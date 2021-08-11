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    Karadeniz'de kuvvetli sağanak! Araçlar sele kapıldı: 1 kişi hayatını kaybetti 1 kişi kayboldu! | Evin yıkıldığı anlar kamerada

    Bartın'da gece saatlerinde etkili olan sağanak yağış sele neden oldu. Kalp krizi geçiren bir kişi hayatını kaybetti. Yıkılan bir evde bulunan 80 yaşındaki yaşlı kadının sel sularına kapıldığı öğrenildi. Şiddetle yağış Sinop, Samsun ve Kastamonu'da da etkili oldu. Gelen son haberlere göre, Karadeniz Bölgesi'nde bugün de kuvvetli yağış bekleniyor. Öte yandan Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) Sinop’ta meydana gelen aşırı yağışlardan dolayı Sinop Ayancık Devlet Hastanesi’nin tahliye edildiğini açıklarken bir evin yıkıldığı anlar kameralara yansıdı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Karadeniz’de sel felaketi!

    Bartın'da gece saatlerinde etkili olan sağanak yağış sele neden oldu. Kalp krizi geçiren bir kişi hayatını kaybetti. Yıkılan bir evde bulunan 80 yaşındaki yaşlı kadının sel sularına kapıldığı öğrenildi. Şiddetle yağış Sinop, Samsun ve Kastamonu'da da etkili oldu.



    BARTIN'DA ÇOK SAYIDA İŞ YERİ VE EVİ SU BASTI
    Bartın'da etkili olan şiddetli sağanak bazı bölgelerde sele yol açtı, araçlar sürüklendi, çok sayıda iş yeri ve evi su bastı.


    BAKANLIKTAN AÇIKLAMA
    İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, sosyal medya hesabı üzerinden, "Bartın Kumluca Beldesi ve çevresinde aşırı yağışlar nedeniyle sel ve heyelanlar meydana gelmiş, bir vatandaşımız kaybolmuştur. Sinop Ayancık ilçemizde de aşırı yağışlar sele dönüşmüş ve bazı binaları su basmıştır. Valilerimiz başkanlığında gerekli müdahaleler yapılmaktadır. Arama kurtarma çalışmaları için çevre illerden de takviye ekipler sevkedilmiştir. Gelişmeleri AFAD'dan takip ediyoruz. Geçmiş olsun." açıklamasında bulundu

    Akşam saatlerinden itibaren başlayan sağanak, Ulus ilçesi ile ilçeye bağlı Kumluca ve Apdipaşa beldesinde hayatı olumsuz etkiledi.



    Yağış nedeniyle Bartın-Karabük kara yolu Yenihan mevkisinde yol çöktü, bir araç sel sularına kapıldı, araçta bulunan iki kişi AFAD ve vatandaşlar tarafından kurtarıldı, evlerde mahsur kalan 20 kişi karayolları ve belediye iş makineleriyle kurtarıldı.



    Kumluca beldesi Zafer köyünde Herkeme Deresi'nin taşması sonucu bazı araçlar sel sularına kapıldı, evlerin alt katları ve iş yerlerini su bastı, bazı vatandaşlar evlerinde mahsur kaldı. Sel bölgelerine Karayolları, DSİ, AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.



        Bartın Valisi Sinan Güner, saat 03.00 sıralarında ilk ihbarların gelmeye başladığını belirterek, şu an bulundukları Bartın-Abdipaşa-Ulus kara yolunda heyelanlar meydana geldiğini yolu açarak buraya kadar ulaştıklarını bildirdi.


        Vali Güner, burada da menfez göçmesi nedeniyle ileriye gidilemediğini ifade ederek, şu değerlendirmelerde bulundu:
        "Servis yoluyla ulaşımı sağlamış olduk. (Bartın-Karabük yolu Yenihan mevkisi) Dere yatağında evler vardı oradaki insanları kurtardık. Aracın üzerinde yardım bekleyenler vardı, sele kapılmış araçlar vardı onları kurtardık.

        Kumluca beldesine bağlı Akören Söküler köyünde bütün köprüler yıkılmış servis yolları ile geçmeye çalışıyoruz. Ulus'un Zafer köyünde bütün ulaşımı sağlayan her türlü köprü yıkılmış durumda. Karabük Valiliğinden destek istedik o taraftan gelinebilecek yollardan onlar gelmeye çalışıyor. Özel idare ekipleri de patika yollardan araçları yürüterek inmeye çalışıyorlar."



            SELE KAPILAN YAŞLI KADINI ARAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI
            Ulus ilçesine bağlı Kumluca beldesi Akören Söküler köyünde sel ve heyelan meydana geldi. Sel nedeniyle ahşap bir evin büyük bölümü yıkıldı, evdeki yaşlı bir kadın da sel sularına kapıldı.

            Bölgeye sevk edilen ekipler, yaşlı kadını arama çalışmalarına başladı.



            SİNOP SEL FELAKETİ
            Sinop'un Ayancık ilçesi sele teslim oldu. Gece boyunca devam eden şiddetli yağış sonrası taşan Ayancık Çayı, köprüleri yıktı, önüne ne kattıysa sürükledi, ilçeyi sular altında bıraktı. Sel suları elektrik direklerini yıktı, İlçe Devlet Hastanesini bastı.




            İlçede yaşanan sel felaketi hayatı felç etti. Bazı vatandaşlar bulundukları bölgede mahsur kaldı.

            Helikopter ile kurtarma çalışması başlatıldı.


            Sinop'un Ayancık ilçesinde yaşanan sel felaketi nedeniyle ilçeyle ulaşımı sağlayan yol kapandı. Bölgeye kurtarma helikopterleri sevk edildi. Ayancık Yolu dağdan gelen sel sularının etkisiyle ulaşıma kapandı. Yol üzerinde sel sularının etkisiyle kayalar taşındı. Şehre girmek isteyenler ve şehir de olanlar bulunduğu yerde mahsur kaldı.


            Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu da bölgeye gelerek incelemelerde bulundu. Yolun kapalı olması nedeniyle alternatif yolları deneyerek şehre ulaşmaya çalışıyor. Ayancık Yolu'nun kapandığı bölümde sahilde bir evin denize kaydığı gözlemlendi. Ayancık Yolu'nun açmak için bölgeye gelen iş makinelerinin de çabası sonuçsuz kaldı.


            Jandarma ekipleri Ayancık Yolu üzerinde kontrol noktası kurarak önlem aldı. Kontrol noktasında ambulanslar da hazır bekletiliyor. Henüz sel nedeniyle yaşanan bir kayıp veya can kaybı bilgisi ulaşmadı. Şehirde mahsur kalanları çıkarmak için kurtarma helikopterleri de bölgeye sevk edildi.


            HASTANE TAHLİYE EDİLDİ
            Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) Sinop'ta meydana gelen aşırı yağışlardan dolayı Sinop Ayancık Devlet Hastanesi'nin tahliye edildiğini açıkladı.

            AFAD, Sinop'ta ve Bartın'da meydana gelen yağışlar hakkında açıklama yayınladı. Sinop'un Ayancık ilçesinde 2 vatandaşın mahsur kaldığı ve bu vatandaşlar için 2 hava aracı görevlendirilmesi yapıldığı belirtildi. Sinop AFAD'dan 2 araç, 6 personelin, Tokat AFAD il Müdürlüğü'nden 3 personel, 1 araç, 1 bot ve 2 motopompun, Samsun AFAD İl Müdürlüğü'nden 10 personel ve 2 aracın görevlendirildiği de bildirildi. Yapılan açıklamada, "Ordu'da ihtiyaten bulunan 13 personel, 5 araç, 2 bot da çalışmalara destek vermek üzere yönlendirilmiştir. SAKOM'dan alınan bilgiye göre Sinop Ayancık Devlet Hastanesi tahliye edilmektedir. Sinop Türkeli Ayancık yolunun ulaşıma kapandığı bilgisi alınmıştır. Bölgede yapılan çalışmalara Karayolları'ndan 5 kamyon, 4 dozer, 3 greyder katılım sağlamaktadır" denildi.


            Bartın genelinde başlayan aşırı yağışlar sonucunda ise sel ve heyelanın meydana geldiği ifade edilirken, Ulus Akörensöküler köyünde kaybolan bir vatandaşı arama çalışmalarının devam ettiği bildirildi.


            Bartın'da devam eden çalışmalara Ankara AFAD'dan 21 personel ve 4 araç, Sakarya AFAD'dan 5 personel, 1 araç, 1 bot ve 5 motopomp, Samsun AFAD'dan 2 personel ve 1 arama köpeği, Jandarma Genel Komutanlığı'ndan ise sualtı arama ekibi olay yerine sevk edildi. Sağlık Bakanlığı'ndan ise toplam 12 personel ve 4 ambulans ve ilçe itfaiye ekipleri olay bölgesinde görev yapıyor.


            Ayrıca, Karabük - Bartın yolu Bahçecik mevkiinde yoğun yağış sonucu bir köprüde meydana gelen göçükte yaralanan 13 kişiden 8'inin tedavisine devam ediliyor.


            KASTAMONU'DA 40 KİŞİ KURTARILDI
            Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde etkili olan şiddetli yağmur, sele neden oldu, araçlar sürüklendi, tarım arazileri su altında kaldı. Su basan binaların zemin katlarında mahsur kalan 40 kişi kurtarıldı.

            İlçede saat 07.00'de başlayan şiddetli yağmur sele neden oldu. Çok sayıda araç sele kapıldı, ev ve iş yerlerini su bastı. Bazı araçlar oluşan çamur yığınına saplandı. Derelerin taştığı ilçede tarım arazileri de sular altında kaldı, köprüler zarar gördü. Sel nedeniyle Azdavay-Pınarbaşı karayolunda ulaşımın güçlükle sağlandığı öğrenildi. Belediye ekipleri, yağmurun şiddetinin azalmasıyla temizlik çalışması başlattı.

            Azdavay Belediye Başkanı Osman Nuri Civelek, dere yataklarının hepsinin taştığını söyleyerek, "Tarihte böyle bir şey görmedik. Dere yataklarının hepsi taştı. İlçenin yarısı su altında kaldı. İlçede su dere gibi akıyor mahallelerde. Şaşkınlıkla izliyoruz" dedi.

            Başkan Civelek, su altında kala binalarda zemin katlarda mahsur kalan yaklaşık 40 kişiyi kurtardıklarını söyledi. Başkan Civelek, şu ana kadar can kaybı ve yaralı olmamasının sevindirici olduğunu belirtti.


            KUVVETLİ YAĞIŞ BEKLENİYOR
            Karadeniz Bölgesi'nde bugün kuvvetli yağış bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, bugün hava sıcaklıklarında önemli değişiklik beklenmiyor.

                Sıcaklıkların, iç kesimlerde mevsim normalleri altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

                Yağışların, Karadeniz kıyıları ile Tokat, Erzincan, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinde kuvvetli, Sinop, Samsun ve Ordu çevreleri ile Kastamonu'nun kuzeyi ile Bartın'ın doğusunda yer yer çok kuvvetli ve şiddetli (metrekareye 51-100 kilogram) olması öngörülüyor.

                Bu nedenle yaşanabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önem taşıyor.

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                Haberler Güncel Karadeniz'de kuvvetli sağanak! Araçlar sele kapıldı: 1 kişi hayatını kaybetti 1 kişi kayboldu! | Evin yıkıldığı anlar kamerada
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