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    • 16.10.2021 12:57
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    Almanya Şansölyesi Merkel, Başkan Erdoğan ile bir araya geldi

    Almanya Şansölyesi Angela Merkel, veda ziyareti kapsamında Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Tarabya'daki Huber Köşkü'nde bir araya geldi. Merkel'in veda ziyaretinde Türkiye ve Almanya arasındaki ikili ilişkiler tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek, iş birliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak.

    Merkel bugün İstanbul’da!

    Almanya Federal Cumhuriyeti Şansölyesi Angela Merkel, bugün Türkiye'ye geldi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine gelen Merkel veda ziyaretinde bulunuyor...

    BAŞKAN ERDOĞAN HUBER KÖŞKÜ'NE GELDİ
    Kritik temas öncesi Başkan Erdoğan, Almanya Şansölyesi Angela Merkel ile yapacağı görüşme öncesi Huber Köşkü'ne geldi.

    BOĞAZ'I ANLATTI

    Erdoğan ve Merkel, görüşme öncesinde Huber Köşkü'nün balkonuna çıkarak İstanbul Boğazı'nı izledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Merkel'e İstanbul Boğazı hakkında bilgi verdi. Erdoğan ve Merkel gazeteciler ile sahildeki vatandaşları da el sallayarak selamladı.


    ELE ALINACAK KONULAR
    İstanbul'da yapılacak görüşmelerde, Türkiye ve Almanya arasındaki ikili ilişkiler tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek, işbirliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak.

        Görüşmelerin gündeminde, ikili münasebetlerin yanı sıra, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri, Libya, Suriye ve Afganistan başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası meseleler de bulunuyor. Merkel geçen hafta başında Kudüs'e yaptığı ziyarette Türkiye'den övgü ile bahsetti.




        TÜRKİYE'Yİ GÖRMEZDEN GELEMEZSİNİZ
        Merkel, "Türkiye'yi görmezden gelemezsiniz. NATO üyesi Türkiye, Avrupa'ya yasadışı göçle mücadelede AB için merkezi bir rol oynuyor. Türkiye'nin büyük hedefleri var ve ilişkilerde birçok hayal kırıklığı yaşanıyor.




        Temel konularda tutumlar farklı olsa bile yine de pragmatik anlaşmalar bulmanız gerekiyor. Birbirimizle konuşmaya devam etmeliyiz"         dedi.

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