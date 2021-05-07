Kadir Gecesi'nde ne oldu? Kadir gecesi nedir? Kadir Gecesi anlamı ve önemi nedir?

Kadir Gecesi'nde ne oldu? Kadir Gecesi anlam ve önemi nedir? Kadir Gecesi nedir? Müslüman aleminin mübarek gecelerinden birisi olan Kadir Gecesi'nde ibadetler yerine getiriliyor. Bin aydan daha hayırlı olarak kabul edilen Kadir Gecesi'nde dualar edilecek, namazlar kılınacak. İşte Kadir Gecesi hakkında merak edilen bilgiler!
KADİR GECESİ'NDE NE OLDU?
Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesinde Kuran-ı Kerim indirilmeye başlanır. Allah (c.c) insanlara rehber olması için gönderdiği kutsal kitabın ayet ayet inmeye başladığı bu gecede Cebrail (a.s) ve melekler yeryüzüne iner ve müminler için Allah'a dualar ederler.
Kadir gecesi olunca, Allah Teâlâ, Cebrâil -aleyhisselâm-'a sayıları yetmiş bin olan Sidre-i Müntehâ melekleriyle beraber yeryüzüne inmelerini emreder. Beraberlerinde nûrdan sancaklar vardır. Yeryüzüne indiklerinde Cebrâil kendi sancağını, diğer melekler de kendi sancaklarını şu dört yere dikerler:
Kâbe'nin yanına, Nebiyy-i Zîşân -sallâllâhu aleyhi ve sellem-'in kabrine, Beyt-i Mukaddes mescidine (Mescid-i Aksâ'ya), Tûr-i Sînâ mescidine...
KADİR GECESİ ANLAMI ÖNEMİ
Bu geceyi diğer bütün zamanlardan üstün kılan özelliklerin başında, Allah'ın kullarına merhametinin en büyük nişanesi olarak indirilen ve 14 asırdır insanlığın ufkunu aydınlatan hayat rehberimiz Kur'an-ı Kerim'in bu gece indirilmiş olması gelmektedir. Rabbimizin, "Biz onu (Kur'an'ı) Kadir gecesinde indirdik." (Kadir, 1) ayetiyle beyan ettiği üzere bu gece, yeryüzünün, sözlerin en güzeli, mümin gönüllerin şifası, insanlık için hidayet rehberi, hakikat ve hikmet kaynağı olarak indirilen son vahiyle buluştuğu gecedir.
Bin aydan daha hayırlı olan Kadir gecesi, Kur'an'la ilişkimizi gözden geçirmek, başta Rabbimiz olmak üzere kendimizle, çevremizle ve bütün kâinatla ilişkilerimizi tevhit, adalet, merhamet ve güzel ahlak üzere yeniden düzenlemek için önemli bir fırsattır.