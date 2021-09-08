PCR testi ne zaman sonuçlanır? PCR testi nedir, fiyatı ne kadar, kimlere yapılır? Zorunlu olan yerler…

Genelgede, başta öğretmenler olmak üzere, eğitim personeli, kantin çalışanları ile öğrenci servislerinin şoför ve rehber personeli gibi öğrencilerle bir araya gelecek görevlilerden aşı olmamış ya da daha önce hastalık geçirmemiş olanlardan, haftada iki kez PCR testi ile taranmalarının isteneceği, PCR testi sonuçlarının okul idareleri tarafından gerekli işlemler yapılmak üzere kayıt altında tutulacağı belirtildi.

Yayınlanan genelgede ayrıca şu ifadelere yer verildi; 6 Eylül 2021 Pazartesi gününden itibaren aşı olmayan kişilerin; konser, sinema ve tiyatro gibi vatandaşların toplu olarak bulunduğu faaliyetlere katılımında negatif sonuçlu PCR testi zorunluluğu getirilecek. Bu çerçevede işletmeciler/organizatörler tarafından etkinliklere girişte HES kodu üzerinden kişilerin aşılı/geçirilmiş hastalık (Covid-19 hastalığı sonrası bilimsel olarak bağışık kabul edilen süreye göre) veya azami 48 saat önce yapılmış negatif PCR testi sorgulaması yapılacak.

PCR TESTİ FİYATI NEDİR?

PCR testi Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilen tüm sağlık kurumlarında yapılabiliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 6 Eylül itibariyle zorunlu tutulacak PCR testlerinin devlet hastanelerinde ücretsiz yapılacağını belirtti. Özel hastanelerde yaptıranlar ise ücret ödeyecek.