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    • 26.08.2021 11:20
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    Midye yemek haram mı, helal mi? Diyanet'e göre karides, ıstakoz, yengeç, kurbağa gibi deniz ürünleri yenir mi, caiz mi?

    Dinimizde karides, ıstakoz, yengeç, kurbağa gibi deniz ürünleri yemek haram mı? Sorusu gündemde merak edilerek araştırılmaya başlandı. Diyanet İşleri Bakanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden deniz hayvanları hakkında yapılan duyuru sosyal medyada büyük ses getirdi. Midye, yengeç, ıstakoz, karides gibi deniz ürünleri birçok kişi tarafından tüketilen ve sokak lezzeti olarak sunulan yiyecekler arasında yer alıyor. İslam dininde denizden çıkan hayvanların tüketilmesi hakkında birden fazla fetva bulunuyor. Son olarak Diyanet tarafından duyurulan fetvada midye, karides, yengeç, kalamar, kurbağa vs. gibi deniz ürünlerinin haram olup olmadıkları hakkında açıklama yapıldı. İşte konu hakkında detaylar!

    takvim.com.tr
    Midye yemek haram mı, helal mi?

    Midye yemek haram mı? Yengeç, ıstakoz, karides kalamar yenir mi? Sorusu vatandaşların gündeminde yer alıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden yapılan bir duyuruda midye, karides, yengeç, kalamar, kurbağa vs. gibi deniz ürünleri hakkında bilgilendirilmede bulunuldu. Bu gelişmeler sonrası sosyal medyada konuyla ilgili tartışmalar başladı. İşte deniz ürünleri hakkında Diyanet'in açıklaması!

    YENGEÇ, ISTAKOZ, KARİDES, KALAMAR, MİDYE, KURBAĞA VS. GİBİ DENİZ ÜRÜNLERİ YENİR Mİ?

    Diyanet tarafından yapılan açıklama şu şekilde;

    Kur'an-ı Kerim'de, denizden elde edilen yiyeceklerin helal olduğu bildirilmiştir (Mâide, 5/96; Fâtır, 35/12). Hz. Peygamber de (s.a.s.), "Denizin suyu temiz, ölüsü helaldir." (Ebû Dâvud, Tahâret 41) buyurmuştur.

    Hanefi mezhebi, zikredilen naslarda helal olduğu belirtilen "deniz hayvanları" ifadesiyle balık türünün kastedildiği, dolayısıyla balık sınıfına girmeyen midye, kalamar, yengeç, ıstakoz, karides gibi deniz hayvanlarının helal olmadığı görüşünü benimsemiştir (Kâsânî, Bedâi', V, 35).


        Şafii mezhebinde konuyla ilgili şöyle bir ayrım yapılmıştır: Deniz canlıları sadece suda yaşayabiliyor ve sudan çıktığında boğazlanmış hayvan gibi kısa sürede ölüyorsa, şekline ve ölüm durumuna bakılmaksızın yenmesi helaldir.

        Ancak aslen suda yaşayan fakat karada da yaşayabilme özelliğine sahip olan hayvanlara gelince bunlardan eti yenen kara hayvanlarına benzeyenlerin yenmesi, boğazlanması şartıyla helal, eti yenmeyenlere benzeyenlerin yenmesi ise haramdır. Buna göre kurbağa, yengeç, kaplumbağa ve su yılanının yenmesi helal değildir (Remlî Nihayetu'l-Muhtac, VIII, 113,150-152.).
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        Haberler Güncel Midye yemek haram mı, helal mi? Diyanet'e göre karides, ıstakoz, yengeç, kurbağa gibi deniz ürünleri yenir mi, caiz mi?
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