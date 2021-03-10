Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığındaki Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı bugün yapılacak. 17.00'de başlayacak toplantı sonrası yazılı açıklama yapılacak.
100 BİNDE 100'ÜN ÜZERİNE ÇIKTI
Son günlerde Türkiye'deki vaka sayıları hızla artıyor. Vakaların artmasıyla illerdeki risk haritası da değişiyor. 'Kırmızı' renkler (çok yüksek risk) çoğalıyor, 'mavi' (düşük riskli) iller ise azalışa geçti. 20-26 Şubat haftasıyla kıyaslandığında bazı iller 100 binde 100'ün üzerine çıktı. Geçen hafta 100 binde 89.90 olan vaka oranını 111.57'ye çıkaran İstanbul da bu illerden biri. Bu şehirlerin kırmızıya dönüp dönmeyeceği ve daha ciddi kısıtlamalara maruz kalıp kalmayacakları tartışılıyor.
CUMARTESİ GÜNLERİ YENİDEN KISITLAMA OLACAK MI?
Geçtiğimiz hafta sonu kısıtlamasız ilk cumartesi gününde ortaya çıkan korkunç manzara herkesi endişeye sevk etti. Vaka sayıları arttı çoğu il haritada kızardı. Toplantıda yeni tedbirlerin alınması ve cumartesi günlerinde yeniden kısıtlama kararı getirilmesi gündemde.
Sağlık Bakanlığı haftalık vaka sayısı 100 binde 10'un altındaki illerin "düşük", 11-35 arasının "orta", 36-100 arasının "yüksek", 100'ün üstündeki illerin ise "çok yüksek" riskli' sayılacağını açıklamıştı. Buna göre, mavi düşük riskli, sarı orta riskli, turuncu yüksek riskli, kırmızı çok yüksek riskli illeri temsil ediyor.
Önümüzdeki günlerde yayımlanacak yeni risk haritasıyla illerde kısıtlamalar değişecek.
İŞTE MASADAKİ KONULAR
Koronavirüs Bilim Kurulu bugünkü kritik toplantıda artışa geçen vakalar, mutasyon ve aşılamadaki son durumu masaya yatıracak. Bilim Kurulu üyeleri yeni tavsiyelerini Bakan Koca'ya iletecek. Dünyadaki gelişmeler de Bilim Kurulu'nun gündeminde olacak.
BAKAN KOCA'NIN SON AÇIKLAMALARI
3 Mart tarihinde gerçekleşen toplantı sonrası Sağlık Bakanı Koca yazılı açıklamada bulunmuştu. Bakan Koca şunları ifade etmişti;
Düşük riskli illerimizde kısıtlamaların hafifletilmesi ile artacak olan sosyal hareketliliğin tedbirlerde gevşeme anlamına gelmediğini, gelmemesi gerektiğini tekraren hatırlatmakta fayda görüyoruz. Vatandaşlarımızın normal hayata kavuşma yolundaki kontrollü adımları tedbirlerden taviz olarak algılamadığına eminiz. Tedbirlere uymaya devam ederek planlanabilir ve öngörülebilir yarınlara emin adımlarla ilerlemeliyiz.
Virüs hayatımızdan çıkmış değil. Ancak çıkacağı günler yakın. Mutant virüslerin gittikçe daha yaygın görülmesi ve bulaştırıcılığının artması da ihtimal dahilinde. Bununla beraber tedbirler mutasyon için de geçerli ve etkili. Yüksek vaka sayılarımız hala, hayatımızı olağan akışına kavuşturma umudumuzun önünde bir tehdit oluşturmaya devam etmektedir. Ancak kontrol elimizde ve tedbirlere uyarak normalleşebiliriz.