Normalleşme öncesi son kez toplanıyor! Koronavirüs Bilim Kurulu'nda gündem 3. doz ve yerli aşı

Her hafta gerçekleşen kritik toplantıda bu hafta salgınla ilgili konular ele alınacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada 60 yaş üstü ve sağlık çalışanlarının 3. doz aşılarıyla ilgili konunun bilim kurulu toplantısında gündemde olacağını söyledi. Bilim Kurulu Toplantısı'nda bir diğer gündem maddesinin de yerli aşı çalışmalarının olması bekleniyor. Kritik toplantı bugün gerçekleştirilecek.