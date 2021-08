Batı Karadeniz'de sel felaketi! Başkan Erdoğan sel bölgesindeki valiler ve kaymakamlarla görüştü: Devlet seferber

İşte dakika dakika yaşanan tüm gelişmeler;

SAAT 23:10 Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait helikopterlerle sel bölgesinde mahsur kalan 353 vatandaşı güvenli yerlere ulaştırdı.



SAAT 20:55 - CAN KAYBI 17'YE YÜKSELDİ

Başkan Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla can kaybının 17'ye çıktığını duyurdu. Erdoğan paylaşımlarında şu ifadeleri kullandı:

- Kastamonu, Sinop ve Bartın'da gerçekleşen sel felaketlerinde hayatını kaybeden 17 vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına ve Milletimize başsağlığı diliyorum. Selin etkili olduğu bölgelerde tüm kurum ve kuruluşlarımızla yoğun bir çalışma yürütmekteyiz.

- Üç ilimizdeki sel felaketine; 4644 personel, 610 araç, 437 iş makinası, 66 ambulans, 19 helikopter, 3 Mobil Koordinasyon TIR'ı, 24 bot, 18 motopomp ve daha birçok farklı ekipman ve imkân ile müdahale etmekteyiz.

- Sel bölgelerinde mahsur kalan vatandaşlarımızı kurtarmak, kısmen ya da tamamen kapanan ulaşım akslarını tekrar işler hale getirmek ve selin sebep olduğu tahribatla birlikte oluşan mağduriyetlerin tamamını gidermek için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz.

- Son günlerde yaşadığımız afetler sebebiyle, 14 Ağustos Cumartesi günü gerçekleştirmeyi planladığımız @Akparti 'mizin 20. kuruluş yıl dönümü etkinliklerini de erteleme kararı aldık. Milletimizin birlik ve beraberliğiyle bu zor günleri inşallah en kısa sürede aşacağız.

SAAT 19:00 KIZILAY'DAN 11 BİN KİŞİLİK YEMEK HİZMETİ

Sel felaketi nedeniyle Kastamonu'nun Bozkurt ilçesine gelen Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, 3 ilde sel dolayısıyla ciddi yıkım oluştuğunu söyledi.

Türk Kızılay ekiplerinin selden etkilenen 3 ilde vatandaşlara yemek ve içecek dağıttığını dile getiren Kınık, şöyle devam etti:

"Yaklaşık 11 bin kişilik öğün yemeklerimizi çıkardık. Hem burada çalışan arama kurtarma ekiplerine hem de etkilenmiş vatandaşlarımıza sıcak yemeklerini, kahvaltı ve ikramlık kumanyalarını ulaştırıyoruz. Bir taraftan da tahliye edilmiş ve tahliye edilmekte olan vatandaşlarımız Kredi ve Yurtlar Kurumu, Valiliğimizin, AFAD'ın göstermiş olduğu yerlere iskan ediliyor. Orada da insani desteklerimiz devam ediyor. Diğer taraftan buradaki insanlar ciddi bir psikolojik sarsıntı yaşıyor. Psikologlarımız, Aile Bakanlığı ekipleriyle beraber psiko-sosyal destek sağlıyorlar. Şu an bir taraftan da yoğun bir yardım geliyor. Yardımların koordinasyonu için bölgelerde depolarımız oluşturuldu."

Türkiye'nin farklı bölgelerinde de orman yangınlarının devam ettiğini belirten Kınık, "Şu an sahada 200 kişilik bir ekiple bulunmaktayız. 50 civarında aracımız var. Devletimiz güçlüdür, büyüktür, burada kayıpların yerine konulması noktasında gereken en önemli adımları atacaktır. Biz de milletimizin merhamet eli olarak devletimize destek olmak için ve milletimizle dayanışma için şu an kampanyamız devam etmekte. Vatandaşlarımızdan alacağımız destekle burada etkilenen vatandaşlarımızın her türlü insani ihtiyaçlarını karşılamaya çalışacağız." diye konuştu.

SAAT 18:50 KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Batı ve Orta Karadeniz'de devam eden gök gürültülü sağanağın, Kastamonu'nun kuzeyi ile Sinop ve Samsun çevrelerinde geceden itibaren etkisini artırarak yarın öğleye kadar yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Sel, su baskını, yıldırım, heyelan, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

SAAT 16:45 SEL FELAKETİNDE ACI BİLANÇO: 11 CAN KAYBI

AFAD, Kastamonu'da 10, Sinop'ta 1 vatandaşın hayatını kaybettiğini duyurdu.

İşte AFAD'dan yapılan açıklama:

Yaşanan sel nedeniyle Kastamonu'da 10, Sinop'ta 1 vatandaşımız maalesef hayatını kaybetmiştir. Bartın'da kaybolan 1 vatandaşımızı arama çalışmaları devam etmektedir



SAAT 16.50 AFAD sel nedeniyle Kastamonu'da hayatını kaybedenlerin sayısının 10'a yükseldiğini, Sinop'ta da bir kişinin cansız bedenine ulaşıldığını duyurdu.

SAAT 15.02 Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kastamonu'da sel nedeniyle 9 kişinin hayatını kaybettiğini, Bartın'da kaybolan bir kişiyi arama çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

AFAD'dan yapılan açıklamada, dün Batı Karadeniz bölgesinde etkili olan aşırı yağışlar sonucu Bartın, Kastamonu ve Sinop'ta sel ve su baskınlarının meydana geldiği hatırlatıldı.

Bartın'ın Ulus ilçesi, Kastamonu'nun Azdavay, İnebolu, Bozkurt, Küre ve Pınarbaşı ilçeleri ile Sinop'un Ayancık ilçesinin selden etkilendiği belirtilen açıklamada, afetin hemen ardından tüm ilgili kurumların personel ve araç desteğiyle tahliye, arama-kurtarma ve müdahale çalışmalarına başladığı belirtildi.

Açıklamada, "Yaşanan sel nedeniyle Kastamonu'da 9 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Bartın'da kaybolan 1 vatandaşımızı arama çalışmaları devam etmektedir." bilgisine yer verildi.

Afetten etkilenen il ve ilçelerde kurulan afet koordinasyon merkezleri ile bölgedeki müdahale çalışmalarının eşgüdüm halinde yürütüldüğü bildirilen açıklamada, Türkiye Afet Müdahale Planı'na göre, afetten etkilenen bölgelerdeki çalışmaların kesintisiz olarak yürütülmesi amacıyla AFAD Başkanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Merkezinin faaliyete geçirildiği, tüm çalışma grupları, üst düzey yönetici ve temsilcilerinin katılımıyla 7 gün 24 saat çalışma esasına göre çalışmaya başlandığı vurgulandı.



ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Bartın'ın Ulus Akörensöküler köyünde kaybolan kişiyi arama çalışmalarının AFAD, itfaiye, UMKE ve jandarma ekipleriyle sürdürüldüğüne işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sinop'un Ayancık ve Kastamonu Bozkurt ilçelerinde arama ve kurtarma ekipleri tarafından çalışmalar aralıksız devam ettirilmektedir. Samsun, Amasya, Çorum, Çankırı, Karabük, Giresun, Ordu, Tokat, Bolu, Düzce ve Zonguldak valilikleri teyakkuz haline geçirilmiştir. Bölgede yürütülen çalışmalarda AFAD, Genelkurmay Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Jandarma, 112, UMKE, Karayolları Genel Müdürlüğü, DSİ, il özel idaresi, İHH ve YEDAŞ personel ve araçları görev yapmaktadır. Bartın'da 237 personel, 1 arama köpeği, 16 araç, 7 ambulans, 1 AFAD mobil koordinasyon tırı, 74 iş makinesi, 1 bot ve 4 motopomp, Kastamonu'da 777 personel, 62 araç, 32 ambulans, 9 helikopter, 1 JİKU, 1 İHA, 1 AFAD mobil koordinasyon tırı, 1 mobil harekat merkezi, 219 iş makinesi, 7 bot ve 11 motopomp, Sinop'ta 585 personel ile 8 helikopter, 80 araç, 1 AFAD mobil koordinasyon tırı, 27 ambulans, 109 iş makinesi, 3 bot ve 2 motopomp ile görev yapılmaktadır."

Açıklamada, bölgedeki mevcut ekiplere destek amacıyla sevk edilen personel ve araç sayılarına ilişkin şu bilgiler paylaşıldı:

"AFAD 65 personel ve 10 araç, Sahil Güvenlik Komutanlığı 17 personel ve 14 bot, Jandarma Genel Komutanlığı 417 personel, 5 arama kurtarma köpeği, 5 kadavra köpeği, 1 mobil mutfak tırı, Emniyet Genel Müdürlüğü 163 PAK personeli, 23 balık adam, 13 bot ve 2 kadavra köpeği, 24 kurbağa adam, 5 personelden oluşan ekip ile 5 bin kişilik yemek kapasiteli mobil mutfak tırı, 25 Büyükşehir/Merkez/İlçe Belediyesi 10 itfaiye ekibi, 27 iş makinesi ve 3 jeneratör, Tarım ve Orman Bakanlığı 8 itfaiye aracı, 10 arazöz, 4 greyder, 4 dozer ve 5 ekskavatör ile DSİ, Karayolları Genel Müdürlüğü ve belediyeler tarafından çok sayıda iş makinesi sevk edilmiştir."

Türk Kızılay tarafından sel bölgelerinde toplam 180 personel ve gönüllü, 9 ikram aracı ve 34 aracın görev yaptığı bildirilen açıklamada, 1500 sıcak yemek, 4100 kumanya, 4 bin 250 ikramlık malzeme, 3 bin 350 içecek ve 86 bin 418 litre su dağıtımı yapıldığı ifade edildi.

BÖLGEDE TAHLİYE ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Bartın'ın Ulus ilçesinde sel sonrası 323 afetzedenin güvenli bölgelere tahliye edildiği bilgisi verilen açıklamada, Kastamonu'da da toplam 285 kişinin tahliye edildiği aktarıldı.

Sinop'un Ayancık ilçesi ve mahallelerinden 302 afetzedenin 2 helikopter aracılığıyla tahliye edildiği bildirilen açıklamada, helikopter ve bot vasıtasıyla tehlikeli bölgelerde bulunan afetzedelerin güvenli bölgelere tahliye edildiği vurgulandı.

Açıklamada, barınma, enerji ve altyapı çalışmalarına ilişkin şu bilgiler verildi:

"Kastamonu'da acil barınma ihtiyacının karşılanması için öğrenci yurtlarında 3 bin 577 kişilik kapasite ayrılmış olup, 446 vatandaşımıza barınma hizmeti sunulmaktadır. Sinop'ta acil barınma ihtiyacının karşılanması için öğrenci yurtlarında 2 bin 733 kişilik kapasite ayrılmış olup, 142 vatandaşımıza barınma hizmeti sunulmaktadır. Kastamonu'daki olası barınma ihtiyaçlarını karşılamak üzere 160 çadır, 480 battaniye, 480 yatak, 480 nevresim seti ve 51 mutfak seti bölgeye sevk edilmiştir. Sinop Ayancık ilçesine Sinop destek depodan 100 battaniye gönderilmiştir. Ankara'dan Kastamonu'ya sevk edilen 4 WC konteyneri bölgeye ulaşmıştır.

Bartın genelinde 3 köye, Kastamonu genelinde 183 köye ve Sinop'ta 88 köye elektrik verilememektedir. Kastamonu'ya Samsun AFAD'dan 1 mobil enerji aracı bölgeye sevk edilmiştir. Sinop'taki çalışmalarda kullanılmak üzere Samsun'dan jeneratör sevk edilmiştir. Kastamonu Bozkurt ilçesinde meydan aydınlatması ve kurulması planlanan seyyar hastane için 3 adet 400 kVA jeneratör sahada aktif durumdadır. Sinop merkezde 37 jeneratör hazırlanmıştır, 9'u Ayancık ilçesine ulaştırılmıştır."

Açıklamada, Kastamonu'da yağışlar nedeniyle Çatalzeytin Köprüsü, Küre İkiçay Köprüsü ve Azdavay Köprüsü'nün yıkıldığı, Valay-1 Köprüsü'nün ayaklarında ve Kanlıçay Köprüsü'nün yaklaşım dolgularında hasar meydana geldiği, söz konusu bölgelerde yolun trafiğe kapatıldığı bildirildi.

Bartın'da yağışlar nedeniyle Kavlakdibi Köprüsü ve Kumluca 2 köprüsünün yıkıldığı aktarılan açıklamada, Sinop'ta İkisu Köprüsü'nde hasar meydana geldiği, Çatalzeytin-Türkeli yolu ile Türkeli-Erfelek-Sinop yolu ve Ayancık-Sakızyolu'nun meydana gelen hasarlar nedeniyle trafiğe kapatıldığı kaydedildi.

Kastamonu ve Sinop havalimanları, bölgedeki demiryolu hatları ile kıyı yapılarında ulaşımı etkileyen sorun bulunmadığı ifade edildi.

Kastamonu Devrekani ve Azdavay'a, Bartın Abdipaşa'da Derecik, Ulupınar ve Kadıoğlu, Karadiken ve Yeşilpazar mahalleleri ile Sinop Ayancık'ta Cevizli ve Türkeli'ne su verilemediği, sorunun giderilmesi için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

HABERLEŞME ÇALIŞMALARI

Kastamonu ve Sinop'ta bazı bölgelerde mobil şebeke kapsama sorunu yaşandığı bildirilen açıklamada, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı aracılığıyla bölgeye ilave mobil baz istasyonu takviyesi sağlandığı kaydedildi.

YAĞIŞLARIN AKŞAM ETKİSİNİ KAYBETMESİ BEKLENİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre ise 11 Ağustos'ta Bartın Ulus'a 90 mm, Kastamonu Küre'ye 198 mm, Pınarbaşı'na 167 mm, Azdavay'a 145 mm, İnebolu'ya 123 mm, Abana'ya 122 mm, Bozkurt'a 117 mm, Sinop merkeze 83,8 mm, Ayancık'a 240,5 mm, Boyabat'a 76,6 mm, Dikmen'e 54 mm, Erfelek'e 78,6 mm, Gerze'ye 72,4 mm, Merkeze 83,8 mm, Türkeli'ne de 88,8 mm yağış düştüğü bildirildi.

Açıklamada, "Karadeniz Bölgesinde etkili olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların bölgenin kıyı kesimleri ile Karabük ve Kastamonu çevrelerinde kuvvetli, Bartın, Kastamonu'nun kuzey ilçeleri, Sinop, Samsun kıyıları ve Ordu çevrelerinde yer yer çok kuvvetli olması beklenmektedir. Yağışların 12 Ağustos Perşembe günü 18.00 civarında bölgede etkisini kaybetmesi beklenmektedir. Gelişmeler takip edilmektedir." ifadelerine yer verildi.







SAAT 14.49 BARTIN-KARABÜK KARA YOLU KONTROLLÜ OLARAK ULAŞIMA AÇILDI



Bartın'da sel nedeniyle kapanan Bartın-Karabük kara yolunda ulaşım kontrollü olarak sağlanmaya başladı. Bahçecik mevkisindeki köprü ve menfezlerde dün sel yüzünden oluşan çökme nedeniyle kapanan yolda Karayolları ekipleri çalışma yürüttü.

Sel birikintileri ve molozların kaldırılmasının ardından yapılan dolgu çalışmasıyla yol yeniden ulaşıma açıldı.

Güzergahta kontrollerini sürdüren polis ekipleri, sürücüleri dikkatli seyretmeleri konusunda uyarıyor. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.

SAAT 14:05 KIZILAY BAŞKANI KINIK: 72 SAAT KRİTİK

Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, "Kastamonu Bozkurt'ta tahliye ve arama kurtarma çalışmaları aralıksız sürüyor. Afetin boyutları çok büyük. İlçeye ulaşım sıkıntılı. Lütfen sivil araçlar yolları boşaltsın, iş makinalarına ve ambulanslara geçiş kolaylığı sağlasınlar. 72 saat kritik lütfen duyarlı olalım" mesajını paylaştı.





DEVLET TÜM GÜCÜYLE SAHADA! CANLI YAYINDA TAHLİYE

SAAT 13.30 Başkan Recep Tayyip Erdoğan, selin etkili olduğu bölgelerdeki valiler ve kaymakamlarla telefon görüşmesi gerçekleştirdi, devletin tüm imkanlarıyla seferber olduğunu bildirdi.

BAKANLARDAN ANLIK BİLGİ ALIYOR

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bartın, Sinop ve Kastamonu başta olmak üzere Karadeniz Bölgesi'nde şiddetli yağış nedeniyle yaşanan sel hadiseleriyle ilgili çalışmaları yakından takip ediyor.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisinin talimatıyla selin yaşandığı bölgelerde bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile sürekli görüşerek bölgedeki durum, tahliye çalışmaları ve gelişmeler hakkında anlık bilgi alıyor.

Başkan Erdoğan, selin etkili olduğu bölgelerdeki valiler ve kaymakamlarla da telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan, devletin tüm imkanlarıyla seferber olduğunu ve yaraların sarılması için vatandaşların yanında bulunduğunu belirtti.

TAZİYE VE GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

Selde hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet dileyen Erdoğan, selden etkilenenlere de geçmiş olsun temennisinde bulundu.



SAAT 12.10 Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde selde mahsur kalan vatandaşlar, helikopterlerle bulundukları yerlerden tahliye ediliyor.

Mahsur kalan selzedeler askeri helikopterle kurtarıldı.

İki vatandaşın bölgeden helikopterle alındığı anlar A Haber canlı yayınına yansıdı.





SAAT 12.05 AFAD: Yaşanan sel nedeniyle Kastamonu'da 6 vatandaşımız hayatını kaybetti. Bartın'da kaybolan 1 vatandaşımızı arama çalışmaları devam etmektedir.



SAAT 11.36 ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR



Bartın'ın Ulus ilçesinde, sel sularına kapılan yaşlı kadını arama çalışması devam ediyor.

Kumluca beldesi Akörensöküler köyünde sel nedeniyle evi yıkılan ve bu sırada sulara kapılan Arife Ünal'ı (85) arama çalışmaları, Zafer köyü ile Akörensöküler köyü arasında sürdürülüyor.

Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Sualtı Jandarma Arama Kurtarma ile AFAD ekipleri, dere boyunda arama çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Öte yandan ekipler, sel sularının getirdiği ağaç parçalarının altını da kontrol ediyor.





SAAT 11.10 ELEKTRİK DAĞITIM HATLARINDA ARIZA

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Kastamonu, Bartın, Karabük ve Sinop'ta aşırı yağışlardan dolayı meydana gelen sel ve heyelanların elektrik dağıtım hatlarında arızalara neden olduğunu açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, bölgede afet kaynaklı olarak can güvenliği nedeniyle bazı bölgelere elektrik verilemediği belirtildi.

Açıklamada, bugün saat 08.00 itibarıyla Kastamonu, Bartın, Karabük ve Sinop'ta kesintiden etkilenen toplam trafo sayısının 895, abone sayısının da 29 bin 674 olduğu kaydedilerek, bunlardan 101 trafo ve 9 bin 261 aboneye enerji ulaştırılamadığı aktarıldı.

İlgili dağıtım şirketleri ve diğer bölgelerden gelen saha destek ekiplerinin selden etkilenen bölgelere yeniden elektrik verilmesi için çalışmalarını sürdürdüğü ifade edilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Sel bölgelerindeki gelişmeler hem AFAD'da kurulan Acil Durum Merkezi'nden hem de afet bölgesinde bulunan Bakanlığımıza bağlı ekipler tarafından anbean takip edilmektedir. Selde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz."





SAAT 10.58 Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Batı ve Orta Karadeniz'deki sel felaketinin yaşandığı bölgelerden 80 kişiyi helikopterlerle kurtardı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Kastamonu ve Sinop'ta sel felaketinin yaşandığı bölgelerdeki halkın tahliyesine yönelik ilgili bakanlık, kurum ve kuruluşlarla koordineli olarak harekete geçildi. Arama- kurtarma faaliyetleri için bölgelerine gönderilen Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait 6 helikopterden ilki, Sinop'taki Ayancık Devlet Hastanesi'nden 2 hasta ile farklı bölgelerdeki 43 kişinin tahliyesini gerçekleştirdi. Bir diğer arama- kurtarma helikopteri ise Kastamonu'da sel bölgelerindeki 12 kişiyi güvenli sahalara taşıdı.





Ankara'dan bölgeye sevk edilen diğer helikopterler ise selin vurduğu bölgelerdeki 12 kişi ile Ayancık Devlet Hastanesi'nden 11 hastanın tahliyesini sağladı.

Böylelikle Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait 6 helikopter, sel bölgelerindeki 80 kişiyi kurtarırken, hastanelerde ihtiyaç duyulan oksijen tüpleri de yine helikopterlerle taşındı. TSK'ya ait helikopterlerle bölgedeki arama- kurtarma çalışmaları devam ediyor.

SAAT 10.49 SİNOP, KASTAMONU VE BARTIN İLLERİNDE BAŞLATILAN TAHLİYE FAALİYETLERİNE DEVAM EDİLMEKTEDİR



İçişleri Sahil Güvenlik Komutanlığı, "11 Ağustos 2021 tarihinde Sinop, Kastamonu ve Bartın illerinde şiddetli yağış nedeniyle yaşanan sel felaketi sonucu mahsur kalan vatandaşlarımızın güvenli bölgelere transferlerinin sağlanması maksadıyla 3 Sahil Güvenlik Helikopteri ve karadan kurtarma ekipleri görevlendirilmiştir.





Görevlendirilen Sahil Güvenlik Helikopterleri tarafından 51, kara ekipleri tarafından ise 117 olmak üzere toplam 168 vatandaşımızın güvenli bölgelere tahliyesi emniyetli bir şekilde gerçekleştirilmiştir. Bölgedeki tahliye faaliyetlerine halen devam edilmektedir. " açıklamasında bulundu.





SAAT 10.16 Heyelan nedeniyle çift yönlü ulaşıma kapanan Karabük-Zonguldak kara yolu, çalışmaların ardından açıldı.

Suçatı Tüneli yakınlarında meydana gelen heyelan sonucu yamaçtan düşen dev kaya ve toprak parçalarının sürüklenmesi sonucu ulaşıma kapanan yolun açılması için Karayolları ekipleri çalışma yürüttü.

Ekiplerin çalışmasının ardından Karabük-Zonguldak kara yolu yeniden trafiğe açıldı. Jandarma ekiplerinin yoldaki kontrolleri sürüyor. Karabük Valiliğinden yapılan açıklamada, "Heyelan nedeniyle trafiğe kapanan Karabük-Yenice yolu, Karayolları ekiplerinin yolu temizlemesinin ardından trafiğe açılmıştır." denildi.



SAAT 09.54 AFAD: HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI 5'E YÜKSELDİ



Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kastamonu'da sel sularına kapılan 5 kişinin hayatını kaybettiğini, Bartın'da kaybolan 1 kişiyi arama çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

AFAD'dan yapılan açıklamada, 11 Ağustos'ta Batı Karadeniz bölgesinde etkili olan aşırı yağışlar sonucunda Bartın, Kastamonu ve Sinop'ta sel ve su baskınları meydana geldiği hatırlatıldı.

Bartın'ın Ulus ilçesi, Kastamonu'nun Azdavay, İnebolu, Bozkurt, Küre ve Pınarbaşı ilçeleri ve Sinop'un Ayancık ilçelerinin selden etkilendiği belirtilen açıklamada, afetin hemen ardından tüm ilgili kurumların personel ve araç desteğiyle tahliye, arama-kurtarma ve müdahale çalışmalarına başladığı vurgulandı.

Afetten etkilenen il ve ilçelerde kurulan afet koordinasyon merkezleri ile bölgedeki müdahale çalışmalarının eşgüdüm halinde yürütüldüğü aktarılan açıklamada, "Yaşanan sel nedeniyle Kastamonu'da 5 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Bartın'da kaybolan 1 vatandaşımızı arama çalışmaları devam etmektedir." bilgisi verildi.

Bartın Ulus Akörensöküler köyünde kaybolan kişiyi arama çalışmalarının AFAD, İtfaiye, UMKE ve jandarma ekipleri ile sürdürüldüğü belirtilen açıklamada, Samsun, Amasya, Çorum, Çankırı, Karabük, Giresun, Ordu, Tokat, Bolu, Düzce ve Zonguldak valiliklerinin teyakkuz haline geçirildiği ifade edildi.

KURUM VE KURULUŞLAR ÇALIŞMALARA DESTEK VERİYOR

Açıklamada, afetin yaşandığı illerdeki personel, araç ve gereç sayılarıyla ilgili, şu bilgiler paylaşıldı:

"Bartın'da 208 personel, 1 arama köpeği, 15 araç, 7 ambulans, 1 mobil koordinasyon tırı, 74 iş makinesi, 1 bot ve 4 motopomp, Kastamonu'da 701 personel, 59 araç, 32 ambulans, 9 helikopter, 1 JİKU, 1 İHA, 1 mobil koordinasyon tırı, 1 mobil harekat merkezi, 219 iş makinesi, 7 bot ve 11 motopomp, Sinop'ta 575 personel ile 8 helikopter, 80 araç, 1 mobil koordinasyon merkezi, 27 ambulans, 109 iş makinesi, 3 bot ve 2 motopomp bulunuyor. Bölgede, AFAD 68 personel ve 8 araç, Sahil Güvenlik Komutanlığı 17 personel ve 14 bot, Jandarma Genel Komutanlığı 7 tim (346 personel), 900 personel, 6 arama kurtarma köpeği, 5 kadavra köpeği, 1 mobil mutfak tırı ve mobil komuta aracı, 2 kamyon, 1 jeneratör, Emniyet Genel Müdürlüğü 163 PAK personeli, 23 balık adam, 13 bot ve 2 kadavra köpeği, 24 kurbağa adam, 3 helikopter, 1 İHA, 5 personelden oluşan ekip ile 5000 kişilik yemek kapasiteli Mobil Afet Tırı, 25 belediye 10 itfaiye ekibi, 27 iş makinesi ve 3 jeneratör, DSİ, Karayolları Genel Müdürlüğü ve belediyeler çok sayıda iş makinesi sevk etti."

BÖLGEDE TAHLİYE ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Bazı bölgelerde tahliye çalışmalarına devam edildiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Bartın'ın Ulus ilçesi Zaferköy Ağdacı Mahallesi'nde selin ardından 300 afetzede güvenli bölgelere tahliye edildi. Kastamonu'nun Cide ilçesi Çayüstü köyü Güzel ve Merkez mahallelerinden 210 vatandaş tahliye edildi. Bozkurt ilçesinden 2 helikopter ile Abana ilçesinde afetzedelerin tahliye faaliyeti sürüyor. Sinop'un Ayancık ilçesi Babaçay, Zaviye, Söküçayırı ve Yenikonak köylerinden 106 afetzede 2 helikopter aracılığıyla tahliye edildi. Ayancık ilçesinden 2 Sahil Güvenlik, 2 Kara Kuvvetleri helikopteri ile tahliye çalışmaları sürüyor."

Bartın genelinde 4 köye, Kastamonu genelinde 194 köye ve Sinop'ta Ayancık ve Türkeli ilçelerine bağlı 87 köye elektrik verilemediği ifade edilerek, Kastamonu'ya Samsun AFAD'dan 1 mobil enerji aracının, Sinop'taki çalışmalarda kullanılmak üzere ise Samsun'dan jeneratör sevk edildiği vurgulandı.

"KASTAMONU VE BARTIN'DA 2 KÖPRÜ YIKILDI"

Açıklamada, Karabük-Bartın yolu Bahçecik mevkiinde yoğun yağış sonucu bir köprüde göçük meydana geldiği belirtilerek, şu bilgilere yer verildi:

"Kastamonu'da 2, Bartın'da 2 köprü yıkılmış olup 3 ilde birçok köprü hasar görmüştür. Sinop Ayancık ilçesine ulaşım köy yollarından sağlanmaktadır. Bölgede yürütülen çalışmalara karayollarından 5 kamyon, 4 dozer, 3 greyder katılım sağlamakta olup, itfaiye ekipleri su boşaltma çalışmaları yürütmektedir. Çalışmalarda kullanılmak üzere Samsun'dan kamyon, lastikli ekskavatör, vidanjör, yükleyici ve lowbed görevlendirmesi yapılmıştır."

Türk Kızılay tarafından sel bölgelerinde 77 personel/gönüllü, 7 ikram aracı ve 22 araç görevlendirildiği vurgulanarak, 500 sıcak yemek, 1050 kumanya, 1768 ikramlık malzeme, 1229 içecek ve 2 bin 434 su dağıtımının yapıldığı bildirildi.



SAAT 09.07 Kastamonu'nda dün meydana gelen sel felaketinde 4 kişi hayatını kaybetti. Selin vurduğu Bozkurt ilçesinde 1 bina çöktü, 2 bina hasar gördü. Mahsur kaldığı binanın balkonundan 20 saat sonra kurtarılan Mustafa Şen (70) lokantada yemek yerken sele yakalandığını belirterek, "5 dakika içinde oldu her şey. Sular tavan seviyesine çıkınca hemen daldım ve suyun üzerine çıktım. Oradan binanın 2'nci katından balkona çıktım" dedi.

Kentte dün sabah saatlerinde başlayan şiddetli yağış Bozkurt, Azdavay, Pınarbaşı, Küre, İnebolu, Cide ve Abana ilçelerinde sele neden oldu. Su altında kalan ilçelerde köprüler yıkıldı, araçlar sürüklendi, vatandaşlar mahsur kaldı. Bazı vatandaşlar binaların çatılarından helikopterle tahliye edildi. AFAD'dan yapılan açıklamada, selde 4 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

BOZKURT'TA EZİNE ÇAYI TAŞTI

Sel en çok 5 bin 400 nüfuslu Bozkurt ilçesini vurdu. Yağış ile birlikte ilçe merkezinden geçen Ezine Çayı taştı. İlçe merkezi tamamen suyla kaplandı. Su seviyesi bazı bölgelerde 4 metreye kadar yükseldi. Araçlar sel sularında sürüklendi. Birçok vatandaş bulundukları binalarda mahsur kaldı. Sel nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetti. Ezine Çayı kenarında bulunan bir bina çökerken, yanında bulunan 2 binada ağır hasar oluştu. İlçede arama-kurtarma çalışmaları gece boyunca devam etti. İlçe girişindeki akaryakıt istasyonunda afet koordinasyon merkezi kuruldu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu gece boyunca burada çalışmaları takip etti, yetkililerden bilgi aldı. Binalarda mahsur kalan vatandaşlar AFAD ekipleri tarafından botlarla ve iş makineleriyle kurtarıldı.

'HER ŞEY 5 DAKİKADA OLDU'

Sele lokantada yemek yerken yakalanan ve binanın 2'nci katındaki balkona çıkarak kurtulan Mustafa Şen, 20 saat sonra ekipler tarafından tahliye edildi. Ambulansta sağlık kontrolü yapılan Şen, saat 11.00 sıralarına lokantada yemek yerken sele yakalandığını söyledi. Şen, "Dünden beri mahsurum. Bir anda gelişti. Ne olduğunu anlamadık. Lokantada dün saat 11.00 sıralarında yemek yiyordum. Yemek yerken bir anda sular yükseldi. 5 dakika içerisinde oldu her şey. Selin bastığı anda içeride mal sahipleri vardı, herhalde onlar rahmetlerine kavuşmuşlar. Ben o an kapıda kaldım. Sular tavan seviyesine çıkınca hemen daldım ve suyun üzerine çıktım. Oradan binanın 2'nci katından balkona çıktım. Balkondan da beni kurtardılar" dedi.

475 PERSONEL GÖREV YAPIYOR

Sabah saatlerinden itibaren yağışın etkisini kaybetmesiyle birlikte su seviyesi de düştü. AFAD'dan yapılan açıklamaya göre Kastamonu'da 701 personel, 59 araç, 32 ambulans, 9 helikopter, 1 JİKU, 1 İHA, 1 mobil koordinasyon TIR'ı, 1 mobil harekat merkezi, 219 iş makinesi, 7 bot ve 11 motopomp ile arama-kurtarma çalışmaları sürdürülüyor. Şu ana kadar Cide ilçesi Çayüstü köyü Güzel ve Merkez mahallelerinden 210 vatandaşın tahliye edildiği, Bozkurt ilçesinde tahliye çalışmalarına 2 helikopter ile devam edildiği kaydedildi. Selin meydana geldiği 11 Ağustos tarihinde Küre'ye 198, Pınarbaşı'na 167, Azdavay'a 145, İnebolu'ya 123, Abana'ya 122, Bozkurt'a 117 metreküp yağış düştüğü bildirildi.



SAAT 09.05 Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde selde mahsur kalan vatandaşlar, helikopterlerle bulundukları yerlerden tahliye ediliyor.

Bozkurt ilçesinde etkili olan selin ardından arama kurtarma faaliyetleri AFAD, UMKE, Polis ve Jandarma Arama Kurtarma ekipleri ile çeşitli sivil toplum kuruluşları tarafından sürdürülüyor.

Bölgede çok sayıda arama kurtarma helikopteri de çalışmalara havadan destek veriyor.

Selde mahsur kalan vatandaşlar Sahil Güvenlik, Jandarma ve Türk Hava Kuvvetlerine ait helikopterlerle bulundukları yerlerden alınıyor.

Helikopterlerle Abana ilçe meydanına getirilen vatandaşlar, güvenli bölgelere yerleştiriliyor.



SAAT 06.16 AFET ve Acil Durum Başkanlığı'ndan (AFAD), Kastamonu, Bartın ve Sinop'ta kuvvetli sağanak yağış sonrası yaşanan sel felaketiyle ilgili yapılan açıklamada, "Kastamonu'da sel sularına kapılan 2 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Bartın'da kaybolan 1 vatandaşımızı arama çalışmaları devam etmektedir" denildi.

AFAD; Kastamonu, Bartın ve Sinop'ta kuvvetli sağanak yağış sonrası yaşanan sel felaketiyle ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "11 Ağustos 2021 tarihinde Batı Karadeniz bölgesinde başlayan aşırı yağışlar sonucunda Bartın, Kastamonu ve Sinop şehirlerinde sel ve su baskınları meydana gelmiştir. Bartın ili Ulus ilçesi, Kastamonu ili Azdavay, İnebolu, Bozkurt, Küre ve Pınarbaşı ilçeleri ve Sinop ili Ayancık ilçeleri selden etkilenmiştir. Afetin hemen ardından tüm ilgili kurumların personel ve araç desteğiyle tahliye, arama-kurtarma ve müdahale çalışmalarına başlanmıştır" ifadelerine yer verildi.