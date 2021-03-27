Bugünkü
Takvim

SON DAKİKA: Dünyada ticaret durdu! Ever Given isimli gemi Süveyş Kanalı'nı tıkadı! Korsan tehlikesi kapıda

Son dakika haberi: Panama bandıralı Ever Given isimli yük gemisi dünyanın en yoğun deniz yollarından olan Süveyş Kanalı'nda karaya oturdu. Kanalın kapanmasına ve dünyada ticaretin durmasına neden olan geminin bugün hareket ettirilmesi bekleniyor. Gemiden dolayı dünya ticareti her gün milyarlarca dolar zarar ederken korsan tehlikesi de baş gösterdi. Kanala giremeyen ve Afrika açıklarında dolaşmak zorunda kalan gemiler korsan tehlikesiyle karşı karşıya. Öte yandan Türkiye'nin yardım göndermeyi teklif ettiği dünyada sayılı olan Nene Hatun gemisi de görüntülendi.

27.03.2021 12:21 - Son Güncelleme: 27.03.2021 13:51
SON DAKİKA: Dünyada ticaret durdu! Ever Given isimli gemi Süveyş Kanalı'nı tıkadı! Korsan tehlikesi kapıda

Mısır'da Panama bandıralı Ever Given adlı yük gemisinin karaya oturması nedeniyle ulaşıma kapanan dünyanın en yoğun gemi ticaret yolu Süveyş Kanalı'nı açma çalışmaları sürerken, geminin sahibi şirket yetkilileri geminin bugün akşam saatlerinde yüzdürülmesinin beklendiğini duyurdu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
SON DAKİKA: Dünyada ticaret durdu! Ever Given isimli gemi Süveyş Kanalı'nı tıkadı! Korsan tehlikesi kapıda

Mısır'da Panama bandıralı Evergreen Marine şirketi tarafından işletilen 400 metre uzunluğundaki Ever Given yük gemisi, hafta içinde Süveyş Kanalının güneyinde çapraz olarak karaya oturarak deniz trafiğini durdurdu.

SON DAKİKA: Dünyada ticaret durdu! Ever Given isimli gemi Süveyş Kanalı'nı tıkadı! Korsan tehlikesi kapıda

Süveyş Kanalı'nı açma çalışmalarının ise yoğun bir şekilde devam edildiği ifade edildi. Sıkışan gemi şirketinin Japon yöneticileri, dün basına yaptıkları açıklamada geminin bugün yüzdürülmesinin beklendiğini açıkladı.

SON DAKİKA: Dünyada ticaret durdu! Ever Given isimli gemi Süveyş Kanalı'nı tıkadı! Korsan tehlikesi kapıda

Shoei Kisen'in başkanı Yukito Higaki, Japonya'nın batısındaki Imabari kentinde düzenlediği basın toplantısında, "Şu anda ilave kazma araçlarıyla tortuyu çıkarmak için çalışmaya devam ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

SON DAKİKA: Dünyada ticaret durdu! Ever Given isimli gemi Süveyş Kanalı'nı tıkadı! Korsan tehlikesi kapıda

Beyaz Saray sözcüsü Jen Psaki de ABD'nin Süveyş Kanalı'nın yeniden açılması için yardım teklif ettiğini belirterek, durumu yakından takip ettiklerini ifade etti.

Mısır'daki Süveyş Kanalı'nda çapraz bir şekilde karaya oturarak geçişlerin durmasına neden olan 400 metre uzunluğundaki dev kuru yük gemisini kurtarma operasyonu devam ederken, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu 'ihtiyaç olması halinde yardıma hazır olduklarını' açıklamıştı.