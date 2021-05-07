Kadir Gecesi'nde ne oldu? Kadir gecesi nedir? Kadir Gecesi anlamı ve önemi nedir?

KADİR GECESİ'NDE NE OLDU?

Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesinde Kuran-ı Kerim indirilmeye başlanır. Allah (c.c) insanlara rehber olması için gönderdiği kutsal kitabın ayet ayet inmeye başladığı bu gecede Cebrail (a.s) ve melekler yeryüzüne iner ve müminler için Allah'a dualar ederler.

Kadir gecesi olunca, Allah Teâlâ, Cebrâil -aleyhisselâm-'a sayıları yetmiş bin olan Sidre-i Müntehâ melekleriyle beraber yeryüzüne inmelerini emreder. Beraberlerinde nûrdan sancaklar vardır. Yeryüzüne indiklerinde Cebrâil kendi sancağını, diğer melekler de kendi sancaklarını şu dört yere dikerler:

Kâbe'nin yanına, Nebiyy-i Zîşân -sallâllâhu aleyhi ve sellem-'in kabrine, Beyt-i Mukaddes mescidine (Mescid-i Aksâ'ya), Tûr-i Sînâ mescidine...