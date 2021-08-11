Karadeniz'de kuvvetli sağanak! Araçlar sele kapıldı: 1 kişi hayatını kaybetti 1 kişi kayboldu! | Evin yıkıldığı anlar kamerada

Bartın'da gece saatlerinde etkili olan sağanak yağış sele neden oldu. Kalp krizi geçiren bir kişi hayatını kaybetti. Yıkılan bir evde bulunan 80 yaşındaki yaşlı kadının sel sularına kapıldığı öğrenildi. Şiddetle yağış Sinop, Samsun ve Kastamonu'da da etkili oldu.





BARTIN'DA ÇOK SAYIDA İŞ YERİ VE EVİ SU BASTI

Bartın'da etkili olan şiddetli sağanak bazı bölgelerde sele yol açtı, araçlar sürüklendi, çok sayıda iş yeri ve evi su bastı.



BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, sosyal medya hesabı üzerinden, "Bartın Kumluca Beldesi ve çevresinde aşırı yağışlar nedeniyle sel ve heyelanlar meydana gelmiş, bir vatandaşımız kaybolmuştur. Sinop Ayancık ilçemizde de aşırı yağışlar sele dönüşmüş ve bazı binaları su basmıştır. Valilerimiz başkanlığında gerekli müdahaleler yapılmaktadır. Arama kurtarma çalışmaları için çevre illerden de takviye ekipler sevkedilmiştir. Gelişmeleri AFAD'dan takip ediyoruz. Geçmiş olsun." açıklamasında bulundu

Akşam saatlerinden itibaren başlayan sağanak, Ulus ilçesi ile ilçeye bağlı Kumluca ve Apdipaşa beldesinde hayatı olumsuz etkiledi.