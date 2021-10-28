Başkan Erdoğan'dan Ankara AKM Millet Bahçesi Açılış Töreni'nde önemli açıklamalar

"BİR DE MÜJDE VERMEK İSTİYORUM"

Yarın İstanbul'da yeni AKM'nin açılışını yapacağız. Sadece ülkemizin değil, dünyanın en önemli kültür merkezi olacak bu eserin de şimdiden İstanbulumuza hayırlı olmasını diliyorum. Bir de müjde vermek istiyorum. İstanbul Atatürk Havalimanı'nda da cumhuriyetimizin 100. yılına yakışır bir Millet Bahçesi kuruyoruz. 3 milyar 157 milyon dolarlık kaynağı da yeşil iklim dostu projeler için kullanacağız. Bu yılın sonunda ihalesini yapacağız.

Bu döneme cumhuriyet tarihinin tamamında yapılanların 5 katı 10 katı eser ve hizmeti kazandırmayı başardık.

CUMHUR İTTİFAKI MESAJI

Bu döneme cumhuriyet tarihinin tamamında yapılanların 5 katı 10 katı eser ve hizmeti kazandırmayı başardık. Salgın krizi ve ardından yaşanan tedarik sıkıntısı kendilerini küresel sistemin efendisi olarak gösterenlerin aslında ne kadar kırılgan olduklarını ortaya çıkarmıştır. Ana muhalefet ve beraber oldukları bir şeyi unutuyorlar; biz Cumhur İttifakı olarak emin adımlarla yarınlara yürüyoruz. İngiltere'de raflar boş, Avrupa'da boş, ABD'de raflar boş. Bizde bolluk, bereket yoluna devam ediyor. Fakat nankörlere ne anlatırsan anlat, anlamazlar, gözleri var görmez, kulakları var duymaz, dili var hakkı söylemez. Biz Cumhur İttifakı olarak emin adımlarla yola devam ediyoruz. Milli mücadeleden sonraki en büyük ve kritik atılımızı yapmaya çok az kaldı. Sinsi oyunları da inşallah milletimizle birlikte boşa çıkartacağız.

Türkiye'yi başka türlü durduramayacaklar, başaramayacaksınız, başaramayacaksınız, başaramayacaksınız.





Terör örgütlerini devreye soktular, olmadı. Darbe denediler, olmadı. Ekonomimizi yerle yeksan etmek istediler yine olmadı. 2023 öncesi son kozlarını öne sürdüler, çıkartılan kuru gürültünün sebebi budur. Sadece hukuk ve ahlak değil, akıl ve mantık dışı çıkışlarla milletimizin önünü kapatmaya çalışıyorlar. Yine başaramayacaklar. Elbette bu süreçte bedel de ödüyoruz, sıkıntılar yaşıyoruz. Her saldırıyı savuşturmanın ülkemize bir maliyeti var. Biz milletimizle birlikte bu kutlu yola her türlü bedeli ödemeyi göze alarak çıktık.