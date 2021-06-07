Marmara istila altında! Deniz salyasının (müsilaj) ilk raporu ortaya çıktı! Korkunç sonuç!

Sanayi şehri Kocaeli'nin ardından yolumuzu Marmara Denizi'ne kıyısı olan ve tatil beldeleri ile bilinen Yalova'ya çevirdik. Yalova'da Altınova ilçesinin en güzel plajlarından Hersek'te müsilaj, rüzgârın etkisiyle denizin açıklarına kadar ilerledi. Müsilajın şu anda Yalova'da beyaz tabakayla bulunduğu tek yer Altınova Tersaneleri ile Topçular İskelesi arasındaki bölge.

RÜZGÂRLA DAĞILDI AMA...

Yalova merkezde ise müsilaj, deniz üzerinde küçük parçalara ayrılmış. Bir hafta önce boş olan parklar, sıcak havanın da etkisiyle ağzına kadar doldu. Çocuklarıyla sahile gelen vatandaşlardan Elif Yılmaz, iki hafta önce parkın boş olduğunu söyleyerek, "Hemen yandaki limanı ve sahili müsilaj kaplamıştı. Müsilaj rüzgârla dağılınca çocuklarımızla dışarı çıktık" dedi.