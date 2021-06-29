Son dakika: Elmalı davası sanıkları kimlerdir? Rahmi Akman ve Merve Akman tutuklandı mı? Elmalı Davası mektup!

Sosyal medyada geniş yankı uyandıran Elmalı davası son saatlerde çok konuşulan konular arasında yer aldı. Babaanne G.S., o dönem 6 ve 9 yaşında olan iki torununun cinsel istismara uğradığı iddiasıyla, eski gelini Merve A., kocası Rahmi A. ile gelininin erkek arkadaşlarından şikayetçi oldu. Savcılık, babaannelerinin yanındaki istismara uğradığı öne sürülen ana sınıfı öğrencisi G.E.G. ile ağabeyi İ.E.G.'nin, Çocuk İzlem Merkezi'nde ifadesine başvurdu. Peki, Elmalı davası sanıkları kimlerdir? Rahmi Akman ve Merve Akman tutuklandı mı? İşte detaylar...

BAŞSAVCILIKTAN 'ELMALI DAVASI' AÇIKLAMASI

Antalya'nın Finike ilçesinde, kız çocuğu G.E.G. (7) ile ağabeyi İ.E.G.'nin (10) cinsel istismara uğramasına ilişkin yürütülen soruşturmada tutuklu anne Merve A. ile üvey baba Rahmi A.'nın, yargılandığı Elmalı Ağır Ceza Mahkemesi'nce ocak ayındaki 3'üncü duruşmada tahliye edilmesi, bugün sosyal medyada gündem oldu. Tepki toplayan kararla ilgili açıklama yapan Elmalı Cumhuriyet Başsavcılığı, "5 ay önce tutuksuz yargılanmalarına karar verilen sanıklar hakkındaki yargılama süreci devam etmekte olup, son duruşma 21 Mayıs 2021 tarihinde yapılarak, duruşması 17 Eylül 2021 tarihine bırakılmıştır" dedi.

İşte dava hakkında son gelişmeler;