konya olarak kayıtlara geçti. Proje kapsamında toplam konutun beşte biri İstanbul'da inşa edilecek.
ÖZEL KONTENJAN
Projede şehit yakınları, gaziler, engelliler, emekliler, gençler ile 3 ve daha fazla çocuğu bulunan ailelere özel kontenjanlar oluşturuldu. Hak sahiplerinin yüzde 5'ini şehit aileleri ve gaziler, yüzde 5'ini engelliler, yüzde 20'sini emekliler, yüzde 10'unu 3 ve daha fazla çocuğa sahip aileler, yüzde 20'sini 18-30 yaş arası gençler, kalan yüzde 40'lık kısmını ise diğer alıcılar oluşturacak.
ANADOLU'DA 6.750 TL
Konutların fiyatı ve taksit tutarları İstanbul ve Anadolu illerinde farklı olacak. Anadolu'da 1+1 konutlar 1 milyon 800 bin lira, 65 metrekarelik 2+1'ler 2 milyon 200 bin lira, 80 metrekarelik 2+1'ler ise 2 milyon 650 bin liradan satışa sunulacak. Anadolu'da 1+1 konutların taksitleri 6 bin 750 lira olacak.
65 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri 8 bin 250 lira, 80 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri ise 9 bin 938 lira olarak belirlendi. İstanbul'da 1+1 konutlar 1 milyon 950 bin lira, 65 metrekarelik 2+1'ler 2 milyon 450 bin lira, 80 metrekarelik 2+1'ler de 2 milyon 950 bin liradan satışa sunulacak. İstanbul'da 1+1 konutların taksitleri 7 bin 313 lira, 65 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri 9 bin 188 lira, 80 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri ise 11 bin 63 lira olacak.
İKAMET ŞARTI
Başvuru yapılacak yerlerde (il ise ilde, ilçe ise ilçede, belde ise beldede) adrese dayalı kayıt sistemine göre; başvuru döneminden geriye doğru 1 yıldan az olmamak koşuluyla ikamet ediyor olma şartı aranacak. Emekliler ve deprem bölgesi illeri için nüfusa kayıt veya en az 1 yıl ikamet şartı aranacak. "Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malulleri" kategorisinde başvuru yapacak olanların, proje ilinde 3 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması gerekecek.
BAŞVURU KOŞULLARI
18 yaşını tamamlamış, geriye dönük 10 yıldır T.C. vatandaşı olanlar kampanyadan faydalanabilecek. Sabah'tan Seda Tabak'ın haberine göre, Hane halkı aylık net geliri İstanbul için en fazla 145 bin TL, diğer iller için en fazla 127 bin TL olma koşulu bulunacak. Şehit aileleri ile terör, harp ve vazife malulleri bu şarttan muaf tutulacak.
AYLIK TAKSİT ÖDEMELERİ
|Büyüklük
|Anadolu (TL)
|İstanbul (TL)
|1+1
|6.750
|7.313
|2+1 (65 m²)
|8.250
|9.188
|2+1 (80 m²)
|9.938
|11.063