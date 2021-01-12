Ünlü gurme Vedat Milor daha önce twitter'da "Menemen soğanlı mı olur soğansız mı?" ve "Balığa limon sıkılır mı sıkılmaz mı?" anketleri yaptı. Milor bir tartışma daha başlattı.

Milor, yeni başlattığı anketinde twitter takipçilerine bir senaryo hazırladı ve pide mi pizza mı diye sordu. Takipçilerine "Diyelim ki acıktınız, karşınızda yan yana duran iki restoran var. Birisi pideci birisi ise pizzacı. Soru çok kolay, hangisine girersiniz?" şeklinde bir soru yöneltti. Hala devam eden ankette ise pide önde gidiyor.