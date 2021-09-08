PCR testi ne zaman sonuçlanır? PCR testi nedir, fiyatı ne kadar, kimlere yapılır? Zorunlu olan yerler nereler? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. 6 Eylül itibariyle okullar yüzyüze eğitime başladı ve okulda görev alan aşısız vatandaşların yanı sıra pek çok toplu alanda bulunacaklar için de PCR testi zorunluluğu getirildi. Peki bu işlemi yaptıranlar ne zaman sonucunu alabiliyor? İşte detaylar…
PCR TESTİ NE ZAMAN SONUÇLANIR?
Sağlık Bakanlığı tarafından uygulanan koronavirüs test sonuçları 1-3 gün içerisinde e nabız sistemi üzerinden açıklanıyor.
Test alınma sırasında size verilecek olan barkod numaranızla ve pasaport numaranızla birlikte ,TC Kimlik Numaranızla Sağlık Bakanlığı'nın e nabız uygulaması ile sonuçlar görüntüleniyor.
Kovid-19 test sonuçlarına e-Nabızdan öğrenilirken, kronik hastalık raporları e-Nabız'a otomatik olarak yüklendi..
İnfluenza aşısı risk grupları da e-Nabız'dan öğrenilebiliyor, ayrıca reçete ve ilaç bilgileri de yine sistemde yer alıyor..
Sağlık Bakanlığından yapılan bilgilendirmede, "Koronavirüs testi yaptırmış vatandaşlarımız test sonuçlarına e Nabız uygulamasından ulaşabilir" ifadesine yer verildi.
PCR TESTİ KİMLERE ZORUNLU?
Uygulama 6 Eylül'de başladı, Bakanlığın açıklamasında, şunlar kaydedildi:
"Bilgilendirme sonrasında aşı olmayan işçilere, kesin Kovid-19 tanısı konması durumunun iş ve sosyal güvenlik mevzuatı açısından olası sonuçları da işveren tarafından bu durumdaki işçilere bildirilmelidir. Kovid-19 aşısı olmayan işçilerden 6 Eylül 2021 tarihi itibarıyla zorunlu olarak haftada bir kez PCR testi yaptırmaları iş yeri/işveren tarafından istenebilecek, test sonuçları gerekli işlemler yapılmak üzere işyerinde kayıt altında tutulacaktır."