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    bir tartışmanın fitilini daha ateşledi! de mi pizza mı diye sordu ortalık karıştı

    Ünlü gurme daha önce twitter’da “ soğanlı mı olur soğansız mı?” ve “Balığa limon sıkılır mı sıkılmaz mı?” anketleri yaptı. Milor bir tartışma daha başlattı.

    Hamurdan tartışma

    Ünlü gurme daha önce twitter'da " soğanlı mı olur soğansız mı?" ve "Balığa limon sıkılır mı sıkılmaz mı?" anketleri yaptı. Milor bir tartışma daha başlattı.

    Milor, yeni başlattığı anketinde twitter takipçilerine bir senaryo hazırladı ve de mi pizza mı diye sordu. Takipçilerine "Diyelim ki acıktınız, karşınızda yan yana duran iki restoran var. Birisi pideci birisi ise pizzacı. Soru çok kolay, hangisine girersiniz?" şeklinde bir soru yöneltti. Hala devam eden ankette ise pide önde gidiyor.

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    Haberler Güncel Vedat Milor bir tartışmanın fitilini daha ateşledi! Pide mi pizza mı diye sordu ortalık karıştı