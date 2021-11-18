'FETÖ elebaşı Fetullah Gülen öldü' iddiaları güçlendi! Pensilvanya'daki terör yuvasından panik videosu...

Gülen'in yanındaki bardağa yakından bakıldığında, içindeki suyun soğuk olması da videonun sıcak bir havada çekildiğinin kanıtı niteliğinde.

GÖRÜNTÜLER ESKİ

Öte yandan görüntülerde salonun tamamı çekilirken elebaşı Gülen'in o sıra orada olmadığı görüldü. Başka bir tespite göre ise görüntülerdeki birinin de 6-7 ay önce koronavirüsten öldüğü bildirildi. Yani görüntüler 6-7 aydan öncesi çekilmiş görüntüler.

ÖLDÜ İDDİALARI GÜÇLENDİ

Örgütün elebaşı Gülen'in güncel bir görüntüsünü yayınlayaması montaj videolar ile tabanını diri tutmaya çalışması da "Fetullah Gülen öldü" iddialarını güçlendirdi.