Normalleşme öncesi son kez toplanıyor! Koronavirüs Bilim Kurulu'nda gündem 3. doz ve yerli aşı

Her hafta gerçekleşen kritik toplantıda bu hafta salgınla ilgili konular ele alınacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada 60 yaş üstü ve sağlık çalışanlarının 3. doz aşılarıyla ilgili konunun bilim kurulu toplantısında gündemde olacağını söyledi. Bilim Kurulu Toplantısı'nda bir diğer gündem maddesinin de yerli aşı çalışmalarının olması bekleniyor. Kritik toplantı bugün gerçekleştirilecek.
BİLİM KURULU TOPLANTISI NE ZAMAN?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Bilim Kurulu Toplantısı'nın 30 Haziran'da gerçekleşeceğini bildirdi. Bugün yapılması beklenen toplantı sonrası Bakan Koca'nın açıklamalarda bulunması bekleniyor.
BAKAN KOCA'DAN AŞI MESAJI
Sağlık Bakanı Koca, sosyal medya hesabından "HER 4 KİŞİDEN BİRİNİN AŞISI TAMAMLANDI. Çift doz aşısı yapılanların sayısı bugün öğle saatlerinde 15 Milyona ulaştı. 18 yaş ve üstü nüfusumuzun %25'i artık aşılı. Salgına karşı gücümüzün artması oranın yükselmesine bağlı. Aşımızı yaptıralım" mesajını paylaştı.