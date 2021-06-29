Hafsanur Sancaktutan ve Seray Kaya’dan kan donduran itiraflar! İstismarcıları ifşa ettiler “Pedofili bir adamın torunuyum”
Hafsanur Sancaktutan ve Seray Kaya'dan kan donduran itiraflar! Hafsanur Sancaktutan ve Seray Kaya, Elmalı davasındaki mağdur çocukların yaşadıklarına dayanamayarak sosyal medya hesaplarında paylaşımda bulundular. Ünlü oyuncular, kendilerinin de çocukken istismara uğradığını açıkladı. Seray Kaya'nın istismara uğradığını açıkladığı gönderisini kendi sayfasında taşıyan Sancaktutan "Dedem tarafından istismara uğradım, pedofili bir adamın torunuydum" ifadelerini kullandı. İşte o paylaşımlar…
29.06.2021 23:32
- Son Güncelleme: 29.06.2021 23:32
Oyuncu Hafsanur Sancaktutan, Elmalı davasında yaşananlara sessiz kalmayarak Instagram hikayesinde paylaşımlarda bulundu. Sancaktutan, Instagram hikayesinde kendisinin de istismara uğradığını açıkladı. Oyuncu Seray Kaya da yaptığı paylaşım ile açıklamada bulundu.
Instagram'ın hikaye kısmında paylaşımda bulunan Hafsanur Sancaktutan ilk olarak şu ifadeleri kullandı: "Okuyun bu hikaye çok tanıdık! Susup ayıptır aman duyulmasın diyen herkes!
Evet siz de çocuk istismarı yapıyorsunuz. İtiraf ediyorum, benim de hikayem buna benzer! Ben de ifşalasam mı herkesi? Utanırlar mı yaptıklarından?"
Sancaktutan, Seray Kaya'nın da yaşadıklarını anlatması üzerine bir başka paylaşımda daha bulundu.
Meslektaşı Seray Kaya'nın paylaşımını sayfasına taşıyan oyuncu, şunları söyledi: "Dedem tarafından istismara uğradım, pedofili bir adamın torunuydum.