Marmara Denizi, son zamanlarda oluşan deniz salyası nedeniyle eski güzelliğini kaybetti.
Ortaya çıkan durum, herkesi endişeye sürükledi.
Aşırı kirlenmenin sonucu olarak deniz yüzeyini sarı-beyaz peltemsi bir tabaka sarınca, yetkililer Çevre ve Şehircilik Bakanlığı önderliğinde bu konuyla ilgili 21 maddelik eylem planı belirledi.
30 SANİYELİK GÖRÜNTÜLERE YANSIDI
Marmara Denizi'nde oluşan ve deniz yüzeyini kaplayan deniz salyasının kıyıyı tamamen kapladığı anların hızlandırılmış görüntüleri, yaşanan çevre felaketinin boyutunu gösterdi.
Aynı gün içinde yukardan çekilen görüntülerde deniz salyasının kıyıyı nasıl tamamen kapladığı görülüyor.