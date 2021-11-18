'FETÖ elebaşı Fetullah Gülen öldü' iddiaları güçlendi! Pensilvanya'daki terör yuvasından panik videosu...

15 Temmuz'da ülkeyi işgale kalkışan Fetullahçı Terör Örgütü'nün elebaşı Fetullah Gülen'in özel sekreteri Cevdet Türkyolu'nun bir adamı tarafından Pensilvanya'da terör ininde zehirlendiği ve öldüğü iddiası örgütü panikletti.
FETÖ MİLİTANI TÜRKYOLU'NUN ADAMI ZEHİRLEDİ
Takvim.com.tr'nin haberleştirdiği iddialara göre, FETÖ elebaşı Gülen'in özel sekreteri olarak bilinen Cevdet Türkyolu'nun bir adamı elebaşını zehirledi. Gülen'in zehirlenmesinin hemen ardından örgütün üst düzey isimlerinin istişare için bir araya geldiği ve saatlerde görüştüğü ileri sürüldü.
Akşam saatlerinde FETÖ'cülerin 'Gurbet Mezarlığı' adını verdikleri ve FETO'nun gömüleceği yer olarak bilinen yerde hareketlilik yaşandığı öğrenildi.
TAKVİM'İN HABERİ HIZLA YAYILDI
FETÖ'cüler zehirlenme olayını yalanlamayı planlarken Takvim.com.tr'nin haberi ve sosyal medyada da ortaya atılan iddialar büyük ses getirdi ve hızlıca yayıldı. Aynı zamanda FETÖ'cü Türkyolu'nun evinde bir kişinin intihar ettiği iddiaları da haberlerde yer aldı.
ÖRGÜT PANİKLEDİ
Panikleyen örgüt üyelerinden 'Hayır ölmedi' açıklaması gelmezken, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in Pensilvanya'da saklandığı terör yuvasından 'zehirlendi' iddialarını güçlendiren çelişkelerle dolu bir video servis edildi.