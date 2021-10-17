Almanya Başbakanı Merkel, veda için İstanbul'a geldi! Büyük değişimi değerlendirdi: Türkiye'de çok şey gelişti

Almanya Başbakanı Angela Merkel veda ziyareti kapsamında Türkiye'ye geldi. Başkan Erdoğan, Merkel ile Huber Köşkü'nde bir zirve gerçekleştirdi:

Erdoğan: Sayın Merkel'le yakın diyaloğumuz yalnızca ikili konularda değil, bölgesel meselelere çözümler geliştirilmesine de ciddi katkılar sağladı.

Sayın Merkel inisiyatif almaktan ve sorumluluk üstlenmekten asla çekinmedi. Her zaman çözüm odaklı bir lider oldu.

Yürüttüğümüz başarılı çalışmaların yeni hükümet döneminde de aynı şekilde devam etmesini temenni ediyorum.

Türkiye olarak tam üyelik yolunda önümüze çıkan onca zorluğa ve engele rağmen Sayın Merkel'in bu süreçteki müspet katkılarını her zaman takdirle hatırlayacağız.

Merkel: Türkiye'de ekonomik sorunlara rağmen standartların ne kadar yükseldiğini görebiliyorum. Çok şey gelişti, çok gelişme oldu.

Bunu İstanbul'a baktığımızda bile görüyoruz. Türkiye bizim için önemli bir partner.

Ben insan hakları konusunda, bireysel özgürlükler konusunda eleştirdim her zaman. Tabi ki çözüm aradık, farklı bakış açılarımız olabilir ama birbirimize bağlıyız.

Mülteci konusunda AB'nin Türkiye'yi bu konuda desteklemesi bir gereklilik. Almanya ve Türkiye bunu tek başına çözemeyecek, 21 üyesiyle birlikte AB'nin bunu ele alması gerekecek.

TÜRKİYE ÇOK GELİŞTİ

Merkel, "Türkiye'de ekonomik sorunlara rağmen standartların ne kadar yükseldiğini görebiliyorum. Türkiye'de çok şey gelişti, çok şey değişti" dedi.