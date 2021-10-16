Almanya Şansölyesi Merkel, Başkan Erdoğan ile bir araya geldi

Almanya Federal Cumhuriyeti Şansölyesi Angela Merkel, bugün Türkiye'ye geldi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine gelen Merkel veda ziyaretinde bulunuyor...
BAŞKAN ERDOĞAN HUBER KÖŞKÜ'NE GELDİ
Kritik temas öncesi Başkan Erdoğan, Almanya Şansölyesi Angela Merkel ile yapacağı görüşme öncesi Huber Köşkü'ne geldi.
BOĞAZ'I ANLATTI
Erdoğan ve Merkel, görüşme öncesinde Huber Köşkü'nün balkonuna çıkarak İstanbul Boğazı'nı izledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Merkel'e İstanbul Boğazı hakkında bilgi verdi. Erdoğan ve Merkel gazeteciler ile sahildeki vatandaşları da el sallayarak selamladı.