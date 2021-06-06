Deniz salyası neden olur? Deniz salyası insana zarar verir mi? Deniz salyası nerelerde var?

Deniz salyası insana zarar verir mi? Deniz salyası neden olur? Marmara Denizi'nin birçok bölümünde görülen deniz salyası büyük bir çevre felaketine dönüşmüş durumda. Marmara Denizi'nde aylardır etkisini gösteren müsilaj, deniz ortamındaki mikroorganizmaların aşırı artış göstererek ortama salgıladıkları organik bileşikler sonucunda oluşuyor. Deniz salyasının temizlenmesi için çalışmalara başlandı.
DENİZ SALYASI NERELERDE VAR?
Erdek, Yalova, Mudanya, Gemlik, Gebze, Gelibolu, İstanbul ve Adalar sahillerini kaplayan deniz salyası, iklim değişikliği ve denize yönlendirilen atıklar nedeniyle meydana geliyor, deniz altındaki hayatı olumsuz etkiliyor.
Giderek yayılan salyalar, Karadeniz'i bile tehdit ediyor.
DENİZ SALYASI NEDEN OLUR?
Marmara Denizi kıyılarını kaplayan, halk arasında "deniz salyası" olarak da bilinen "müsilaj" Anadolu Yakası'nda bazı bölgelerde görülmeye devam ediyor. Rüzgarın etkisiyle kıyılarda ya da açıkta yoğunlaşabilen müsilaj, doğaya zarar verdiği kadar çevre sakinlerini de rahatsız ediyor.