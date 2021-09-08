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    • 08.09.2021 09:13
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    PCR testi ne zaman sonuçlanır? PCR testi nedir, fiyatı ne kadar, kimlere yapılır? Zorunlu olan yerler…

    Pazartesi gününden itibaren vatandaşlar yoğun bir şekilde PCR testi ne zaman sonuçlanır? Sorusuna yanıt arar oldu. Aşı olmayan vatandaşlar için son yapılan Kabine Toplantısı’nda haftalık olarak PCR testi zorunluluğunun belirli yerlerde bulunan kişiler için getirilmesi kararlaştırıldı. Bu gelişme üzerine özel ve devlet hastanelerinde ne kadar fiyatla bu işlemin yapılacağı merak konusu oldu. PCR testi nedir, fiyatı ne kadar, kimlere yapılır? Zorunlu olan yerler nedir? İşte merak edilenler…

    takvim.com.tr
    PCR testi ne zaman sonuçlanır?

    PCR testi ne zaman sonuçlanır? PCR testi nedir, fiyatı ne kadar, kimlere yapılır? Zorunlu olan yerler nereler? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. 6 Eylül itibariyle okullar yüzyüze eğitime başladı ve okulda görev alan aşısız vatandaşların yanı sıra pek çok toplu alanda bulunacaklar için de PCR testi zorunluluğu getirildi. Peki bu işlemi yaptıranlar ne zaman sonucunu alabiliyor? İşte detaylar…

    PCR TESTİ NE ZAMAN SONUÇLANIR?

    Sağlık Bakanlığı tarafından uygulanan koronavirüs test sonuçları 1-3 gün içerisinde e nabız sistemi üzerinden açıklanıyor.

    Test alınma sırasında size verilecek olan barkod numaranızla ve pasaport numaranızla birlikte ,TC Kimlik Numaranızla Sağlık Bakanlığı'nın e nabız uygulaması ile sonuçlar görüntüleniyor.

    Kovid-19 test sonuçlarına e-Nabızdan öğrenilirken, kronik hastalık raporları e-Nabız'a otomatik olarak yüklendi..

    İnfluenza aşısı risk grupları da e-Nabız'dan öğrenilebiliyor, ayrıca reçete ve ilaç bilgileri de yine sistemde yer alıyor..

    Sağlık Bakanlığından yapılan bilgilendirmede, "Koronavirüs testi yaptırmış vatandaşlarımız test sonuçlarına e Nabız uygulamasından ulaşabilir" ifadesine yer verildi.

    PCR TESTİ KİMLERE ZORUNLU?

    Uygulama 6 Eylül'de başladı, Bakanlığın açıklamasında, şunlar kaydedildi:

    "Bilgilendirme sonrasında aşı olmayan işçilere, kesin Kovid-19 tanısı konması durumunun iş ve sosyal güvenlik mevzuatı açısından olası sonuçları da işveren tarafından bu durumdaki işçilere bildirilmelidir. Kovid-19 aşısı olmayan işçilerden 6 Eylül 2021 tarihi itibarıyla zorunlu olarak haftada bir kez PCR testi yaptırmaları iş yeri/işveren tarafından istenebilecek, test sonuçları gerekli işlemler yapılmak üzere işyerinde kayıt altında tutulacaktır."

        Genelgede, başta öğretmenler olmak üzere, eğitim personeli, kantin çalışanları ile öğrenci servislerinin şoför ve rehber personeli gibi öğrencilerle bir araya gelecek görevlilerden aşı olmamış ya da daha önce hastalık geçirmemiş olanlardan, haftada iki kez PCR testi ile taranmalarının isteneceği, PCR testi sonuçlarının okul idareleri tarafından gerekli işlemler yapılmak üzere kayıt altında tutulacağı belirtildi.

        Yayınlanan genelgede ayrıca şu ifadelere yer verildi; 6 Eylül 2021 Pazartesi gününden itibaren aşı olmayan kişilerin; konser, sinema ve tiyatro gibi vatandaşların toplu olarak bulunduğu faaliyetlere katılımında negatif sonuçlu PCR testi zorunluluğu getirilecek. Bu çerçevede işletmeciler/organizatörler tarafından etkinliklere girişte HES kodu üzerinden kişilerin aşılı/geçirilmiş hastalık (Covid-19 hastalığı sonrası bilimsel olarak bağışık kabul edilen süreye göre) veya azami 48 saat önce yapılmış negatif PCR testi sorgulaması yapılacak.

        PCR TESTİ FİYATI NEDİR?

        PCR testi Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilen tüm sağlık kurumlarında yapılabiliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 6 Eylül itibariyle zorunlu tutulacak PCR testlerinin devlet hastanelerinde ücretsiz yapılacağını belirtti. Özel hastanelerde yaptıranlar ise ücret ödeyecek.
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