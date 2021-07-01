Türkiye'de yeni normal resmen başladı! İşte yeni dönemin kuralları ve 1 Temmuz'dan itibaren kalkan yasaklar...
Türkiye bugün itibariyle koronavirüsle mücadele kapsamında yeni bir normalleşme dönemine girdi. Kovid-19 ile mücadele kapsamında belirlenen bazı tedbirlerin uygulanması, kademeli normalleşme sürecinin üçüncü etabının saat 05.00 itibarıyla başlamasıyla sona erdi. İşte yeni döneme ilişkin merak edilen tüm detaylar...
Kovid-19 ile mücadele kapsamında belirlenen bazı tedbirlerin uygulanması, kademeli normalleşme sürecinin üçüncü etabının saat 05.00 itibarıyla başlamasıyla sona erdi.
İçişleri Bakanlığının 27 Haziran'da yayımladığı genelgeyle kademeli normalleşme sürecinin üçüncü etabında devam edecek ve sona erecek tedbirler kamuoyuna açıklandı.
Bu kapsamda, ilgili genelge doğrultusunda saat 05.00 itibarıyla Türkiye'de Kovid-19 ile mücadeleye ilişkin yeni bir döneme geçildi.
Buna göre, pazartesi-cumartesi günleri saat 22.00'den sabah 05.00'e kadar olan ve pazarları ise tam gün uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması ile sınırlama süresince uygulanan şehirler arası seyahat kısıtlaması sona erdi.
TAŞ VE KAĞIT OYUNLARI SERBEST
Sinema salonları, hamamlar, sauna ve masaj salonları ile eğlence mekanları gibi iş yerleri de müşteri kabul etmeye başlayacak.
Kahvehane ve kıraathanelerde taş ve kağıt oyunlarına ilişkin kısıtlama kaldırıldı.
Konser, festival, gençlik kampı gibi etkinlikler, açık alanlarda kişi başına 4 metrekare, kapalı alanlarda 6 metrekare yer bırakılarak düzenlenebilecek.
TOPLU TAŞIMADA YOLCU SINIRLAMASI KALDIRILDI
Şehir içi veya şehirler arası tüm toplu taşıma araçlarındaki yolcu sayısı sınırlandırmasına son verildi. Ayakta yolcu taşımak serbest hale geldi. 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile 18 yaş altı gençler ve çocukların şehir içi toplu taşıma araçlarını saat sınırlaması olmaksızın kullanabilmesi mümkün oldu.