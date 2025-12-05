Müge Anlı Atv canlı yayın 5 Aralık 2025: Müge Anlı’da son bölüm neler oldu?
FALEZLERDE BAŞLAYAN YAKINLIK BİR CİNAYETE Mİ DÖNÜŞTÜ?
Sibel Yılmaz, önceki ifadelerini yineleyerek Sami Kırkuşu'nun faleyzlerden düşüşünü kendi gözleriyle gördüğünü ve olay sırasında başka kimsenin bulunmadığını söyledi. Telefon kayıtlarının incelenmesi halinde her şeyin daha net ortaya çıkacağını da dile getirdi.
GÖRÜNTÜLER BİLİNÇLİ ŞEKİLDE Mİ KAYDEDİLDİ?
Yılmaz, çekilen görüntülerin Sami Kırkuşu'nun isteği üzerine kayda alındığını, bunun bir hatıra olsun diye yapıldığını ifade etti. Gizli çekim iddialarını ise reddederek "Her şeyden haberi vardı" dedi.
KUZEN ENGİN KIRKUŞU KONUŞTU: "İKİ GÜN ÖNCE ÇOK MUTLUYDU"
Şüpheli ölümle ilgili açıklamaları tutarsız bulunan Sibel Yılmaz'ın itirafları gündemdeki yerini korurken, Sami Kırkuşu'nun kuzeni Engin Kırkuşu da söz aldı. Yılmaz'ın anlattıklarına inanmadığını belirten Engin Kırkuşu, "Vefatından iki gün önce konuştuk, son derece mutlu görünüyordu" diyerek şüphelerini paylaştı.