Midye yemek haram mı, helal mi? Diyanet'e göre karides, ıstakoz, yengeç, kurbağa gibi deniz ürünleri yenir mi, caiz mi?

Midye yemek haram mı? Yengeç, ıstakoz, karides kalamar yenir mi? Sorusu vatandaşların gündeminde yer alıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden yapılan bir duyuruda midye, karides, yengeç, kalamar, kurbağa vs. gibi deniz ürünleri hakkında bilgilendirilmede bulunuldu. Bu gelişmeler sonrası sosyal medyada konuyla ilgili tartışmalar başladı. İşte deniz ürünleri hakkında Diyanet'in açıklaması!
YENGEÇ, ISTAKOZ, KARİDES, KALAMAR, MİDYE, KURBAĞA VS. GİBİ DENİZ ÜRÜNLERİ YENİR Mİ?
Diyanet tarafından yapılan açıklama şu şekilde;
Kur'an-ı Kerim'de, denizden elde edilen yiyeceklerin helal olduğu bildirilmiştir (Mâide, 5/96; Fâtır, 35/12). Hz. Peygamber de (s.a.s.), "Denizin suyu temiz, ölüsü helaldir." (Ebû Dâvud, Tahâret 41) buyurmuştur.
Hanefi mezhebi, zikredilen naslarda helal olduğu belirtilen "deniz hayvanları" ifadesiyle balık türünün kastedildiği, dolayısıyla balık sınıfına girmeyen midye, kalamar, yengeç, ıstakoz, karides gibi deniz hayvanlarının helal olmadığı görüşünü benimsemiştir (Kâsânî, Bedâi', V, 35).