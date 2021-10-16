Başkan Erdoğan'dan Merkel'in veda ziyaretinde önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye veda ziyareti düzenleyen Almanya Şansölyesi Angela Merkel ile Tarabya'daki Huber Köşkü'nde bir araya geldi.

GÖRÜŞME 1 SAAT SÜRDÜ

Tarabya'daki Huber Köşkü'nde basına kapalı gerçekleştirilen görüşme 1 saat sürdü.

AHaber CANLI YAYIN

Kritik görüşmenin ardından iki lider basın açıklaması yapıyor. Başkan Erdoğan'ın açıkları şu şekilde:

İkili ilişkilerimizde zaman zaman sıkıntılı dönemler yaşasak da bunları aşmayı ve işbirliğimizi çok daha ileriye taşımayı başardık. Sayın Merkel ile ikili diyaloğumuz bölgesel konuların çözüme kavuşturulmasında da rol oynadı.

HER ZAMAN ÇÖZÜM ODAKLI LİDER OLDU

26 Eylül'de Almanya'da gerçekleştirilen seçim sonuçlarının Alman halkı için hayırlı olmasını diliyorum. Sayın Merkel ile yürüttüğümüz başarılı çalışmaların aynı şekilde devam etmesini temenni ediyorum. Her zaman çözüm odaklı bir lider oldu.

TÜRK-ALMAN DOSTLUĞU

Türkiye olarak tam üyelik yolunda önümüze çıkan onca zorluğa rağmen Merkel'in çalışmalarını her zaman hatırlayacağız. Türkiye-AB ilişkilerinin ilerlemesine ilişkin görüşlerimizi teyit ettik. Doğu Akdeniz, Afganistan, Libya ve Suriye'deki gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulunduk. Almanya'daki Türk toplumu ilişkilerimizin en önemli sosyal yanını temsil ediyor. Bu yıl işgücü anlaşmasının 60. yıldönümüdür. Türk toplumunun emeklerini bu vesileyle bir kez daha takdir ediyoruz. Irkçılık, ayrımcılık ne yazık ki Avrupa'daki Türk toplumunun başlıca sorunu olmaya devam ediyor. Etkin tedbirler alınması büyük önem taşıyor.

Sayın Şansölye'nin bundan sonra da Türk-Alman dostluğuna katkı sağlayacağına eminim.

İşte Angela Merkel'in açıklamaları...

Bu karşılama için çok teşekkür ediyorum. Huber Köşkü çok özel bir bina, bir Alman işadamına ait ve son yıllarda gerçekten Türkiye ile çok iyi ilişkiler için çabaladık.

Bu iyi ilişkileri sürdürmek için karşımızda çok fazla görev var. Almanya'da yaşamakta olan 4 milyona yakın Türkiye kökenli insan var.

TÜRKİYE ÇOK ÖNEMLİ BAŞARILARA İMZA ATTI

Türkiye'de tutuklu bulunan Alman vatandaşlarına da değindik, insan hakları konularına da değindik. Almanya'da ırkçı, yabancı düşmanı olayları takip ettiğimizi ve bunlara her zaman karşı çıktık. Yasadışı göç konusu çok önemli bir konu. Suriyeli mülteci ve göçmenler konusunda Türkiye çok önemli çalışmalara imza attı. Afganistan'a insani yardım konusunda da görüştük. BM ile birlikte Afganistan'da felaketler yaşanmaması için çalışmalıyız. Suriye'deki durum konusunda yoğun bir bilgi alışverişinde bulunduk.

GÖRÜŞ AYRILIKLARINA RAĞMEN...

İdlib'deki durum da halen gergin. Libya konusunu ele aldık. Berlin Konferası'ndan başlatılan devamı Fransa'da olacak. Kalıcı bir çözüme ulaşılmasını arzu ediyoruz. Libya'dan yabancı güçlerin çekilmesi gerektiğini ifade ettim. Ülkelerimizdeki duruma baktığımızda Türkiye'de orman yangınları oldu, Almanya'da sel felaketleri yaşandı. Bu olaylar iklimin ne kadar önemli olduğunu ortaya koydu. G-20 konferansı gerçekleşecek.

Çok kapsamlı bir görüşmemiz oldu. Yunanistan ile Türkiye arasındaki ilişkileri de ele aldık. Halen burada aşılması gereken bazı sorunlar var ancak bunların sadece görüşülerek başarılacağını düşünüyorum. İşbirliği için görüş ayrılıklarına rağmen diyaloğumuzu sürdürdüğümüz için çok teşekkür etmek istiyorum.

SORU-CEVAP

Ortak yoldan bahsettiniz, son 16 yıldan bahsettiniz. İnsan hakları ve tutuklu Alman vatandaşları konusuna değinmek istiyorum. Bu konuda ilerleme olup olmadığı konusunda bir fikriniz var mı?

Angela Merkel: Siz de bazı vakaları biliyorsunuz, tabi ki başarılar da oldu fakat yeni vakalar eklendi. Boşuna görüşmediğimizi düşünüyorum, farklı bakış açıları var. Terör suçlamasıyla ilgili, görüşmeler genelde başarılıydı diyebilirim.

Başkan Erdoğan: Şunu hiçbir zaman bir kenara koyamayız. Her ülkede yargı bağımsızdır. Türkiye'de de yargı bağımsızdır, yargının vereceği karara müdahale etmem mümkün değil.

Mülteci anlaşması konusunda ne konuştunuz ve hangi konularda anlaşmaya vardınız?

Angela Merkel: Almanya bir himayeci olarak burada çalışıyordu. İnsan kaçakçılığını engellemek istiyoruz. AB'nin Türkiye'yi bu konuda desteklemesi bir gereklilik. Çok olumlu projeler gerçekleştirildi. AB'nin mülteci komiseri Türkiye'ye gelmişti ve parlamentoda yeni bir dilim kararlaştırıldı. Suriyeli mülteciler konusunda Yunanistan'a yasadışı yollarla gidenler konusunda bir çözüme kavuşamadık. Süreç tam henüz işlemiyor. Almanya ve Türkiye bunu tek başına çözemeyecek, 21 üyesiyle birlikte AB'nin bunu ele alması gerekecek.

Başkan Erdoğan: Türkiye bu işin adeta misafirhanesi durumunda. 5 milyon Suriye'den var, Irak'tan var, Afganistan'dan 300 bin var. Bizim ötelememiz, Yunanistan'ın yaptığı gibi mümkün değil. Biz bunlara aynı şekilde ev sahipliği yapmaya devam ediyoruz. Göçleri bugüne kadar uyguladığımız gibi aynen kabulleniyoruz. Bir taraftan briket evler yaparak onları ağırlamayı da ayrıca bir görev telakki ettik. 60 bin evi tamamladık, hedefimiz. 100 binin üzerine çıkarmak.