Çimento devinden Suriye'de DEAŞ'a finansman! Dava Paris'te sürüyor: Fransız istihbaratı işin neresinde?

Fransız çimento devi Lafarge Suriye 'de terör örgütünü finanse ettiği gerekçesiyle Paris 'te yargılanmaya devam ediyor.

Dava devam ederken sürerken yargılanan eski şirket yöneticileri ve avukatları şirketin bölgedeki varlığını sürdürmek için terör örgütlerine "haraç" verdiğini ve bu süreçte Fransız istihbaratı ile devamlı irtibatta olunduğunu doğruladı.

Lafarge Suriye'de DEAŞ'ı finanse etti, Takvim Fotoğraf Arşivi

4 KASIM'DA DAVA BAŞLADI

Lafarge şirketinin "terör örgütünü finanse etmekten" yargılandığı dava Paris'te 4 Kasım'da başladı.

Paris Ceza Mahkemesinde görülen davada tüzel kişi sıfatı ile Lafarge firması ile 8 kişi yargılanırken bu isimler arasında Lafarge'ın 4 eski Fransız yöneticisi, şirket adına terör örgütleriyle görüştüğü iddia edilen 2 Suriyeli aracı, biri Ürdünlü ve biri Norveçli olmak üzere 2 güvenlik sorumlusu yer alıyor.

"Tarihi" olarak nitelendirilen duruşmalara hukukçular ve Fransız gazetecilerin yanı sıra siyaset bilimi öğrencileri, yabancı avukatlar da yoğun ilgi gösteriyor.

Duruşmalarda frankofon olmayan sanıklar ile sivil taraf için Arapça ve İngilizce simultane tercüme hizmeti veriliyor. Dava avukatları ve duruşmaları izleyen basın mensupları dışında salonda telefon kullanımına ise izin edilmiyor.

Davada yargılanan 8 kişi, "terör örgütünü finanse etmekten" 10 yıl hapis ve 225 bin avro para cezası riskiyle karşı karşıya bulunurken, "tüzel kişi" sıfatıyla yargılanan Lafarge ise 1 milyon 125 bin avro para cezası ve ek cezalara mahkum edilebilir.