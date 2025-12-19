Kıdem ve ihbar tazminatı Ocak’ta artıyor
Özel sektör çalışanlarının tazminatına yeni yıl zammı geliyor. Asgari ücret en düşük tazminatı, memur zammı ise tavanı yükseltecek. 10 yıl çalışması olanların tazminatı asgari ücret yüzde 30 zamlansa en az 77 bin 424 lira artacak. Ancak kazancı tavanı aşıyorsa 100 bin lira seviyesinde avantajı olacak...
Çalışanlara işten ayrılırken toplu para alma imkanı sunan kıdem ve ihbar tazminatında hesaplamalar yeni yılla birlikte değişiyor. Özel sektör çalışanları için önemli bir güvence sunan tazminatta Ocak ayında yaşanacak artışta hem yeni maaşlar hem de memur zammı etkili olacak. İşte detayları...
HESAP NASIL YAPILMALI?
Önce çalışanların giydirilmiş brüt ücreti hesaplanıyor. Yani çalışanlara ücrete ilave olarak sunulan para veya para ile ölçülebilen menfaatler de dikkate alınıyor. Bunun için, son bir yıl içinde çalışanlara yapılan ödemelerin toplamı 365'e bölünerek, 1 güne düşen miktar belirleniyor. Bu tutar da 30 ile çarpılarak hesaba dahil ediliyor. Ardından çalışanların son giydirilmiş brüt ücreti ile iş yerindeki çalışma süresi çarpılıyor. Bu tutardan damga vergisi kesilerek ödeme yapılıyor.
ASGARİ ÜCRETLİLER NE ALACAK?
1 Ocak itibarıyla tüm özel sektör çalışanlarının maaşları artacak. Dolayısıyla kıdem tazminatı da yükselecek. Asgari ücretteki artış en düşük tazminatı yukarıya çekecek. Halen işten ayrılan asgari ücretlilere çalıştığı her yıl için 26 bin 5 lira 50 kuruş (damga vergisi kesilmiş olarak 25 bin 808 lira) üzerinden tazminat ödenirken, bu tutar Ocak zammı yüzde 30 olursa 33 bin 807 liraya çıkacak. Net ödeme 33 bin 550 lira 56 kuruş olacak. 10 yıllık çalışan 335 bin 506 lira alacak.
MEMUR ZAMMI KİMLERİ ETKİLEYECEK?
Memur maaş katsayısındaki artış kıdem tavanını yükseltecek. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2025 enflasyonunu 31 seviyesinde beklediklerini söylemişti. Bu tahmin gerçekleşirse artış yüzde 18.7 olacak. Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'ndeki yüzde 31.17'lik 2025 enflasyonu tahminine göre ise memur zammı yüzde 18.84'ü bulacak. Halen tazminat tavanı 53 bin 919 lira 68 kuruş. Bu tutarı aşan kazancı olanlara damga vergisi kesilerek her yıl için en çok 53 bin 510 lira 43 kuruş ödeme yapılıyor. Tazminat tavanı Ocak artışı 18.7 olursa 64 bin 3 liraya (net 63 bin 516 lira 88 kuruşa) ulaşacak. Yüzde 18.84 artışa göre ise tavan 64 bin 78 liraya (net 63 bin 591 lira 80 kuruşa) çıkacak. Halen tavanı aşan kazancı olan çalışanlar 10 yıl için net 535 bin 104 lira alırken, bu 635 bin 918 liraya kadar çıkabilecek. 100 bin 814 liraya varan fark ortaya çıkacak.
İHBARDA NE DEĞİŞECEK?
Çalışma süresi 6 aydan az ise 2 hafta; 6 ay-1.5 yıl arası ise 4 hafta; 1.5-3 yıl arası ise 6 hafta; 3 yıldan fazla ise 8 hafta üzerinden ödeniyor. Brüt maaştan o sürelerin ücreti hesaplanıyor, gelir ve damga vergisi kesiliyor. Asgari ücret yüzde 30 artarsa, en düşük ihbar tazminatı 2 haftalık 10 bin 223 liradan 13 bin 290 liraya çıkacak.
EN DÜŞÜK KIDEM TAZMİNATI NE OLACAK?
|Çalışma süresi
|Mevcut
|%25 zamlı
|%30 zamlı
|%35 zamlı
|1 yıl
|25.808
|32.260
|33.551
|34.841
|3 yıl
|77.424
|96.780
|100.652
|104.523
|5 yıl
|129.041
|161.301
|167.753
|174.205
|10 yıl
|258.081
|322.602
|335.506
|348.410
|15 yıl
|387.122
|483.902
|503.258
|522.614
|20 yıl
|516.162
|645.203
|671.011
|696.819
|ASGARİ ÜCRETLİLERİN İHBAR TAZMİNATI
|Çalışma süresi
|Mevcut
|%25 zamlı
|%30 zamlı
|%35 zamlı
|6 aydan az
|10.223
|12.779
|13.290
|13.802
|6 ay – 1.5 yıl
|20.447
|25.559
|26.581
|27.603
|1.5 – 3 yıl
|30.670
|38.338
|39.871
|41.405
|3 yıl ve üstü
|40.894
|51.117
|53.162
|55.206
|NOT: VERGİ KESİNTİLERİ YAPILMIŞTIR.
|KIDEM (EN ÇOK)
|Mevcut
|%18.7 zam
|%18.84 zam
|Tavan (yıllık)
|53.920
|64.003
|64.078
|Tavan (yıllık/net)
|53.510
|63.517
|63.592