Kadir Gecesi mesajları sözleri 2021! En güzel anlamlı hadisli resimli Kadir Gecesi mesajları kısa uzun sözleri!

2021 Kadir Gecesi'nin idrak edilmesine kısa bir süre kala Kadir Gecesi mesajları ve sözleri de araştırılıyor. En güzel anlamlı hadisli Kadir Gecesi mesajları ve kısa uzun Kadir Gecesi sözleri haberimizde yer alıyor. Sizler için derlediğimiz mesajları telefonunuza indirebilir ve resimli Kadir Gecesi mesajlarını paylaşabilirsiniz.
KADİR GECESİ MESAJLARI SÖZLERİ!
Kardeşliğin daimi olduğu, sevgilerin birleştiği dostlukların hiç bitmediği, belki durgun, belki yorgun, yine de mutlu, yine de sevgi dolu nice Kadir Gecelerine.
Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'nde, kainatın yaratıcısı ve alemlerin Rabbi bağışlayıcı ve acıyıcı yüce Allah tüm dualarınızı kabul etsin.
Kulun Rabbine yakın olduğu gecelerin en önemlisi? Kendisine dua edenleri geri çevirmeyen, günahları bağışlayan, her şeyi bilen, gören ve duyan Yüce Allah tüm dualarımızı kabul etsin. Kadir Geceniz kutlu olsu.
Beden de baş ne ise imanda da sabır aynıdır. Başsız beden olmayacağı gibi sabırsız da iman olmaz. Kişinin sözü aklını ve faziletini gösterir. Hayırlı Kadir Geceleriniz olsun…
Rabbine yakın olduğu gecelerin en önemlisi. Kendisine dua edenleri geri çevirmeyen, günahları bağışlayan, her şeyi bilen, gören ve duyan Yüce Allah tüm dualarımızı kabul etsin.