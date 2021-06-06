Marmara Denizi'nde aylardır etkisini gösteren müsilaj, deniz ortamındaki mikroorganizmaların aşırı artış göstererek ortama salgıladıkları organik bileşikler sonucunda oluşuyor.
Erdek, Yalova, Mudanya, Gemlik, Gebze, Gelibolu, İstanbul ve Adalar sahillerini kaplayan deniz salyası, iklim değişikliği ve denize yönlendirilen atıklar nedeniyle meydana geliyor, deniz altındaki hayatı olumsuz etkiliyor. Giderek yayılan salyalar, Karadeniz'i bile tehdit ediyor.
Peki denizaltındaki canlı hayatı bitirme riski olan bu sorundan kurtulmak mümkün mü? İklim Değişikliği ve Politikaları Araştırma Derneği Başkanı Baran Bozoğlu, bu yöntemleri anlattı. İşte 4 maddede Marmara'nın kurtuluş reçetesi: