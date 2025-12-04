Galatasaray'da derbi sonrası yeni sayfa! Samsunspor maçının 11'i netleşti

SON 8 MAÇI KAZANDI! Süper Lig'de iki takım arasında oynanan son 8 mücadele Galatasaray'ın üstünlüğüyle tamamlandı.

Sarı-kırmızılılar, Samsunspor'un ligde bulunduğu 2005-06, 2011-12, 2023-24 ve 2024-25 sezonlarındaki tüm maçlardan galibiyetle ayrıldı. Galibiyet halinde Galatasaray, lig tarihinde Samsunspor'u ilk kez üst üste 9 kez yenmiş olacak.

Samsunspor'un Galatasaray karşısındaki son galibiyeti 2004-05 sezonunun ikinci yarısındaki 2-1'lik maçtı.

HAFTAYA LİDER GİRDİ Galatasaray, geride kalan 14 Süper Lig maçında 10 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi alarak 33 puanla lider durumda.

Fenerbahçe'nin 1 puan önünde girilen haftada sarı-kırmızılılar, zirvedeki yerini korumak için sahaya çıkacak. Samsunspor ise ligde 6 galibiyet, 7 beraberlik, 1 mağlubiyet ile 25 puana sahip ve haftaya 5. sırada girdi.

ÖNEMLİ EKSİKLER VAR Sarı-kırmızılılarda yarınki maç öncesi 5 oyuncu forma giyemeyecek.

Sakatlıkları bulunan Wilfried Singo ve Ismail Jakobs kadroda yer alamayacak.

Roland Sallai kırmızı kart cezalısı olduğu için takımını yalnız bırakacak.

Ayrıca bahis soruşturması kapsamında hak mahrumiyeti cezası alan Eren Elmalı ve Metehan Baltacı da sahada olamayacak.

OSIMHEN VE TORREIRA SINIRDA Takımın önemli iki ismi Victor Osimhen ve Lucas Torreira, sarı kart sınırında bulunuyor.

Bu ikiliden biri yarın kart görürse, 16. haftadaki Hesap.com Antalyaspor maçında cezalı duruma düşecek.