Elmalı davası son durum! Elmalı dava mektubu (resimli anlatım) nedir? Merve - Rahmi Akman tutuklandı mı?

Elmalı dava mektubu resimli anlatım Türkiye'nin ilk sırasına yerleşti. Elmalı davası son durum vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Merve - Rahmi Akman tutuklandı mı sorularına yanıt aranmaya başlandı. Antalya'nın Finike ilçesinde, kız çocuğu G.E.G ve ağabeyi İ.E.G.'nin cinsel istismara uğramasına ilişkin yürütülen soruşturmada anne ile üvey baba gözaltına alınmıştı. Anne ve üvey baba için tahliye kararı verilmesine sosyal medyada büyük tepki gösterildi. Konuyla ilgili açıklamalar peş peşe geldi.
ELMALI DAVA MEKTUBU NEDİR?
Küçük kız ve ağabeyi, başlarına gelenleri, deftere yaptıkları çizimlerle de anlatmaya çalıştı. Bu resimler de soruşturma dosyasına girdi.
Müge Anlı, Elmalı Davası olarak anılan 2 kardeşin cinsel istismara uğraması üzerine görülen 3.duruşmada anne ve babanın beraat ettiğini, neden beraat edildiğinin açıklanmasını istediğini, çocukların istismar ile alakalı bir resim çizdiğini söyledi.
Küçük kız ve ağabeyi, başlarına gelenleri, deftere yaptıkları çizimlerle anlatmaya çalıştı. İfadesinde anne ve babasının ayrıldığını söyleyen G.E.G., annesi Merve A.'nın Rahmi A. ile evlendiğini, ancak F., A., M. ve M. adlı erkeklerle de ilişkisi olduğunu söyleyerek, geçen yıl üvey babası Rahmi A. ile isimleri F., A. ve M. olan kişilerin kendisine istismarda bulunduğunu anlattı.
G.E.G.'nin, başından geçen olaylarla ilgili annesi Merve A., üvey babası Rahmi A. ve dayısı S.'den şikayetçi olduğunu ve ağabeyiyle kendisine çok acı çektirdiklerini anlattığı öğrenildi. G.E.G, anneanne F.G. ile dayısı S. C.G.'nin de kendisini çok dövdüğünü söyledi.