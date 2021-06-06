Deniz salyası neden olur? Deniz salyası insana zarar verir mi? Deniz salyası nerelerde var?

Müsilaj (deniz salyası) Marmara Denizi gibi kapalı denizlerde zaman zaman ortaya çıkan bir salgı. Bilim insanları, deniz salgısının birkaç farklı sebebi olduğunu belirtse de baskın nedenin atıklar olduğuna dikkat çekiyor.

DENİZ SALYASI İNSANA ZARAR VERİR Mİ?

Deniz salyasıyla ilgili Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi'nden Prof. Mustafa Sarı,''Zehirli olmadığı için balık ve midyeler yenilebilir ama bazı patojen bakteriler için çok uygun bir ortam. Temastan kaçınmalıyız.'' açıklamasını yaptı. Sarı, ''Organik bir oluşumdur zehirli değildir. Balık ve midye tüketmekte risk oluşturmaz'' dedi.

