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    • 07.05.2021 23:35
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    Kadir Gecesi'nde ne oldu? ? ve önemi nedir?

    Kadir Gecesi'nde ne oldu? ? Kadir Gecesi anlam ve önemi bu mübarek gecede ibadetlerini yerine getirmek isteyenler tarafından sorgulanıyor. Kadir Gecesi bu yıl 8 Mayıs gecesi idrak edilecek. İbadetlerini yerine getirecek vatandaşlar Kadir Gecesi'nde ne oldu sorusuna da yanıt arıyor. İşte Kadir Gecesi anlam ve önemi!

    takvim.com.tr
    Kadir Gecesi'nde ne oldu? Kadir gecesi nedir? Kadir Gecesi anlamı ve önemi nedir?

    Kadir Gecesi'nde ne oldu? Kadir Gecesi anlam ve önemi nedir? Kadir Gecesi nedir? Müslüman aleminin mübarek gecelerinden birisi olan Kadir Gecesi'nde ibadetler yerine getiriliyor. Bin aydan daha hayırlı olarak kabul edilen Kadir Gecesi'nde dualar edilecek, namazlar kılınacak. İşte Kadir Gecesi hakkında merak edilen bilgiler!

    KADİR GECESİ'NDE NE OLDU?

    Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesinde Kuran-ı Kerim indirilmeye başlanır. Allah (c.c) insanlara rehber olması için gönderdiği kutsal kitabın ayet ayet inmeye başladığı bu gecede Cebrail (a.s) ve melekler yeryüzüne iner ve müminler için Allah'a dualar ederler.

    Kadir gecesi olunca, Allah Teâlâ, Cebrâil -aleyhisselâm-'a sayıları yetmiş bin olan Sidre-i Müntehâ melekleriyle beraber yeryüzüne inmelerini emreder. Beraberlerinde nûrdan sancaklar vardır. Yeryüzüne indiklerinde Cebrâil kendi sancağını, diğer melekler de kendi sancaklarını şu dört yere dikerler:

    Kâbe'nin yanına, Nebiyy-i Zîşân -sallâllâhu aleyhi ve sellem-'in kabrine, Beyt-i Mukaddes mescidine (Mescid-i Aksâ'ya), Tûr-i Sînâ mescidine...

    KADİR GECESİ ANLAMI ÖNEMİ

    Bu geceyi diğer bütün zamanlardan üstün kılan özelliklerin başında, Allah'ın kullarına merhametinin en büyük nişanesi olarak indirilen ve 14 asırdır insanlığın ufkunu aydınlatan hayat rehberimiz Kur'an-ı Kerim'in bu gece indirilmiş olması gelmektedir. Rabbimizin, "Biz onu (Kur'an'ı) Kadir gecesinde indirdik." (Kadir, 1) ayetiyle beyan ettiği üzere bu gece, yeryüzünün, sözlerin en güzeli, mümin gönüllerin şifası, insanlık için hidayet rehberi, hakikat ve hikmet kaynağı olarak indirilen son vahiyle buluştuğu gecedir.

    Bin aydan daha hayırlı olan Kadir gecesi, Kur'an'la ilişkimizi gözden geçirmek, başta Rabbimiz olmak üzere kendimizle, çevremizle ve bütün kâinatla ilişkilerimizi tevhit, adalet, merhamet ve güzel ahlak üzere yeniden düzenlemek için önemli bir fırsattır.

        KADİR GECESİ NEDİR?

        Kadir Gecesi, yüce dinimiz İslam'ın en şerefli, en faziletli ve en ihtişamlı gecelerinden en başta gelenidir. Kadir Gecesi, İslam güneşinin, Kuran meşalesinin dünyayı aydınlatmaya başladığı mübarek bir gecedir. Bu gece, kalbi Kuran nuru ve peygamber müjdesi ile parlayan, alnı secde izleri ile nurlanan müminler için af ve mağfiret gecesidir.

        Sözlükte kadir (kadr) kelimesi "hüküm, şeref, güç, yücelik" gibi anlamlara gelir. Dinî literatürde ise "leyletü'l-Kadr" şeklinde Kur'ân-ı Kerîm'in indirildiği gecenin adı olarak kullanılır. Aynı adı taşıyan 97. sûre bu gecenin fazileti hakkında nâzil olmuştur. Sûrede Kur'an'ın Kadir gecesinde indirildiği ve sözü edilen gecenin bin aydan daha hayırlı olduğu belirtilir. Müfessirler hayırlı olanın bu gecede yapılan amel olduğunu, bin ayın ise içinde Kadir gecesinin bulunmadığı bir süreyi ifade ettiğini belirtirler (Taberî, XV, 339). Ancak genel bir rakam konumunda bulunması ve ism-i tafdîlden sonra gelmesi dikkate alınarak bu sayının çokluktan kinaye olabileceğini söylemek de mümkündür (Mâtürîdî, vr. 895b; Mevdûdî, VII, 187). Kur'ân-ı Kerîm'in başka âyetlerinde de bin ve elli bin yıla tekabül eden "gün" kavramı kullanılmaktadır (es-Secde 32/5; el-Meâric 70/4).

        Allah'ın insanlara peygamberler vasıtasıyla son hitabı ve nihaî mesajı olan Kur'an'ı indirmesi insanlığın hidayetinde bir dönüm noktası teşkil ettiği için bu olayın gerçekleştiği gece özel bir anlam taşır. Kadir gecesinin önemine işaret eden bir hadiste, önceki ümmetlerin uzun ömürlü olmaları sebebiyle fazla sevap kazanma imkânına sahip bulunmalarına karşılık müslümanlara Kadir gecesinin verildiği belirtilir (el-Muvaṭṭaʾ, "İʿtikâf", 6). Kadr sûresinde bildirildiğine göre bu gecede Allah'ın izniyle melekler ve Cebrâil yeryüzüne iner ve gece boyunca yeryüzüne barış ve esenlik hâkim olur.
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