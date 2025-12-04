Galatasaray'da derbi sonrası yeni sayfa! Samsunspor maçının 11'i netleşti
Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe ile berabere kalan Galatasaray, zirvede yerini korusa da zorlu dönemden en az hasarla ayrılarak tahtta oturmayı sürdürmek amacında. Yeni bir sayfa açmayı hedefleyen teknik direktör Okan Buruk, ilk 11'ini belirledi. İşte detaylar...
Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray, RAMS Park'ta Samsunspor'u konuk edecek. Saat 20.00'de başlayacak karşılaşma, iki takım arasında lig tarihinde oynanacak 65. maç olacak.
ÜSTÜNLÜK GALATASARAY'DA
Galatasaray, Süper Lig'de 1969-70 sezonunda lige yükselen Samsunspor ile bugüne kadar oynadığı 64 maçın 43'ünü kazandı. Samsunspor 7 kez galip gelirken 14 mücadele beraberlikle sonuçlandı.
Sarı-kırmızılılar bu karşılaşmalarda 138 gol atarken, kırmızı-beyazlı ekip 48 gol üretebildi.
İSTANBUL'DA BÜYÜK FARK
İstanbul'da oynanan lig karşılaşmalarında Galatasaray belirgin bir üstünlük kurdu.
Sarı-kırmızılı ekip sahasındaki maçların 29'unu kazandı, yalnızca 2 maçta yenildi.
1 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı.
Galatasaray, İstanbul'da oynanan bu karşılaşmalarda Samsunspor ağlarını 90 kez sarstı, kalesinde 23 gol gördü. Ayrıca sarı-kırmızılılar, son 24 yılda sahasında Samsunspor'la oynadığı 8 maçı da kazandı.
SON 8 MAÇI KAZANDI!
Süper Lig'de iki takım arasında oynanan son 8 mücadele Galatasaray'ın üstünlüğüyle tamamlandı.
Sarı-kırmızılılar, Samsunspor'un ligde bulunduğu 2005-06, 2011-12, 2023-24 ve 2024-25 sezonlarındaki tüm maçlardan galibiyetle ayrıldı.
Galibiyet halinde Galatasaray, lig tarihinde Samsunspor'u ilk kez üst üste 9 kez yenmiş olacak.
Samsunspor'un Galatasaray karşısındaki son galibiyeti 2004-05 sezonunun ikinci yarısındaki 2-1'lik maçtı.
HAFTAYA LİDER GİRDİ
Galatasaray, geride kalan 14 Süper Lig maçında 10 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi alarak 33 puanla lider durumda.
Fenerbahçe'nin 1 puan önünde girilen haftada sarı-kırmızılılar, zirvedeki yerini korumak için sahaya çıkacak.
Samsunspor ise ligde 6 galibiyet, 7 beraberlik, 1 mağlubiyet ile 25 puana sahip ve haftaya 5. sırada girdi.
ÖNEMLİ EKSİKLER VAR
Sarı-kırmızılılarda yarınki maç öncesi 5 oyuncu forma giyemeyecek.
Sakatlıkları bulunan Wilfried Singo ve Ismail Jakobs kadroda yer alamayacak.
Roland Sallai kırmızı kart cezalısı olduğu için takımını yalnız bırakacak.
Ayrıca bahis soruşturması kapsamında hak mahrumiyeti cezası alan Eren Elmalı ve Metehan Baltacı da sahada olamayacak.
OSIMHEN VE TORREIRA SINIRDA
Takımın önemli iki ismi Victor Osimhen ve Lucas Torreira, sarı kart sınırında bulunuyor.
Bu ikiliden biri yarın kart görürse, 16. haftadaki Hesap.com Antalyaspor maçında cezalı duruma düşecek.
25 MAÇTIR YENİLMİYOR
Galatasaray, iç sahada yakaladığı önemli seriyi sürdürme hedefinde.
Sarı-kırmızılılar, RAMS Park'ta oynadığı son 25 lig maçında yenilmedi. Bu süreçte 20 galibiyet, 5 beraberlik elde edildi.
Galatasaray'ın sahasındaki son yenilgisi, 19 Mayıs 2024'te Fenerbahçe karşısında alınan mağlubiyetti.
EN İYİ AVERAJ CİMBOM'DA
Süper Lig'de çıktığı 14 maçta 29 gol atan, kalesinde 9 gol gören Galatasaray, +20 averaj ile ligin en iyi averajına sahip ekibi durumunda.
Sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe'nin ardından ligin en golcü ikinci takımı olurken, Göztepe'nin ardından en az gol yiyen ikinci ekip olarak öne çıkıyor.
SON 4 MAÇIN 1'İNİ KAZANDI
Galatasaray, ligde oynadığı son 4 müsabakada sadece 1 kez kazanabildi.
Bu süreçte Trabzonspor (0-0) ve Fenerbahçe (1-1) ile berabere kalan sarı-kırmızılılar, Kocaelispor'a 1-0 yenildi.
Tek galibiyet ise Gençlerbirliği karşısındaki 3-2'lik skorla geldi.
GALATASARAY'IN MUHTEMEL 11'İ
Uğurcan Çakır, Davinson Sanchez, Lemina, Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Lucas Torreira, İlkay Gündoğan, Gabriel Sara, Leroy Sane, Barış Alper Yılmaz, Victor Osimhen