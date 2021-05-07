Kadir Gecesi hangi gün yarın mı? Kadir Gecesi oruç tutmanın sevabı nedir?

KADİR GECESİ HANGİ GÜN?

Kadir Gecesi, bu yıl da pek çok Müslüman tarafından huşu içerisinde idrak edilecek. Bu yıl Kadir Gecesi 8 Mayıs Cumartesi günü İdrak edilecek.

KADİR GECESİ NEDİR?

Kadir gecesinin önemine işaret eden bir hadiste, önceki ümmetlerin uzun ömürlü olmaları sebebiyle fazla sevap kazanma imkânına sahip bulunmalarına karşılık müslümanlara Kadir gecesinin verildiği belirtilir (el-Muvatta?, "İ?tikâf", 6). Kadr sûresinde bildirildiğine göre bu gecede Allah'ın izniyle melekler ve Cebrâil yeryüzüne iner ve gece boyunca yer yüzüne barış ve esenlik hâkim olur.