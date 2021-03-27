SON DAKİKA: Dünyada ticaret durdu! Ever Given isimli gemi Süveyş Kanalı'nı tıkadı! Korsan tehlikesi kapıda
Son dakika haberi: Panama bandıralı Ever Given isimli yük gemisi dünyanın en yoğun deniz yollarından olan Süveyş Kanalı'nda karaya oturdu. Kanalın kapanmasına ve dünyada ticaretin durmasına neden olan geminin bugün hareket ettirilmesi bekleniyor. Gemiden dolayı dünya ticareti her gün milyarlarca dolar zarar ederken korsan tehlikesi de baş gösterdi. Kanala giremeyen ve Afrika açıklarında dolaşmak zorunda kalan gemiler korsan tehlikesiyle karşı karşıya. Öte yandan Türkiye'nin yardım göndermeyi teklif ettiği dünyada sayılı olan Nene Hatun gemisi de görüntülendi.
Beyaz Saray sözcüsü Jen Psaki de ABD'nin Süveyş Kanalı'nın yeniden açılması için yardım teklif ettiğini belirterek, durumu yakından takip ettiklerini ifade etti.
Mısır'daki Süveyş Kanalı'nda çapraz bir şekilde karaya oturarak geçişlerin durmasına neden olan 400 metre uzunluğundaki dev kuru yük gemisini kurtarma operasyonu devam ederken, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu 'ihtiyaç olması halinde yardıma hazır olduklarını' açıklamıştı.