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    Başkan Erdoğan, TEKNOFEST 2021’e katıldı icat ve projeleriyle göğsümüzü kabartan gençlere çağrı yaptı

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Teknofest 2021’e katıldı icat ve projeleriyle göğsümüzü kabartan gençlere çağrı yaptı. "TEKNOFEST'in yüreği kıpır kıpır atan genç mucitleri 2053 ve 2071 Türkiye'sinin mimarları olacaktır. Biz gençlerimize inanıyoruz. Size yapamazsınız, başaramazsınız diye ahkam kesenlerin sözlerine asla kulak asmayın. Heyecanınızı anlamayanlara prim vermeyin."

    Yapamazsın başaramazsın diyenlere prim vermeyin
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    Başkan Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'e katıldı.

    Şu önemli açıklamaları yaptı:

    TEKNOFEST'in yüreği kıpır kıpır atan genç mucitleri inşallah 2053 ve 2071 Türkiye'sinin mimarları olacaktır. Varsın Akıncı'nın bir kablosunu lehimleyemeyecek, Gökbey'in tek bir vidasını sıkamayacak, TOGG'un bataryasının yerini dahi gösteremeyecek olanlar, bu eseri inşa eden gençleri hor, hakir görsün. Biz gençlerimize inanıyoruz. Önümüzdeki yıldan itibaren TEKNOFEST'i uluslararası bir marka haline getirecek, can Azerbaycan'dan başlayarak dost ve müttefik ülkelerde de düzenleyeceğiz. Atak helikopterlerini yaptık ve onunla beraber terörün ülkemizde ve ülke dışında belini kırdık. 2021 TEKNOFEST'e geldiğimizde teknoloji yarışmalarının sayısı 35'e çıkarken bu yarışmalara başvuran sayısı on kat artarak 200 bini buldu. Sizden bugün TEKNOFEST'te bizlere eşlik eden Aziz Sancar Hocamızın başarısını daha öteye taşımanızı bekliyorum. Gözlerinizdeki ışığı, kalbinizdeki ateşi görebiliyorum. Kadrolu felaket tellallarının hayallerinizle aranıza girmesine asla müsaade etmeyin.

    HAYATINIZ YALAN
    Başkan Erdoğan, Darülaceze Yurt Açılışı ve Tanıtım Töreni'nde konuştu: Muhalefet, üniversite öğrencileriyle alakalı çok çirkin bir kampanya sürdürüyor. İlgisi alakası olmayan kişileri bankların üzerine yatırarak yalan söylüyorsunuz, hayatınız yalan. 1 milyona yakın yurt kapasitesine sahibiz.

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    Haberler Güncel Başkan Erdoğan, TEKNOFEST 2021’e katıldı icat ve projeleriyle göğsümüzü kabartan gençlere çağrı yaptı
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