Kıdem ve ihbar tazminatı Ocak’ta artıyor

Kıdem ve ihbar tazminatında yeni yıl hesabı



MEMUR ZAMMI KİMLERİ ETKİLEYECEK?

Memur maaş katsayısındaki artış kıdem tavanını yükseltecek. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2025 enflasyonunu 31 seviyesinde beklediklerini söylemişti. Bu tahmin gerçekleşirse artış yüzde 18.7 olacak. Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'ndeki yüzde 31.17'lik 2025 enflasyonu tahminine göre ise memur zammı yüzde 18.84'ü bulacak. Halen tazminat tavanı 53 bin 919 lira 68 kuruş. Bu tutarı aşan kazancı olanlara damga vergisi kesilerek her yıl için en çok 53 bin 510 lira 43 kuruş ödeme yapılıyor. Tazminat tavanı Ocak artışı 18.7 olursa 64 bin 3 liraya (net 63 bin 516 lira 88 kuruşa) ulaşacak. Yüzde 18.84 artışa göre ise tavan 64 bin 78 liraya (net 63 bin 591 lira 80 kuruşa) çıkacak. Halen tavanı aşan kazancı olan çalışanlar 10 yıl için net 535 bin 104 lira alırken, bu 635 bin 918 liraya kadar çıkabilecek. 100 bin 814 liraya varan fark ortaya çıkacak.