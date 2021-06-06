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    • 06.06.2021 14:14
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    ! Marmara'daki () sorunu nasıl çözülecek? Bakan Kurum'dan kritik açıklama

    haberine göre Çevre ve Şehircilik Bakanı , Marmara'daki sorunuyla ilgili yapılan incelemeler sonrası açıklamalarda bulundu. Kurum, 91 ayrı noktadan numune alındığını söyledi.

    Marmara'daki müsilaj sorunuyla ilgili kritik açıklama

    Son dakika haberine göre Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Marmara'daki müsilaj sorunuyla ilgili yapılan incelemeler sonrası açıklamalarda bulundu.

    Kurum, 91 ayrı noktadan numune alındığını söyleyerek, "Boğazımızı kirliliğe terk etmeyeceğiz, buna müsaade etmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

    İşte Kurum'un açıklamalarından öne çıkanlar
    "91 ayrı noktadan inceleme için numuneler aldık. Sahadan aldığımız veriler çerçevesinde süreci yürütüyoruz. Bu gemi (Bilim-2 Araştırma Gemisi) her türlü numuneyi alıp analiz edebilen, laboratuvarlarda deney sonuçlarını çıkarabilen beceride ve kabiliyette. Üniversitemizle birlikte bu çalışmayı yürütüyoruz.

    "7 GÜN 24 SAAT ESASIYLA ÇALIŞARAK&NBSP;MÜSİLAJ&NBSP;SORUNUNU ORTADAN KALDIRACAĞIZ"
    Acil eylem planı çerçevesinde bu alanın korunmasına, deniz çöplerinin hızlı bir şekilde toplanmasına yönelik bütün adımlar atılacak. Boğazımızı kirliliğe terk etmeyeceğiz, buna müsaade etmeyeceğiz.

        Marmara'mızı koruma altına alacağız. Yapılması gereken tüm adımları atacağız. Afet Yönetim Planı çerçevesinde Marmara koruma altına alınacak. 7 gün 24 saat esasıyla çalışarak müsilaj sorununu ortadan kaldıracağız. Aynı Haliç'te Sayın Cumhurbaşkanımız ne yaptıysa Marmara Denizi'mizde de boğazımızda da gereken tüm adımları atıyor olacağız.

        Deniz suyu sıcaklığının Ege'ye göre daha çok arttığı tespit edildi. Bunun neden arttığı araştırılacak. Müsilaj problemini tamamen ortadan kaldıracak çok kapsamlı ve geniş bir eylem planı hazırladık. Atılması gereken tüm adımları 3 yıl içerisinde atıp hakikaten sadece Marmara'mızın bugününü değil, inşallah geleceğini kurtaracak projeleri hep birlikte gerçekleştirmiş olacağız."

        İMAMOĞLU: "GEREK YOK BÖYLE YATIRIMA. BÖYLE BİR ARITMA TESİSİNE GEREK YOK"
        Ekrem İmamoğlu, 6 Kasım 2019 tarihinde yaptığı konuşmada şunları söylemişti: "Yarın bir temel atmama törenim var gerçekten. (Gülüyor) Çünkü göreve geldiğimizde bizim önümüze getirilmiş, dayatılmış, ihaleye çıkılmış teklifler alınmış Silahtarağa'da bir hem de Eyüp Sultan'ın devamında ve ilçenin sınırları içerisinde, Haliç'in o güzel doğasının bütünleyen 130 bin metrekarelik alanı kapsayan, 70 bin metrekareye kısmı orman olan bir arazide bir arıtma tesisi… Maliyeti 1 milyar 100 milyonun üzerinde. Bir katrilyondan bahsediyorum yani. Siz tabi sayıları daha iyi bilirsiniz. Arazi değeriyle beraber 1.5 milyarı aşan bir proje… Ekonomik sıkıntı bir kenara… Durdurduk. Çok projeyi böyle durdurduk aslında. Arkadaşlarıma araştırma yaptırıyorum. Birçok projeyi yapıyoruz. Buna da yaptık. Gerek yok böyle yatırıma. Böyle bir arıtma tesisine gerek yok. Ne yazık ki yok. 1.5 milyar…"

        İMAMOĞLU: "BU AĞAÇLARIN YAPRAKLARI BENİ ÇILGINCA ALKIŞLIYOR"
        İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, AK Partili önceki yönetim tarafından projesi onaylanan ve ihalesi tamamlanan tesisi "temel atmama" töreni yaparak iptal etmişti.

        İmamoğlu, 7 Kasım 2019 tarihinde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, 1 milyar 525 milyon TL'lik maddi yükün bertaraf edildiğini iddia etmişti. İmamoğlu, "Yanlış anlamayın, sizden öyle bir talebim yok- bu ağaçların yaprakları beni çılgınca alkışlıyor" demişti.
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        Haberler Güncel SON DAKİKA! Marmara'daki deniz salyası (müsilaj) sorunu nasıl çözülecek? Bakan Kurum'dan kritik açıklama