400 metrelik Evergreen, 280 metre enindeki Süveyş 'te sıkıştı! Günlük kayıp 9.6 milyar dolara çıktı. 85 ülkenin deniz ticareti aksadı. Petrol 7.5, otomobil yüzde 15 zamlandı.

Tedarik zinciri kopan devlerin batmasına ramak kaldı. Dünya, kurtarma çalışmasına odaklandı.

Mısır'daki Süveyş Kanalı, Evergreen isimli 400 metrelik geminin karaya oturması nedeniyle her ülkenin manşetlerine çıktı… 300 aşkın gemi, kanalın iki girişinde beklemek zorunda kaldı. 85 ülkenin, 300 patronun ve 400 markanın ürünleri Süveyş'te kaldı. Bazı uzmanlar birkaç gün içinde kanalın açılacağını düşünürken, 2 ayı bulabileceğini söyleyenler de az değil. Kanalın hizmet sağlayıcısı şirket Leth Agencies, Evergreen nedeniyle rotalarına devam edemeyen gemileri alternatif deniz yoluna yönlendiremediklerini söyledi. Axi stratejisti Stephen Innes "Ya kanal için kuyruğa girmek ya da Ümit Burnu'nu dolaşmak gerek. Ekstra yolculuk süresi mevcut boru hatlarındaki stoku azaltacak" dedi. Ancak şu anda hiçbir gemi bu adımı atmayacak. Günlük zararın 9.6 milyar dolar olduğu açıklandı.

YÜZDE 7-15 ZAM GELDİ

Çin'den Hollanda'ya giden geminin kanalı tıkamasından bir gün sonra petrol fiyatlarında yaklaşık yüzde 7'lik artış yaşandı. Apple, IBM, HP, Samsung, Walmart, Ford, Coca Cola, Nike, Adidas, Calvin Klein, Louis Vuitton, Campbell Soup Company, Costco, H&M, Patagonia, Gap, Adidas, Tommy Hilfiger, Amazon, Mercedes, General Electric, IKEA, Philips, Nissan gibi markalar da birçok ürüne geçici de olsa yüzde 15'lik zam yaptı.

SİGORTA ŞİRKETLERİ YANDI

EVERGREEN'in sahibi ve sigortacıları, milyon dolarlık taleplerle karşı karşıya kalabilir. Süveyş Kanalı Kurumu, geçiş kesintiye uğradığı için Shoei Kisen Kaisha Ltd.'den tazminat isteyecek. Deniz riski danışmanlığı şirketi Allianz Global Corporate & Speciality'nin (AGCS) Başkanı Rahul Khanna, "Kriz büyük" dedi. Bill Gates, Elon Musk, Jeff Bezos gibi yüzlerce işadamı, mallarının yolda kalması nedeniyle alternatif çözümler aramaya başladı.

ÖZGÜRLÜK HEYKELİ VE SÜVEYŞ

Süveyş Kanalı, dünyanın en stratejik noktalarından biri olarak kabul edilmekte. Kanalın dünya tarihinde bir başka ilginç özelliği daha var. Günümüzde New York'un simgelerinden biri olan Özgürlük Heykeli aslında ilk olarak Süveyş Kanalı'nın Akdeniz yönünden girişi olan Port Said kenti için yapımına başlanmıştı. Anıt daha sonra New York'a gönderildi







BATAN GEMİNİN MALLARI BUNLAR



İşte kanalın iki ucunda malları bekleyen bazı firmalar:



Apple, IBM, HP, Samsung, Walmart, Ford, Coca Cola, Nike, Adidas, Calvin Klein, Louis Vuitton, Campbell Soup, Costco, H&M, Patagonia, Gap, Adidas, Tommy Hilfiger, Amazon, Mercedes, GE, IKEA, Philips, Nissan









GENERAL CARGO SHIP







CHEMICAL OIL PRODUCTS







CRUDE OIL TANKER







BULK CARRIER

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN