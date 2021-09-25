Başkan Erdoğan'dan TEKNOFEST 2021'de önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, özellikle teknoloji meraklılarının yakından takip ettiği TEKNOFEST 2021'de önemli açıklamalarda bulunuyor.

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Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

Güzel İstanbulumuzdan ülkemizin tüm gençlerini ilime, bilime, araştırmaya gönül veren tüm genç kardeşlerimi selamlıyorum. Teknofest'e teşrif eden her bir kardeşime hoşgeldiniz diyorum. Teknofest'in ülkemize, milletimize, gençlerimize hayırlı olmasını diliyorum. Bizlere bu gururu yaşatan, teknoloji şöleni sunan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile T3 Vakfı'na şahsım, milletim adına teşekkür ediyorum.

Atalarımız 'Er giden işine geç giden boşuna' diyor. Teknofest'te bu tarihi hakikate bir kez daha şahitlik ediyoruz. Bu muhteşem atmosteri erkenden işine koyulan, kalbini ve zihnini işine veren emekçiler sayesinde ortaya çıktı.



GURUR TABLOSUNU YAŞATTILAR

Gece gündüz demeden el birliği içinde çalışarak ülkemizin gençlerine bilime ve teknolojiye ilgi duyan her kesimden insanımıza gurur tablosunu yaşattılar.Gençlerimiz her sene Teknofest teknoloji yarışma tarihlerinin belirlenmesini sabırsızlıkla bekliyor.

TEKNOFEST sadece evlatlarımızı dünyanın en modern teknolojileriyle tanıştırmıyor, onlara birlikte iş yapmayı, takım ruhunu, milli duyguları da aşılıyor. Kurdukları takımlarla roketten insansız hava araçlarına, endüstriyel robotlara birçok alanda kıyasıya rekabet ediyorlar. Burada sergilenen her proje okuluyla, öğretmeniyle, hocasıyla, ailesiyle takım çalışmasının ürünüdür.

Gençlerimizin emeklerinin yanında ülkemizin zengin potansiyeli de var. Teknofest'in yüreği kıpır kıpır atan genç mucitleri 2053 ve 2071 Türkiye'sinin mimarları olacaktır.