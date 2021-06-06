Son dakika haberine göre Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Marmara'daki müsilaj sorunuyla ilgili yapılan incelemeler sonrası açıklamalarda bulundu.
Kurum, 91 ayrı noktadan numune alındığını söyleyerek, "Boğazımızı kirliliğe terk etmeyeceğiz, buna müsaade etmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.
İşte Kurum'un açıklamalarından öne çıkanlar
"91 ayrı noktadan inceleme için numuneler aldık. Sahadan aldığımız veriler çerçevesinde süreci yürütüyoruz. Bu gemi (Bilim-2 Araştırma Gemisi) her türlü numuneyi alıp analiz edebilen, laboratuvarlarda deney sonuçlarını çıkarabilen beceride ve kabiliyette. Üniversitemizle birlikte bu çalışmayı yürütüyoruz.
"7 GÜN 24 SAAT ESASIYLA ÇALIŞARAK&NBSP;MÜSİLAJ&NBSP;SORUNUNU ORTADAN KALDIRACAĞIZ"
Acil eylem planı çerçevesinde bu alanın korunmasına, deniz çöplerinin hızlı bir şekilde toplanmasına yönelik bütün adımlar atılacak. Boğazımızı kirliliğe terk etmeyeceğiz, buna müsaade etmeyeceğiz.