Kadir Gecesi hangi gün yarın mı? Kadir Gecesi oruç tutmanın sevabı nedir?

Kadir Gecesi hangi gün? Mübarek Kadir Gecesi'nde ibadetlerini yerine getirmek isteyen vatandaşlar Kadir Gecesi oruç tutmanın sevabı nedir sorusunun cevabını araştırıyor. Kadir Gecesi'nde ibadetler yerine getirilecek ve dualar edilecek. Peki Kadir Gecesi hangi gün? İşte bu mübarek geceye dair merak edilen bilgiler...
KADİR GECESİ HANGİ GÜN?
Kadir Gecesi, bu yıl da pek çok Müslüman tarafından huşu içerisinde idrak edilecek. Bu yıl Kadir Gecesi 8 Mayıs Cumartesi günü İdrak edilecek.
KADİR GECESİ NEDİR?
Kadir gecesinin önemine işaret eden bir hadiste, önceki ümmetlerin uzun ömürlü olmaları sebebiyle fazla sevap kazanma imkânına sahip bulunmalarına karşılık müslümanlara Kadir gecesinin verildiği belirtilir (el-Muvatta?, "İ?tikâf", 6). Kadr sûresinde bildirildiğine göre bu gecede Allah'ın izniyle melekler ve Cebrâil yeryüzüne iner ve gece boyunca yer yüzüne barış ve esenlik hâkim olur.
Kadir gecesinin kesin olarak belirlenmemesinin hikmeti üzerinde duran âlimler, bu durumun gecenin feyzinden istifade etmek için daha uygun olduğunu söylemişlerdir. Zira Kadir gecesinin bildirilmesi halinde müslümanlar sadece o geceyi ihya etmekle yetinebilirlerdi. Halbuki kısmî belirsizlik sayesinde müminlerin Kadir gecesi ümidiyle bütün ramazan gecelerini ibadet şuuru içerisinde geçirmeleri söz konusudur. Ayrıca Kadir gecesinin bildirilmemesi yoluyla müslümanların bilerek ona saygısızlık göstermeleri veya tâzimde aşırıya kaçmaları önlenmiş olur (Zemahşerî, IV, 273; Fahreddin er-Râzî, XXXII, 28-29).