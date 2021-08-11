Karadeniz'de kuvvetli sağanak! Araçlar sele kapıldı: 1 kişi hayatını kaybetti 1 kişi kayboldu! | Evin yıkıldığı anlar kamerada

Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu da bölgeye gelerek incelemelerde bulundu. Yolun kapalı olması nedeniyle alternatif yolları deneyerek şehre ulaşmaya çalışıyor. Ayancık Yolu'nun kapandığı bölümde sahilde bir evin denize kaydığı gözlemlendi. Ayancık Yolu'nun açmak için bölgeye gelen iş makinelerinin de çabası sonuçsuz kaldı.
Jandarma ekipleri Ayancık Yolu üzerinde kontrol noktası kurarak önlem aldı. Kontrol noktasında ambulanslar da hazır bekletiliyor. Henüz sel nedeniyle yaşanan bir kayıp veya can kaybı bilgisi ulaşmadı. Şehirde mahsur kalanları çıkarmak için kurtarma helikopterleri de bölgeye sevk edildi.
HASTANE TAHLİYE EDİLDİ
Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) Sinop'ta meydana gelen aşırı yağışlardan dolayı Sinop Ayancık Devlet Hastanesi'nin tahliye edildiğini açıkladı.
AFAD, Sinop'ta ve Bartın'da meydana gelen yağışlar hakkında açıklama yayınladı. Sinop'un Ayancık ilçesinde 2 vatandaşın mahsur kaldığı ve bu vatandaşlar için 2 hava aracı görevlendirilmesi yapıldığı belirtildi. Sinop AFAD'dan 2 araç, 6 personelin, Tokat AFAD il Müdürlüğü'nden 3 personel, 1 araç, 1 bot ve 2 motopompun, Samsun AFAD İl Müdürlüğü'nden 10 personel ve 2 aracın görevlendirildiği de bildirildi. Yapılan açıklamada, "Ordu'da ihtiyaten bulunan 13 personel, 5 araç, 2 bot da çalışmalara destek vermek üzere yönlendirilmiştir. SAKOM'dan alınan bilgiye göre Sinop Ayancık Devlet Hastanesi tahliye edilmektedir. Sinop Türkeli Ayancık yolunun ulaşıma kapandığı bilgisi alınmıştır. Bölgede yapılan çalışmalara Karayolları'ndan 5 kamyon, 4 dozer, 3 greyder katılım sağlamaktadır" denildi.
Bartın genelinde başlayan aşırı yağışlar sonucunda ise sel ve heyelanın meydana geldiği ifade edilirken, Ulus Akörensöküler köyünde kaybolan bir vatandaşı arama çalışmalarının devam ettiği bildirildi.
Bartın'da devam eden çalışmalara Ankara AFAD'dan 21 personel ve 4 araç, Sakarya AFAD'dan 5 personel, 1 araç, 1 bot ve 5 motopomp, Samsun AFAD'dan 2 personel ve 1 arama köpeği, Jandarma Genel Komutanlığı'ndan ise sualtı arama ekibi olay yerine sevk edildi. Sağlık Bakanlığı'ndan ise toplam 12 personel ve 4 ambulans ve ilçe itfaiye ekipleri olay bölgesinde görev yapıyor.
Ayrıca, Karabük - Bartın yolu Bahçecik mevkiinde yoğun yağış sonucu bir köprüde meydana gelen göçükte yaralanan 13 kişiden 8'inin tedavisine devam ediliyor.
KASTAMONU'DA 40 KİŞİ KURTARILDI
Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde etkili olan şiddetli yağmur, sele neden oldu, araçlar sürüklendi, tarım arazileri su altında kaldı. Su basan binaların zemin katlarında mahsur kalan 40 kişi kurtarıldı.
İlçede saat 07.00'de başlayan şiddetli yağmur sele neden oldu. Çok sayıda araç sele kapıldı, ev ve iş yerlerini su bastı. Bazı araçlar oluşan çamur yığınına saplandı. Derelerin taştığı ilçede tarım arazileri de sular altında kaldı, köprüler zarar gördü. Sel nedeniyle Azdavay-Pınarbaşı karayolunda ulaşımın güçlükle sağlandığı öğrenildi. Belediye ekipleri, yağmurun şiddetinin azalmasıyla temizlik çalışması başlattı.
Azdavay Belediye Başkanı Osman Nuri Civelek, dere yataklarının hepsinin taştığını söyleyerek, "Tarihte böyle bir şey görmedik. Dere yataklarının hepsi taştı. İlçenin yarısı su altında kaldı. İlçede su dere gibi akıyor mahallelerde. Şaşkınlıkla izliyoruz" dedi.
Başkan Civelek, su altında kala binalarda zemin katlarda mahsur kalan yaklaşık 40 kişiyi kurtardıklarını söyledi. Başkan Civelek, şu ana kadar can kaybı ve yaralı olmamasının sevindirici olduğunu belirtti.
KUVVETLİ YAĞIŞ BEKLENİYOR
Karadeniz Bölgesi'nde bugün kuvvetli yağış bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, bugün hava sıcaklıklarında önemli değişiklik beklenmiyor.