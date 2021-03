SON DAKİKA: Dünyada ticaret durdu! Ever Given isimli gemi Süveyş Kanalı'nı tıkadı! Korsan tehlikesi kapıda

Son dakika haberi: Panama bandıralı Ever Given isimli yük gemisi dünyanın en yoğun deniz yollarından olan Süveyş Kanalı'nda karaya oturdu. Kanalın kapanmasına ve dünyada ticaretin durmasına neden olan geminin bugün hareket ettirilmesi bekleniyor. Gemiden dolayı dünya ticareti her gün milyarlarca dolar zarar ederken korsan tehlikesi de baş gösterdi. Kanala giremeyen ve Afrika açıklarında dolaşmak zorunda kalan gemiler korsan tehlikesiyle karşı karşıya. Öte yandan Türkiye'nin yardım göndermeyi teklif ettiği dünyada sayılı olan Nene Hatun gemisi de görüntülendi.

