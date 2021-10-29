Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 111'inci Millet Bahçesi'ni de Ankara'da açtı.

SON seçimlerde ülkemizin 81 iline 81 milyon metrekare Millet Bahçesi kazandırma sözü vermiştik. 66 milyon metrekarelik alana sahip 404 millet bahçemizin 111'ini tamamlayarak vatandaşlarımızın hizmetine sunduk.

DURMAK yok, yola devam sözünü boşuna söylemiyoruz. İstanbul Atatürk Havalimanı'nda da Cumhuriyetimiz'in 100. yılına yakışır bir Millet Bahçesi kuruyoruz.

BİZ Cumhur İttifakı olarak emin adımlarla yarınlara yürüyoruz. İngiltere'de raflar boş, Avrupa'da boş, ABD'de raflar boş. Bizde bolluk, bereket yoluna devam ediyor. Fakat nankörlere ne anlatırsan anlat, anlamazlar.

SİNSİ oyunları da inşallah milletimizle birlikte boşa çıkartacağız. Türkiye'yi durduramayacaklar, başaramayacaksınız, başaramayacaksınız, başaramayacaksınız.

2023 öncesi son kozlarını öne sürdüler, çıkartılan kuru gürültünün sebebi budur. Sadece hukuk ve ahlak değil, akıl ve mantık dışı çıkışlarla milletimizin önünü kapatmaya çalışıyorlar.

TÜRKİYE'Yİ TÖKEZLETEMEZLER

Başkan Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 98'nci yılı nedeniyle mesaj yayınladı: Cumhuriyetimizin 100. yılı ufukta belirmişken, Türkiye'yi tökezletmeyi amaçlayan hiçbir sinsi saldırının bizi yolumuzdan alıkoymasına izin vermeyeceğiz.