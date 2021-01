"İLK YERLİ AŞININ GELİŞTİRİLMESİNİ ÇOK KISA ZAMANDA TAMAMLAYACAĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUM"

Görüşmede, salgına ilişkin Türkiye'deki son verileri paylaşan ve vaka sayılarındaki düşüşe dikkati çeken Bakan Koca, şunları belirtti:

"Avrupa'da giderek vaka sayısının arttığı, bizde tersine giderek azaldığı bir döneme girdik. Özellikle hızlı test, izolasyon ve temaslı takibinden taviz vermiyoruz. Filyasyon ekip sayımız, her biri 3 kişiden oluşan toplam 16 bin ekipten oluşuyor. Şu an bizim günlük 16 bin vakamız yok. Yani 1 ekibe 1 hasta bile düşmüyor. Bu sayıyı da azaltmak istemiyoruz çünkü önümüzdeki 2-3 ayın önemli olduğunu düşünüyoruz. Yaygın aşılama yapmadıkça filyasyon ekip sayımızı azaltmak istemiyoruz. Yatak kapasitemiz önemli bir düzeyde. Her geçen gün boş yatak sayımız giderek artıyor."