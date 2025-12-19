Mehmet Akif Ersoy'un uyuşturucu ağı magazin değil skandal: Kadın dernekleri nerede?

Mehmet Akif Ersoy

TACİZ EDİLEN KOVULMAKLA TEHDİT EDİLİYOR



Daha bu haberlerin etkisinden kurtulamamışken, mağduriyetini sosyal medyada açıkça ifade eden Nur Köşker'le Günaydın'da söyleşi yaptım. Habertürk eski spikeri olan Köşker, Ersoy'un kendisini nasıl taciz ettiğini açıkça anlattı. Söyleşinin en çarpıcı noktalardan biri de 'Kenan Tekdağ'ın yaşanan her şeyden haberdar olduğu' açıklamasıydı. Biliyorsunuz, Tekdağ, Ersoy'un taciz iddialarını kurum içinde örtbas etmek için çalışanlarına mail yoluyla açıkça baskı uygulamıştı. Bu nasıl bir sistem ki taciz eden değil de taciz edilen ya da bunu dile getiren işten çıkarmakla tehdit ediliyor, hem de tazminatsız şekilde?



Yani alenen tacizi konuşanı cezalandıracağını beyan ediyor... Yazıklar olsun. Köşker, yaşadıklarının kendisinde derin izler bıraktığını da söyledi. Kimbilir daha kaç tane mağdur kadın var, hala konuşmayan... Burada büyük bir kadın mağduriyeti yaşanıyor.



Kimse bu iddiaları sulandırmasın. Sistemin içine giren kadınlar da dahil olmak üzere onlarca belki çok daha fazla kadının nelere maruz kaldığı veya bırakıldığı gün gibi ortada.