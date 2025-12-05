Müge Anlı Atv canlı yayın 5 Aralık 2025: Müge Anlı’da son bölüm neler oldu?

Giriş Tarihi: 05 Aralık 2025 08:59

Her bölümü büyük bir heyecanla takip edilen programda, güncel gelişmeler ve sıcak başlıklar anbean izleyiciyle buluşuyor. İşte Müge Anlı 'da son yaşanan gelişmeler…

(Kaynak: Atv)

FALEZLERDE BAŞLAYAN YAKINLIK BİR CİNAYETE Mİ DÖNÜŞTÜ?

Sibel Yılmaz, önceki ifadelerini yineleyerek Sami Kırkuşu'nun faleyzlerden düşüşünü kendi gözleriyle gördüğünü ve olay sırasında başka kimsenin bulunmadığını söyledi. Telefon kayıtlarının incelenmesi halinde her şeyin daha net ortaya çıkacağını da dile getirdi.

GÖRÜNTÜLER BİLİNÇLİ ŞEKİLDE Mİ KAYDEDİLDİ?

Yılmaz, çekilen görüntülerin Sami Kırkuşu'nun isteği üzerine kayda alındığını, bunun bir hatıra olsun diye yapıldığını ifade etti. Gizli çekim iddialarını ise reddederek "Her şeyden haberi vardı" dedi.