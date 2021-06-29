Müge Anlı Antalya Elmalı'da yaşanan cinsel istismar olayına el attı! Valiye "gerekçeli karar" çağrısı! "Çocuğun çizdikleri var..."
Müge Anlı'dan Antalya Elmalı'da yaşanan cinsel istismar olayında 'gerekçeli karar' çağrısı! Sosyal medya gündemine gelen Elmalı davası hakkında gelişmeler araştırılmaya başlandı. Geçen yıl Antalya'nın Finike ilçesinde yaşanan, cinsel tacize uğradıkları iddia edilen ve bunu resimlerle anlatmaya çalışan iki çocuğun davası olarak bilinen Elmalı davasında çıkan karar sosyal medyada büyük tepkilere neden oldu. Müge Anlı 29 Haziran 2021 Salı günü Atv canlı yayınında "gerekçeli karar" çağrısında bulundu.
Antalya'nın Finike ilçesinde geçen sene meydana gelen 7 ve 10 yaşlarındaki iki kardeşin istismara uğradığı ve bunu resimlerle anlatmaya çalışmasıyla bilinen Elmalı Davası hakkında son gelişmeler yakından takip ediliyor. Peki, Elmalı davası nasıl sonuçlandı? Elmalı davası sanıklarından Merve Akman kimdir, kaç yaşında? İşte detaylar!
ELMALI DAVASI OLAYI NEDİR?
Antalya'da 7 ve 10 yaşındaki kardeşlerin cinsel istismara uğradıkları iddiasıyla anne ve üvey baba tutuklanmıştı. 2 kardeşin istismarını çizimlerle anlattığı olay Türkiye'nin gündemine oturmuştu. Bababanne, eski gelini ve kocası ile gelininin erkek arkadaşlarından şikayetçi olmuştu. Soruşturma sonrası anne ile üvey baba tutuklanmıştı. Yapılan yargılama sonrasında anne ile üvey baba Elmalı Ağır Ceza Mahkemesi tarafından adli kontrol şartı ile tahliye edildi.